ПОНТАНО ДЖОВАННИ
ПОНТАНО ДЖОВАННИ (или Джовиано) - итальянский гуманист, поэт, политический деятель.
Писал на латинском языке. Основал в Неаполе Понтанову академию (Acсademia Pontaniana, 1471 год). С 1447 года служил при дворе королей Неаполя Альфонсо V Великодушного и Фердинанда I Арагонского. Занимал должности королевского советника, воспитателя наследника престола, посла при папском дворе, государственного секретаря. Автор исторического трактата «О неаполитанской войне» («De bello neapolitano», книга 1-6, опубликована в 1509 году), первый ренессансный теоретик историографии: диалог «Акций» («Actius», около 1501 года). Реформировал жанр гуманистического диалога, сблизив его с комедией: «Харон» («Charon», около 1470 года, издана в 1491 году), «Антоний» («Antonius», около 1470 года, издана в 1491 году), «Осёл» («Asinus», после 1486 года), «Эгидий» («Aegidius», 1501). Поэтическое творчество Понтано отличают склонность к эксперименту, богатство стихотворных форм и выразит. средств: дидактические поэмы на темы астрономии и астрологии - «Урания» («Urania»), метеорологии - «Небесные явления» («Meteororum liber», окончательная редакция - 1503 год), сельского хозяйства - «О садах Гесперид, или О возделывании лимонных деревьев» («De hortis Hesperidum sivu de cultu citriorum», около 1500 года) в духе «Георгик» Вергилия; христианские гимны, идиллии. Разнообразные интерпретации обретает в творчестве Понтано любовная тема: цикл «Партенопей, или Любовные элегии» («Parthenopeus sive Amores», 1455-1458 годы), вдохновлённый поэзией Овидия; сборники «О супружеской любви» («De amore coniugali», книга 1-3) и «Эридан» («Eridanus», книга 1-2); цикл «Одиннадцатисложники, или Байи» («Hendecasyllabi seu Baiae»), написанный под влиянием Катулла. В научных сочинениях 1470-1500 годов рассмотрены наиболее актуальные в его эпоху вопросы этики, естественных (астрономия, метеорология) и гуманитарных (языкознание, литературная теория и риторика) наук. Трагические обстоятельства последних лет жизни определили мрачный колорит поэзии Понтано рубежа XV-XVI веков.: сборники «Лира» («Lyra», около 1494 года), «Ямбы» («Iambici»), «О погребениях» («De tumulis», окончательная редакция- 1502 год).
Сочинения:
Неолатинская поэзия. М., 1996. С. 19-22; Dialogues. Camb., 2012. Vol. 1;
Corrispondenza. Battipaglia, 2012.