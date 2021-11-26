ПОНТОРМО ЯКОПО
ПОНТОРМО ЯКОПО - итальянский живописец.
Представитель флорентийской школы. Учился у М. Альбертинелли и Пьеро ди Козимо (1507-1512). Испытал влияние Микеланджело (особенно с 1530-х годов) и гравюр А. Дюрера. Если ранние произведения Понтормо (фреска «Посещение Марией Елизаветы», 1514-1516 годы, двор церкви Сантиссима-Аннунциата, Флоренция) близки искусству мастеров Высокого Возрождения (например, А. дель Сарто, с которым Понтормо сотрудничал около 1512 года), то в 1520-е годы он становится одним из основоположников маньеризма. Виртуозное, порой эксцентрическое композиционное мастерство Понтормо с особой силой проявилось в отмеченных острой наблюдательностью фресках с буколическими аллегориями на вилле в Поджо-а-Каяно (1519-1520) и росписях монастыря Чертоза-дель-Галуццо близ Флоренции (1523-1525). В более поздних религиозных композициях Понтормо («Положение во гроб», 1526-1528 годы, капелла Каппони в церкви Санта-Феличита, Флоренция; «Посещение Марией Елизаветы», 1528-1529 годы, церковь Сан-Микеле, Карминьяно), а также портретах (портрет Марии Сальвиати, около 1537-1543 годы, галерея Уффици, Флоренция; «Мужской портрет», 1529-1530 годы, Музей П. Гетти, Малибу; «Портрет дамы в красном», 1530-е годы, Штеделевский институт, Франкфурт-на-Майне, и другие) ощущаются внутренняя тревога, экзальтированная напряжённость колорита. Большое влияние на современников оказали его несохранившиеся росписи вилл Медичи в Кастелло (около 1535-1536) и Кареджи (1537-1543), а также хора флорентийской церкви Сан-Лоренцо (1546-1556). Понтормо - выдающийся рисовальщик, его графические штудии и эскизы отличаются необычайной выразительностью контуров, гибкостью и подвижностью линий.