ОЛАФ КРИСТЕНСЕН РЁМЕР (OLE CHRISTENSEN ROMER)

Датский астроном, первым измеривший скорость света (1676). Окончил Копенгагенский университет. В 1671 году переехал в Париж, где работал в Парижской обсерватории.

Важнейшей из научных работ Рёмера стало определение скорости света, основанное на ряде наблюдений, произведенных им и Кассини над затмениями спутника Юпитера Ио. Первый отчет о своем открытии Рёмер представил в Парижскую академию 22 ноября 1675 года. Многие ученые скептические отнеслись к данному открытию, полагая, что скорость света бесконечна.

В 1681 году он вернулся в Данию и был назначен профессором астрономии Копенгагенского университета. Рёмер изобрел несколько астрономических инструментов: полуденную трубу, меридианный круг, экваториал с часовым кругом и дугой склонений. Будучи королевским математиком, он разработал национальную систему мер и весов для Дании, которую ввели 1 мая 1683 года.

В 1705 году Рёмер был назначен на должности полицеймейстера и бургомистра в Копенгагене, которые занимал затем до самой своей смерти. Предложил поставить уличные фонари на улицах Копенгагена. Рёмеру принадлежит заслуга введения в Дании в 1710 году григорианского календаря.

Исторические источники:

Ole Rømer – Korrespondance og afhandlinger samt et udvalgt af dokumenter / Friedrichsen and Chr. Gorm Tortzen (eds). C.A. Reitzels forlag, 2001.

Иллюстрации:

Якоб Конинг. Портрет Олафа Рёмера (ок. 1700).

Автор статьи: Перепечкин К. В.