ПЛАНТЕН КРИСТОФ

ПЛАНТЕН КРИСТОФ - ни­дерландский ти­по­граф-из­да­тель.

Изу­чал пе­ре­плёт­ное и пе­чат­ное де­ло во Фран­ции. Во вре­мя Ре­ли­ги­оз­ных ( гу­ге­нот­ских ) войн об­ви­нён в из­да­нии со­чи­не­ний гу­ге­но­тов, в конце 1540-х годов по­ки­нул Фран­цию.

С 1548 года в Ан­твер­пе­не: в 1549 году от­крыл пе­ре­плёт­ную мас­тер­скую, всту­пил в гиль­дию Святого Лу­ки. В Ан­твер­пе­не по­зна­ко­мил­ся со мно­ги­ми из­вест­ны­ми учё­ны­ми и гу­ма­ни­ста­ми (Юс­том Лип­си­ем, К. ван Ки­лем, А. Ор­те­ли­ем, Ф. Гал­ле и др.). В 1555 году от­крыл ти­по­гра­фию, пре­об­ра­зо­ван­ную вско­ре в издательство «Officina Plan­ti­niana», ко­то­рое ста­ло круп­ней­шим в Ев­ро­пе и име­ло фи­лиа­лы в Лей­де­не, Па­ри­же, Франк­фур­те-на-Май­не, Са­ла­ман­ке. Из­да­тель­ская мар­ка Плантена - вы­хо­дя­щая из об­ла­ков ру­ка, дер­жа­щая рас­кры­тый цир­куль, де­виз - «Тру­дом и по­сто­ян­ст­вом» («Labore et Constantia»).

За 34 го­да дея­тель­но­сти Плантен вы­пус­тил свыше 1600 про­из­ве­де­ний на различных язы­ках, от­ли­чав­ших­ся вы­со­ким по­ли­гра­фическим ка­че­ст­вом и безу­преч­ной точ­но­стью тек­стов, со­дер­жав­ших мно­го­численные гра­вю­ры. Плантен из­да­вал на­учные тру­ды (по ма­те­ма­ти­ке, ис­то­рии, бо­та­ни­ке, гео­гра­фии, фи­ло­ло­гии, ана­то­мии), со­чи­не­ния ан­тич­ных клас­си­ков, ли­тур­гические и бо­го­слов­ские кни­ги, вы­пус­кал кар­ман­ные из­да­ния, ка­та­ло­ги сво­их книг. Фи­липп II пре­дос­та­вил Плантену ис­клю­чительное пра­во пе­ча­тать Биб­лию и мо­лит­вен­ни­ки для Ис­па­нии и Флан­д­рии. В 1570 году Плантен по­лу­чил зва­ние про­то­ти­по­гра­фа ко­ро­ля и ар­хи­ти­по­гра­фа Ни­дер­лан­дов.

Ше­дев­ра­ми пе­ча­ти Плантена счи­та­ют­ся «Биб­лия по­ли­гло­та» («Biblia poliglota», vol. 1-8, 1569-1573 годы), в ко­то­рой текст Биб­лии из­ла­га­ет­ся па­рал­лель­но на латинском, греческом, еврейском, ста­ро­си­рий­ском и хал­дей­ском язы­ках, «Зре­ли­ще ми­ра зем­но­го» А. Ор­те­лия.

По­сле 1576 года Плантен пе­ре­шёл на сто­ро­ну Виль­гель­ма I Оран­ско­го, из­да­вал литературу ан­ти­ис­пан­ско­го со­дер­жа­ния, в том числе пам­фле­ты. С 1578 года яв­лял­ся официальным ти­по­гра­фом Ге­не­раль­ных шта­тов , а в 1583-1585 годах - Лей­ден­ско­го университета, за­тем вер­нул­ся в Ан­твер­пен.

В 1877 году в ант­вер­пен­ской ти­по­гра­фии соз­дан Ме­мо­ри­аль­ный му­зей План­те­на-Мо­ре­тю­са.

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