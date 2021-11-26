ПЛЕЙДЕНВУРФ ХАНС

ПЛЕЙДЕНВУРФ ХАНС - немецкий живописец и график.

Под­мас­терь­ем по­бы­вал в Ни­дер­лан­дах, где по­зна­ко­мил­ся с искусством Я. ван Эй­ка, Р. Кам­пе­на , Ро­ги­ра ван дер Вей­де­на, Д. Ба­ут­са.

С начала 1450-х годов ра­бо­тал в Нюрн­бер­ге (в 1457 году по­лу­чил гра­ж­дан­ст­во Нюрн­бер­га и ос­но­вал мас­тер­скую), за ис­клю­че­ни­ем крат­ко­го пре­бы­ва­ния в Брес­лау (1462 год).

Плейденвурф - наи­бо­лее зна­чительный ху­дож­ник Нюрн­бер­га третьей четверти XV века, мас­тер пе­ре­ход­но­го пе­рио­да, его стиль со­че­та­ет в се­бе эле­мен­ты ин­тер­на­цио­наль­ной го­ти­ки (пе­ре­гру­жен­ность ком­по­зи­ций, оби­лие де­ко­ра­тив­ных эле­мен­тов) с но­вы­ми для Фран­ко­нии реа­ли­стическими чер­та­ми (чув­ст­во дви­же­ния, оду­хо­тво­рён­ность об­ра­зов, пей­заж­ные фо­ны), за­им­ст­во­ван­ны­ми у мас­те­ров ни­дер­ланд­ской шко­лы жи­во­пи­си («Сня­тие с кре­ста», 1462 год, Германский национальный му­зей, Нюрн­берг; «Гол­го­фа», около 1470 года, Ста­рая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен).

Плейденвурф - ав­тор од­но­го из са­мых ран­них немецких порт­ре­тов (гра­фа Ге­ор­га фон Лё­вен­штей­на, около 1456 года, Германский национальный му­зей, Нюрн­берг). Не­смот­ря на то что порт­рет яв­ля­ет­ся ча­стью так называемого бла­го­чес­ти­во­го ди­п­ти­ха, он вос­при­ни­ма­ет­ся как са­мо­сто­ятельное про­из­ве­де­ние бла­го­да­ря сво­ему реа­лиз­му и яр­кой ха­рак­тер­но­сти, ко­то­рые под­го­тав­ли­ва­ют поч­ву для порт­ре­тов А. Дю­ре­ра . Соз­да­вал так­же эс­ки­зы для вит­ражей.

При обу­че­нии под­мас­терь­ев поль­зо­вал­ся ри­сун­ка­ми с ни­дерландских кар­тин. Мас­тер­скую Плейденвурфа унас­ле­до­вал же­нив­ший­ся на его вдо­ве М. Воль­ге­мут, учи­тель А. Дю­ре­ра. Млад­ший из трёх сы­но­вей Плейденвурфа - Виль­гельм (около 1460-1494 годов), нюрн­берг­ский ху­дож­ник и рез­чик по де­ре­ву, ра­бо­тал вме­сте с Воль­ге­му­том в мас­тер­ской от­ца, в ча­ст­но­сти над ил­лю­ст­ри­ро­ва­ни­ем «Кни­ги хро­ник» Г. Ше­де­ля.

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