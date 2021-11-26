ПИСЬМА ТЁМНЫХ ЛЮДЕЙ

ПИСЬМА ТЁМНЫХ ЛЮДЕЙ - немецкий сатирический памфлет , написанный на латинском языке гуманистами К. Рубианом, У. фон Гуттеном и Г. Бушем.

Соз­дан в хо­де так называемого спо­ра о еврейских кни­гах ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми бо­го­слов­ско­го факультета Кёльн­ско­го университета и фи­ло­ло­гом-гу­ма­ни­стом И. Рейх­ли­ном.

Ини­циа­тор спо­ра, из­вест­ный го­ни­тель иу­де­ев И. Пфеф­фер­корн, под­дер­жан­ный кёльн­ски­ми до­ми­ни­кан­ца­ми, по­тре­бо­вал унич­то­же­ния Тал­му­да и Каб­ба­лы; Рейх­лин вы­сту­пил за их со­хра­не­ние и изу­че­ние. Со­чи­не­ние пред­став­ля­ет со­бой со­б­ра­ние пи­сем, яко­бы на­пи­сан­ных кли­ри­ка­ми-об­ску­ран­та­ми (от латинского obscurus - тём­ный) и ад­ре­со­ван­ных профессору тео­ло­гии Кёльн­ско­го университета Гра­цию Ор­туи­ну. Со­дер­жа­ние кни­ги вы­хо­дит за рам­ки уз­ко­на­уч­но­го спо­ра о цен­но­сти фун­даментальных тек­стов иу­да­из­ма; в ост­ро­ум­ной фор­ме в ней под­ни­ма­ют­ся во­про­сы о без­нрав­ст­вен­но­сти ка­то­лического ду­хо­вен­ст­ва, об ин­дуль­ген­ци­ях, о ре­лигиозном фа­на­тиз­ме, о не­ве­же­ст­ве «учё­ных» схо­ла­стов.

«Письма тёмных людей» на­пи­са­ны па­ро­дий­но-на­пы­щен­ным сти­лем, в ко­то­ром не­ле­по на­гро­мо­ж­дён­ные ци­та­ты из свя­щен­ных книг пе­ре­ме­ша­ны с бес­по­мощ­ны­ми, но пре­тен­дую­щи­ми на изя­ще­ст­во по­этическими фраг­мен­та­ми. При­влёк­шие об­щественное вни­ма­ние к ре­лигиохным про­бле­мам «Письма тёмных людей» спо­соб­ст­во­ва­ли за­ро­ж­де­нию Ре­фор­ма­ции в Гер­ма­нии.

Издания:

Epistolæ obscurorum virorum / Hrsg. von A. Bömer. Hdlb., 1924. Bd 1-2;

Пись­ма тем­ных лю­дей. М.; Л., 1935;

Lettres des hom­mes obs­curs / Présentées et trad. par J.-Ch. Sa­ladin. P., 2004.

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