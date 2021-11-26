МОРОНИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА
МОРОНИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА - итальянский живописец. Крупнейший представитель школы живописи Бергамо XVI века.
Получил известность в качестве портретиста благодаря натуралистической передаче лиц и деталей костюмов, а также редкой объективности в анализе характера изображённых персонажей.
Учился в Брешии, в мастерской А. Моретто, влияние которого ощутимо в ранних произведениях Дж.Б. Морони, особенно религиозного жанра. Дж.Б. Морони приписывают целый ряд фигур в поздних произведениях Моретто.
Во второй половине 1540 - начале 1550-х годов Дж.Б. Морони работал в Тренто. К этому периоду относятся «Благовещение» (Госпиталь, Тренто) и «Св. Клара» (Музео Диочезано, Тренто), а также монументальные портреты Джанлодовико и Джанфедерико Мадруццо (оба - начало 1550-х годов, Институт искусств, Чикаго, и Национальная галерея искусства, Вашингтон).
Начиная со второй половины 1550-х годов деятельность Дж.Б. Морони всё больше сосредоточивается в Бергамо и его окрестностях. Тогда были написаны портреты Лукреции Альярди Вертова (1556-1557 годы, Метрополитен-музей, Нью-Йорк) и неизвестного из семьи Авогадро (Национальная галерея, Лондон), в которых художник противопоставляет помпезным парадным портретам Тициана строгость обстановки и непосредственность в изображении характера.
В 1560-е годы был исполнен один из шедевров Дж.Б. Морони «Кавалер в розовом» (частное собрание, Бергамо). В этом произведении заметны резкие хроматические контрасты и отказ от венецианской колористической гармонии в пользу металлических оттенков, характерных для современных ему брешианских мастеров.
В работах позднего периода колорит становится строже и проще, приближаясь иногда к монохромии.
Дж.Б. Морони время от времени обращался к архаичесикм моделям - так, он использует композицию одной из «Мадонн» Джованни Беллини (см. в ст. Беллини) в своей алтарной картине «Мадонна со святыми», исполненной для церкви Санта-Мария-делла-Рипа в Дезенцано.
К лучшим работам позднего периода Дж.Б. Морони относятся «Портрет девочки из семьи Редетти» (галерея Академии Каррара) и «Портной» (Национальная галерея, Лондон).