МИРАНДА, СА ДИ МИРАНДА ФРАНСИШКУ
МИРАНДА, СА ДИ МИРАНДА ФРАНСИШКУ - португальский поэт.
Писал на испанском и португальском языках. Сын каноника, представитель древнего аристократического рода. Доктор права Лиссабонского университета (1516 год). Ранняя лирика (включённая в сборники кансьонейру) носит преимущественно куртуазный характер. Во время путешествия в Испанию и Италию (1521-1526 годы) увлёкся итальянской литературой Возрождения, традиции которой перенёс в португальскую поэзию. Автор пронизанных меланхолией сонетов, од, эклог, посланий, в которых часто обращался к насущным проблемам португальского общества; воспевал любовь в духе петраркизма. Комедии Миранда «Иноземцы» («Estrangeiros», 1528 год) и «Фанфароны» («Vilhalpandos», 1560 год), написанные под влиянием итальянского ренессансного театра, большого успеха не имели.
Сочинение:
Obras completas. 4 ed. Lisboa, 1976-1977. 1-2