ПЛЕЙДЕНВУРФ ХАНС
ПЛЕЙДЕНВУРФ ХАНС - немецкий живописец и график.
Подмастерьем побывал в Нидерландах, где познакомился с искусством Я. ван Эйка, Р. Кампена, Рогира ван дер Вейдена, Д. Баутса.
С начала 1450-х годов работал в Нюрнберге (в 1457 году получил гражданство Нюрнберга и основал мастерскую), за исключением краткого пребывания в Бреслау (1462 год).
Плейденвурф - наиболее значительный художник Нюрнберга третьей четверти XV века, мастер переходного периода, его стиль сочетает в себе элементы интернациональной готики (перегруженность композиций, обилие декоративных элементов) с новыми для Франконии реалистическими чертами (чувство движения, одухотворённость образов, пейзажные фоны), заимствованными у мастеров нидерландской школы живописи («Снятие с креста», 1462 год, Германский национальный музей, Нюрнберг; «Голгофа», около 1470 года, Старая пинакотека, Мюнхен).
Плейденвурф - автор одного из самых ранних немецких портретов (графа Георга фон Лёвенштейна, около 1456 года, Германский национальный музей, Нюрнберг). Несмотря на то что портрет является частью так называемого благочестивого диптиха, он воспринимается как самостоятельное произведение благодаря своему реализму и яркой характерности, которые подготавливают почву для портретов А. Дюрера. Создавал также эскизы для витражей.
При обучении подмастерьев пользовался рисунками с нидерландских картин. Мастерскую Плейденвурфа унаследовал женившийся на его вдове М. Вольгемут, учитель А. Дюрера. Младший из трёх сыновей Плейденвурфа - Вильгельм (около 1460-1494 годов), нюрнбергский художник и резчик по дереву, работал вместе с Вольгемутом в мастерской отца, в частности над иллюстрированием «Книги хроник» Г. Шеделя.