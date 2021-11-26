НАЦИЯ
НАЦИЯ - распространённое в науке и общественном сознании понятие с различным смысловым содержанием.
В современной науке и праве под нацией понимаются два типа человеческих сообществ: совокупность граждан одного государства (политическая, или гражданская нация) и этническая общность (этническая нация, этнонация, культурная нация).
В латинских церковных текстах раннего Средневековья слово «нация» служило синонимом греческого &psili_and_oxia;εϑνος , обозначавшего язычников. Позднее нация чаще понималась как университетское землячество. Университетские нации объединялись по месту происхождения, языку и системе правил, по которым они жили вне своих стран. Нации могли образовывать выходцы из одного города. Купечество и церковные соборы также делились на нации по принципу происхождения. Название «нация» распространялось на высшие сословия феодальных государств Европы. В России уже в XVIII веке термин «наци» использовался применительно к дворянству, а Пётр I мечтал сделать Россию «регулярной политической нацией» по примеру европейских.
Понятие нация широко употреблялось в эпоху формирования современных государств вместо феодальных династических и религиозных образований. В государствах Нового времени с утверждением единых управления, экономического рынка и массового образования распространялись культурно-языковое единообразие вместо локального своеобразия или наряду с ним, общие гражданские и правовые нормы, а также и общая идентичность. Так возникли гражданские нации в Европе и в регионах переселенческих колоний (Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия), а также в Латинской Америке на базе колоний Испании и Португалии. В Азии и Африке понятие нация было заимствовано из Европы, особенно в ходе деколонизации и образования суверенных государств в XX веке.
Ныне понятие гражданской нации как сообщества под единой суверенной властью отражено в понятиях национальное государство, «здоровье нации», «лидер нации», «национальная экономика», «национальные интересы» и пр. В политическом языке нацией иногда называют просто государство (отсюда название Организация Объединённых Наций и др.). Понимание нации как гражданско-политической общности, образующей суверенное государство, с 1990-х годов утверждается также в России и в др. странах бывшего СССР. Члены политической нации отличаются общегражданским самосознанием, или национальной идентичностью, выражающейся в соотнесении гражданина со своей страной, что отражается прежде всего в названии её жителей (например, американцы, британцы, индийцы, испанцы, китайцы, мексиканцы, россияне, французы). Членов нации отличает чувство общих исторических судьб и культурного наследия (особенно высокой професиональной культуры).
В отличие от предшествующих эпох, когда преобладала установка на культурную гомогенностьнации через механизмы ассимиляции, в последние десятилетия за счёт интенсивной миграции, роста локальных идентичностей и группового (этнического) самосознания увеличились культурная гетерогенность и этнорасовое многообразие европейских и других наций. Вместо идеи «плавильного котла» символической формулой современной нации чаще является формула «единство в многообразии» (смотрите Мультикультурализм). В то же время современные государства предпринимают усилия по формированию общегражданской идентичности и сохранению целостности нации через утверждение патриотизма, общих ценностей и символов, а также через политику поддержки этнокультурного разнообразия и внутренней формы самоопределения (регионально-территориальная и национально-культурная автономия). Согласно национальным законодательствам и международно-правовым нормам, в большинстве стран мира представители меньшинств (если это не иммигранты без гражданства) являются равноправными членами нации; они и считают себя таковыми (индейские народы и натурализованные иммигрантские группы в странах Америки; корсиканцы и бретонцы среди французов; шотландцы, ирландцы, уэльсцы среди британцев; франкофоны, индейцы, эскимосы, давние иммигрантские группы среди канадцев; неханьские народы среди китайцев; шведы среди финнов; саамы среди норвежцев).
Понимание нации как этнической общности имеет истоки в идеологии австромарксизма и восточноевропейской социал-демократии, у которых оно было заимствовано советским обществоведением, где сложилась концепция нации как «высшего типа» этнической общности. После Первой мировой войны на основе доктрины «национального самоопределения» в многоэтничных государствах Восточной Европы, возникших при распаде Австро-Венгерской и Оттоманской империй, а затем также в СССР и в зоне его влияния (Китай и др.) проводилась «национальная политика» по социальному конструированию этнических наций на основе административно-государственных образований и за счёт упразднения или ослабления локальных различий. Так, в СССР из многоплеменного населения возникли аварская, алтайская, азербайджанская, грузинская, казахская, киргизская, таджикская, туркменская, узбекская и др. «социалистические нации». При этом существовали общесоветская идентичность (сформировавшаяся на основе прежней, общероссийской) и историко-политическая общность (советский народ). Идеология советского патриотизма и доктрина «единого советского народа» заменяли доктрину гражданской нации.
