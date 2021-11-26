ЛОТТО ЛОРЕНЦО
ЛОТТО (Lotto) ЛОРЕНЦО - итальянский живописец.
Представитель венецианской школы, сформировался под влиянием Джованни Беллини и семьи художников Виварини, особенно Альвизе. В 1525-1542 годы жил главным образом в Венеции, выполняя многочисленные заказы религиозных общин и частных лиц в Тревизо, Азоло, Бергамо, Реканати и других городах областей Венеция и Марке. Во время пребывания в Риме (1509 и 1512 год) познакомился с творчеством Рафаэля и Микеланджело. В период личного религиозного кризиса нашёл приют в Тревизо (1542-1545), в 1550 году обосновался в сантуарии Санта-Каса в Лорето. Искренняя религиозность искусства Лотто отражала народные благочестивые настроения, распространённые в местах паломничеств в провинциальных центрах Италии. Его ранним алтарным картинам присущи поэтическое чувство природы, эмоциональность, насыщенность и яркость колорита («Мадонна со святыми», 1508, Галерея и музей Виллы Боргезе, Рим). Лучшие из религиозных произведений Лотто были созданы в Бергамо (1513-1525), где под влиянием местных традиций его искусство обрело зрелость и необычайную остроту образных и художественных решений (алтарные картины «Мадонна с Младенцем и святыми» для церквей Сан-Бартоломео, 1516, Санто-Спирито, 1521, и Сан-Бернардино, 1521).
По заказу графов Суарди Лотто создал цикл росписей в Оратории Суарди в городе Трескоре, близ Бергамо (1524). В них нашли воплощение образы, волновавшие религиозное сознание XVI века: так, над панорамой залитого солнцем городка, на улицах которого изображены сцены из жизни св. Варвары, Лотто поместил образ Христа в виде виноградной лозы - аллегорию спасения и праведной жизни; на противоположной стене Оратории он с трогательной непосредственностью и интересом к обыденной жизни написал сцены из жизни св. Клары, сподвижницы св. Франциска. В росписи Оратории Суарди и в алтарных картинах 1520-1530-х годов («Благовещение», около 1527, Пинакотека комунале, Реканати; «Святое семейство», 1527-1533, Художественно-исторический музей, Вена; «Алтарь святой Лючии», 1532, Пинакотека, Иэзи) Лотто создал образы, полные драматизма и одновременно тонкого поэтического переживания, в которых отразилась наивная чистота народного благочестия.
Портреты Лотто (свыше 40) оказали большое влияние на развитие венецианского портрета, особенно в Брешии и Бергамо («Епископ де Росси», 1505, Музей Каподимонте, Неаполь; «Юноша со свечой», около 1506-1508; «Тройной автопортрет», около 1529 года, оба - Художественно-исторический музей, Вена; «Юноша с ящерицей», около 1530, Галерея и музей Виллы Боргезе, Рим). Во многом благодаря Лотто реалистическая достоверность портретного мотива стала отличительной чертой творчества мастеров Северной Италии.
Сочинения:
Lettere inedite / Ed. L. Chiodi. Bergamo, 1968;
Libro di spese diverse (1538–1554). Loreto, 2003. Vol. 1–2.