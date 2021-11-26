ПИСЬМА ТЁМНЫХ ЛЮДЕЙ
ПИСЬМА ТЁМНЫХ ЛЮДЕЙ - немецкий сатирический памфлет, написанный на латинском языке гуманистами К. Рубианом, У. фон Гуттеном и Г. Бушем.
Создан в ходе так называемого спора о еврейских книгах между представителями богословского факультета Кёльнского университета и филологом-гуманистом И. Рейхлином.
Инициатор спора, известный гонитель иудеев И. Пфефферкорн, поддержанный кёльнскими доминиканцами, потребовал уничтожения Талмуда и Каббалы; Рейхлин выступил за их сохранение и изучение. Сочинение представляет собой собрание писем, якобы написанных клириками-обскурантами (от латинского obscurus - тёмный) и адресованных профессору теологии Кёльнского университета Грацию Ортуину. Содержание книги выходит за рамки узконаучного спора о ценности фундаментальных текстов иудаизма; в остроумной форме в ней поднимаются вопросы о безнравственности католического духовенства, об индульгенциях, о религиозном фанатизме, о невежестве «учёных» схоластов.
«Письма тёмных людей» написаны пародийно-напыщенным стилем, в котором нелепо нагромождённые цитаты из священных книг перемешаны с беспомощными, но претендующими на изящество поэтическими фрагментами. Привлёкшие общественное внимание к религиохным проблемам «Письма тёмных людей» способствовали зарождению Реформации в Германии.
Издания:
Epistolæ obscurorum virorum / Hrsg. von A. Bömer. Hdlb., 1924. Bd 1-2;
Письма темных людей. М.; Л., 1935;
Lettres des hommes obscurs / Présentées et trad. par J.-Ch. Saladin. P., 2004.