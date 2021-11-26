ЛУКА ЛЕЙДЕНСКИЙ

ЛУКА ЛЕЙДЕНСКИЙ, Лу­кас ван Лей­ден (Lucas van Leyden) - ни­дерландский жи­во­пи­сец и гра­вёр .

Учил­ся у сво­его от­ца, лей­ден­ско­го жи­во­пис­ца Ху­го Якоб­са (около 1460 - ме­ж­ду 1534 и 1538 годами) и у К. Эн­гел­брект­са. Ра­бо­тал пре­имущественно в Лей­де­не; во вре­мя пре­бы­ва­ния в Ан­твер­пе­не (1521-1522) по­зна­ко­мил­ся с А. Дю­ре­ром (они об­ме­ня­лись ри­со­ван­ны­ми порт­ре­та­ми). В 1527 году пу­те­ше­ст­во­вал (в со­про­во­ж­де­нии Я. Гос­сар­та) по Зе­лан­дии, Флан­д­рии и Бра­бан­ту. Основная часть творческого на­сле­дия Луки Лейданского со­став­ля­ет пе­чат­ная гра­фи­ка. С ран­них лет он ус­пеш­но ра­бо­тал в тех­ни­ке рез­цо­вой гра­вю­ры («Ма­го­мет с уби­тым мо­на­хом», 1508; «Да­вид и Са­ул», 1509; «Ко­ров­ни­ца», 1510; «Та­нец Ма­г­да­ли­ны», 1519; «Вер­ги­лий в кор­зи­не», 1525, и др., все­го 168 лис­тов), позд­нее ис­поль­зо­вал офорт и кси­ло­гра­фию. Один из главных мас­те­ров Се­вер­но­го Воз­ро­ж­де­ния, Лука Лейданский был пер­вым ни­дерландским ху­дож­ни­ком, при жиз­ни по­лу­чив­шим ме­ж­ду­народную из­вест­ность в ка­че­ст­ве гра­вё­ра.

Гра­фи­ка Луки Лейданского впи­та­ла в се­бя сти­лис­тические влия­ния А. Дю­ре­ра, а с конца 1520-х годов - мас­те­ров итальянского Воз­ро­ж­де­ния (М. Рай­мон­ди). Про­бле­мы ком­по­зи­ции и тех­ни­ки ин­те­ре­со­ва­ли Луку Лейданского боль­ше, не­же­ли вер­ность тра­ди­ции или эмо­цио­наль­ная на­пол­нен­ность ре­лигиозных сцен. Его про­из­ве­де­ния от­ли­ча­ют­ся ико­но­гра­фической сво­бо­дой и жан­ро­вой на­блю­да­тель­но­стью, на­пол­не­ны скры­ты­ми ал­ле­го­рия­ми. Он был од­ним из пер­вых гра­фи­ков, про­де­мон­стри­ро­вав­ших по­ни­ма­ние за­ко­нов све­то­воз­душ­ной пер­спек­ти­вы. Чис­ло при­пи­сы­вае­мых Луке Лейданскому жи­во­пис­ных про­из­ве­де­ний от­но­си­тель­но не­ве­ли­ко; глав­ные сре­ди них - 4 кар­ти­ны, опи­сан­ные К. ван Ман­де­ром: «Бо­го­ма­терь с Мла­ден­цем, свя­той Ма­ри­ей-Ма­гда­ли­ной и до­на­то­ром» (1522, Ста­рая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен), трип­тих «Страш­ный Суд» (1526, Городской му­зей Ла­кен­хал, Лей­ден), трип­тих «По­кло­не­ние зо­ло­то­му тель­цу» (около1530, Рейк­смю­се­ум, Ам­стер­дам), трип­тих «Ис­це­ле­ние ие­ри­хон­ско­го слеп­ца» (1531, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). В них пре­об­ла­да­ют ин­те­рес к бы­то­вым под­роб­но­стям и мань­е­ри­сти­че­ская сти­ли­за­ция. В не­боль­ших по фор­ма­ту про­из­ве­де­ни­ях бы­то­во­го жан­ра («Иг­ра в шах­ма­ты», около 1508-1510, Государственный му­зеи, Бер­лин) мас­тер соз­да­ёт ост­рые дра­ма­тические си­туа­ции, де­мон­ст­ри­руя раз­но­об­ра­зие че­ло­ве­че­ских ха­рак­те­ров; та­кие сце­ны при­об­ре­та­ют ал­ле­го­ри­че­ский и мо­ра­ли­зи­рую­щий ха­рак­тер. В порт­ре­тах («Ав­то­порт­рет», около 1514 года, Му­зей гер­цо­га Ан­то­на Уль­ри­ха, Бра­ун­швейг; «Муж­ской порт­рет», около 1521, Национальная га­ле­рея, Лон­дон) Лука Лейданский ис­поль­зу­ет ста­ро­ни­дер­ланд­скую схе­му по­груд­но­го изо­бра­же­ния на ней­траль­ном фо­не, од­на­ко уде­ля­ет по­вы­шен­ное вни­ма­ние энер­гич­ной леп­ке ли­ца и пси­хо­ло­гич. ин­тер­пре­та­ции мо­де­ли. К творческому на­сле­дию Луки Лейданскогооб­ра­ща­лись как ни­дер­ланд­ские ( П. Брей­гель Стар­ший , Х. Голь­ци­ус, Рем­брандт), так и итальянские (Ан­д­реа дель Сар­то, Я. Пон­тор­мо ) мас­те­ра.