Этнический национализм, особенно в его крайней форме сепаратизма, стал одной из причин распада СССР, и он же представляет собой серьёзный вызов гражданскому нациестроительству в постсоветских государствах. Тем не менее в России этническое понимание нации сохраняет своё влияние, и это отражается в политической и научной лексике, а также в массовом сознании. По этой причине часть экспертов, политиков и общественных активистов отрицают понимание российского народа как социально-политической и историко-культурной целостности в форме гражданской нации, настаивая на исключительном использовании понятия нация в отношении этнических общностей (русских, татар, башкир, чеченцев и т. д.). Однако все авторитетные опросы населения страны показывают, что российская идентичность («мы - россияне») стоит на первом месте среди всех др. форм коллективной идентичности.
Многозначное использование понятия нация сохраняется в современном общественно-политическом языке, хотя его этнический смысл не признаётся международно-правовыми нормами и нормами большинства государств мира. Научное содержание термина «нация» разрабатывалось как философами прошлого (И. Г. Гердер, О. Бауэр, К. Каутский, М. Вебер, П. А. Сорокин, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин), так и современным обществознанием (Дж. Армстронг, Б. Андерсон, Э. А. Баграмов, Ю. В. Бромлей, Э. Геллнер, Л. Н. Гумилёв, А. Г. Здравомыслов, Ю. И. Семёнов, У. Коннор, Э. Смит, Э. Хобсбаум, М. Хрох, П. Чаттерджи). В мировой науке не существует общепризнанной дефиниции нации. До недавнего времени в обществознании было распространено понимание нации как реальной общности и даже как социального организма (субстанции). Субстанционалистская (или примордиалистская) трактовка нации присутствует и на уровне массового сознания. Такой взгляд на нацию разделяют и некоторые сторонники модернистских и конструктивистских подходов, которые рассматривают нацию как результат индустриализации и распространения «печатного капитализма» (Геллнер), роста коммуникационных и транспортных сетей и, наконец, интегрирующего воздействия государства (т. е. не нация создаёт государство, а государство создаёт нацию). Этот подход характерен и для тех, кто подчёркивает субъективные факторы, как, например, общий миф, историческая память или самосознание. В этом случае нация понимается как социально сконструированная, но всё же реально существующая группа.
В последнее десятилетие общественные теории отходят от трактовки социальных коалиций (групп социальных) как реальных, субстанциональных общностей. Это - переход от структуралистских взглядов, при которых группа рассматривается как исходный компонент социальной структуры, к конструктивистским подходам, делающим упор на индивидуальные стратегии и «групповость» (groupness) как на конструируемый, контекстный и подвижный феномен, как форма сложной и невзаимоисключающей идентичности (и кастилец, и испанец; и корсиканец, и француз; и русский, и российский). С этих позиций критикуется превращение категории нации как интеллектуальной практики в результат реального социального процесса и её восприятие как статистического и даже биологического (этногенетического) множества (Ф. Барт, Р. Брубейкер, Р. Суни, П. Холл, Г. Р. Уикер, Т. Х. Эриксен, Л. М. Дробижева, В. С. Малахов, С. В. Соколовский, В. А. Тишков). Этот подход к нации даёт возможность рассматривать её как семантико-метафорическую категорию, которая обрела в современной истории эмоциональную и политическую легитимность, но не стала и не может быть научной дефиницией. В свою очередь, национальное как коллективно разделяемый образ и национализм как политическая доктрина и практика могут существовать и без признания нации как реально существующей общности.
Дополнительная литература:
Armstrong J. A. Nations before nationalism. Chapel Hill, 1982
Giddens A. Nation- state and violence. Camb. (Mass.); L., 1985
Chatterjee P. Nationalist thought and the colonial world. L., 1986
Smith A. D. The ethnic origins of nations. Oxf., 1986
Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991
Национализм и формирование наций: теории – модели – концепции. М., 1994
Brubaker R. Nationalism reframed. Nationhood and the national question in the New Europe. Camb., 1996
Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М., 1997
Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1870 г. СПб., 1998
Тишков В. А. О нации и национализме // Свободная мысль. 1996. № 3; он же. Забыть о нации (постнационалистическое понимание национализма) // Вопросы философии. 1998. № 9; он же. Российский народ. М., 2010
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001
Хюбнер К. Нация. От забвения к возрождению. М., 2001
Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс: двусмысленные идентичности. М., 2003
Данн О. Нации и национализм в Германии, 1770–1990. СПб., 2003
Смит Э. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004
Абдулатипов Р. Российская нация. Этнонациональная и гражданская идентичность россиян в современных условиях. М., 2005.