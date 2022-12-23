МАГДЕБУРГСКИЕ ЦЕНТУРИИ Магдебургские центурии (нем. Mag­deburger Centurien) — распространенное название сочинения «Церковная история, охватывающая всю идею церкви Христовой...», составленного в XVI в. коллективом протестантских авторов.

Магдебургские центурии ( нем. Mag­deburger Centurien) — распространенное название сочинения «Церковная история, охватывающая всю идею церкви Христовой...» (Ecclesiastica Historia, integram Ecclesiae Christi ideam... complectens), составленного в XVI в. коллективом протестантских авторов. Инициатором труда был гуманист Маттиас Флаций Иллирик (Матия Влачич; 1520—1575), который в 1549 из-за разногласий с Ф. Меланхтоном покинул Виттенберг и стал проповедником в Магдебурге . В 1553 Флаций задумал написать масштабный труд по церковной истории, материалы для которого предоставил ему К. фон Нидбрук (1525—1557), дипломат на службе императора Карла V . Помощником Флация стал магдебургский проповедник И. Виганд (1526—1587; с 1560 профессор Йенского университета, с 1575 епископ Помезании). Флаций и Виганд собрали коллектив из 15 человек; 5 руководителей занимались финансовыми и административными вопросами, редактировали окончательный текст; из 10 исполнителей 7 «исследователей» разыскивали материалы в архивах и библиотеках, а «магистры» Б. Фабер и П. Фельдпюк с помощью переписчика составляли текст. В 1556 Флаций опубликовал «Каталог свидетелей истины» — аннотированный перечень христианских авторов, чьи труды можно было использовать для обоснования реформационного учения.

М. ц. имели оригинальную структуру: каждый том охватывает ровно 100 лет истории христианской церкви, все тома построены по схожему плану. Важнейшие источники в подтверждение основных тезисов приводились дословно, объем тома зависел от количества материала. Благодаря заинтересованному участию отдельных князей и имперских городов (Аугсбурга, Нюрнберга и др.), крупных имперских чиновников, магнатов (например, банкиров Фуггеров), богатых лютеранских общин составители М. ц. получили значительное финансирование и разнообразное содействие. Издание печаталось в типографии И. Опорина в Базеле.

После подготовки первых 6 центурий в Магдебурге (напечатаны в 1559—1562) фактическое руководство проектом перешло к Виганду, переехавшему в Висмар. Там были подготовлены 7—13 тома (напечатаны в 1564—1574). Работа над М. ц. прекратилась в 1569 из-за идеологических разногласий между Флацием и Вигандом и недостаточного финансирования (центурии 14—16 не были завершены). М. ц. имели широкий резонанс как в протестантском, так и в католическом мире. Протестанты рассматривали их как образец исторического сочинения и неоднократно переиздавали (вплоть до XVIII в.). В Католической церкви ответом на М. ц. стали «Церковные анналы» кардинала Цезаря Барония .

Лит. : Massner J. Kirchliche Uberlieferung und Autoritat im Flaciuskreis: Studien zu den Magdeburger Zenturien. Berlin—Hamburg, 1964; Scheible H. Die Entstehung der Magdeburger Zenturien. Ein Beitrag zur Geschichte der historiographischen Methode. Gutersloh, 1966; Андронов И. Е. «Магдебургские центурии». Замысел, авторы, организация работы // Диалог со временем. Вып. 42. 2013. С. 128—143; Доронин А. В . Магдебургские центурии // Культура Возрождения: энциклопедия. Т. 2. М., 2011. С. 149—151. С. Г. Мереминский.