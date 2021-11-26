МЕДАЛЬЕРНОЕ ИСКУССТВО
МЕДАЛЬЕРНОЕ ИСКУССТВО - разновидность мелкой пластики, искусство создания медалей.
Главными техниками медальерного искусства являются литьё и чеканка.
Искусство изготовления медалей как особых художественных объектов, представляющих собой диски из цветных металлов (золото, серебро, электрум, бронза, медь, свинец) с изображениями и надписями на обеих сторонах, зародилось в Италии в эпоху Возрождения. Первоначально медали имели мемориальное значение. В 1438 году Пизанелло (вероятно, при участии Л. Б. Альберти) создал медаль с изображением византийского императора Иоанна VIII Палеолога в честь посещения им Феррары. В дальнейшем он же исполнил для гуманистически образованных правителей Феррары, Мантуи, Римини и Неаполя 26 медалей. На лицевой стороне (аверс; французский avers, от латинского adversus - обращённый лицом) они содержали портретное изображение и нередко девизы, на оборотной стороне (реверс; французский revers, от латинского reversus - обратный) размещались дополняющие их эмблемы и аллегорические изображения. Первые медали были литыми и создавались в единственном экземпляре. Во второй половине XV века медальерное искусство распространилось по многочисленным центрам Италии (крупнейшие медальеры XV-XVII веков Маттео де Пасти, Никколо Фьорентино, Сперандио Савелли, К. Джеремия, Л. Леони, Б. Челлини и др.), а в XVI веке и в др. европейских странах.
Итальянское влияние определило развитие медальерного искусства в Англии (где его практиковал, в частности, Н. Хиллиард), Нидерландах (одним из лучших произведений стала медаль К. Массейса с изображением Эразма Роттердамского, 1519 год) и во Франции (с начала XVI века его главным центром был Лион). При короле Генрихе II начался выпуск медалей на королевском монетном дворе под руководством Ж. Пилона, создававшего для них портретные изображения. В Германии, где главными центрами медальерного искусства являлись Нюрнберг и Аугсбург, медали отливались по моделям, вырезанным профессиональными резчиками из камня и дерева, их отличала чёткость рисунка и реалистичность портретных изображений.
Изобретение в XVI веке винтового пресса для чеканки привело к широкому распространению чеканных медалей, которые во многом утрачивают художественные достоинства. Использование твёрдых стальных штемпелей повлекло за собой возможность создания сложных, насыщенных мелкими деталями изображений, которые вырезались вручную. На медалях наряду с портретными появляются повествовательные изображения, среди них - военные и религиозные конфликты эпохи в произведениях Г. ван Бейлара, морские сражения между Англией и Нидерландами в работах В. Мюллера (Голландия); события времени правления Карла II Стюарта в серии Дж. Руттирса, столкновения католиков и протестантов в работах Дж. Бауэра (Англия). Во Франции в конце XVII века по заказу Малой академии начинается выпуск медальерных серий, посвящённых событиям периода правления Людовика XIV. Крупнейшими мастерами во Франции были Ж. Варен, Г. Дюпре, П. Ренье; в Германии - И. Хён. Создание медалей всё чаще становится прерогативой государственных монетных дворов.
С XVIII века медали используют в качестве наградных знаков и дипломатических подарков, а медальерное искусство получает официальное признание, его образцы наравне с др. искусствами экспонируются на парижских Салонах и выставках Королевской Академии художеств в Лондоне. Возникают Кабинеты медали, в которых хранятся обширные коллекции (у императора Фридриха II Великого в Пруссии, французского короля Людовика XV, английского короля Георга III). Медали подражают классицизирующему стилю эпохи Возрождения. В XVIII веке медальерное искусство проникает в страны Восточной Европы, а также Нового Света (США, Мексика, Перу). В начале XIX века медальерное искусство испытывает воздействие ампира: к этому стилю принадлежат серия с изображением эпизодов наполеоновских войн (около 90 медалей, 1804-1814 годы), выпущенная под руководством Д. Денона в Париже; работы Дж. Мьюди, У. Уайона, Б. Пиструччи в Англии; Х. Кристенсена в Дании.
В XIX веке применение парового пресса позволило механизировать процесс чеканки и наладить массовое производство медалей из дешёвых металлических сплавов, а изобретение штемпелерезной машины дало скульпторам возможность обходиться без гравёра и изготовлять штемпели непосредственно со своих моделей. В конце XIX века скульпторы стали создавать медали как декоративные объекты, лишённые мемориального значения. В то же время в XIX веке возрождается техника литья медалей. На рубеже XIX-XX веков многие медальеры (Ф. Понкарм, Ж. Шаплен и О. Роти во Франции; А. Шарф в Австро-Венгрии) ищут новые выразительные средства, под влиянием импрессионизма используют приёмы светотени и мягкой лепки. В XX веке усиливаются пластические эксперименты: мастера медальерного искусства достигают фактурных и живописных эффектов, применяя в медалях контррельеф, углублённый контур, чернение и эмали, прибегают к динамической асимметрии композиции и т. п.
В 1910-е годы медальерное искусство особое значение приобретает в Германии. Художники создают произведения, близкие стилистике экспрессионизма, возрождая традиционные европейские образы «Плясок смерти» и «Ужасов войны», наполняя их антивоенным смыслом (Й. Гангль, К. К. Гёц, Л. Гис и др.). В период между войнами главенствующим стилем медальерного искусства выступал ар деко (П. Турен во Франции; Ж. Дюпон в Бельгии; Р. Джонсон, П. Меткаф в Англии). Для второй половины XX века характерны, с одной стороны, массовое производство нехудожественных медалей, а с другой - расширение границ данного вида искусства, которое в настоящее время практикуется по всему миру. Современные медальеры используют в своих произведениях стекло, эмали и др. материалы.
В России первые медали исполнены на рубеже XVII-XVIII веков и посвящались военным победам. Своего расцвета российское медальерное искусство достигает в период классицизма второй половины XVIII - начала XIX веков. Медальеры С. Ю. Юдин, Т. И. Иванов, К. А. Леберехт, А. А. Клепиков, А. П. Лялин, П. П. Уткин посвящают свои работы важнейшим историческим событиям в жизни России, великим полководцам, деятелям науки и культуры. Строгой простотой композиции и пластической моделировки, совершенством технического выполнения выделяются медали Ф. П. Толстого. В конце XIX - начале XX веков российское медальерное искусство переживало упадок. Советские медальеры 1920-1930-х годов (А. Ф. Васютинский, Н. А. Соколов, Д. К. Степанов, С. А. Мартынов, И. И. Цыганков) стремились найти новый художественный язык медальерного искусства и отразить дух эпохи. Их работам присущи простота композиции, плакатность пластичность языка, стремление к документальности изображений. С 1950-х годов выпуск мемориальных медалей приобрёл регулярный характер.
К медальерному искусству также иногда относят искусство изготовления монет.
Дополнительная литература:
Catalogue of the International exhibition of contemporary medals. N. Y., 1911;
Habich G. Die Medaillen der italienischen Renaissance. Stuttg.; B., 1924;
Babelon J. La médaille et les m ́edailleurs. P., 1927;
idem. Great coins and medals. L., 1959;
Щукина Е.С. Медальерное искусство в России XVIII в. Л., 1962;
Щукина Е.С. Медальерное искусство Западной Европы XV–XVII вв. Л., 1978;
[Шатэн А.В.]. Советская мемориальная медаль 1917–1967. М., 1970;
Косарева А.В. Искусство медали. М., 1977;
Taylor J. The architectural medal: England in the nineteenth century. L., 1978;
Jones M. The art of the medal. L., 1979;
Brown L. A catalogue British historical medals, 1760–1960. L., 1980–1995. Vol. 1–3;
La medaglia neoclassica in Italia e in Europa… Udine, 1981;
Hill G.F. A corpus of Italian medals of the Renaissance before Cellini. 2nd ed. Florence, 1984. Vol. 1–2