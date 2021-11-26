ЛЕВИТА ЭЛИАХУ

ЛЕВИТА ЭЛИАХУ - еврейский филолог, лексикограф, писатель.

Пи­сал на иди­ше. Спа­са­ясь от го­не­ний, се­мья Левиты пе­ре­еха­ла в Ита­лию. С 1496 года жил в Ве­не­ции, в 1504-1509 годах - в Па­дуе, в 1514-1527 годах - в Ри­ме, в 1541-1544 годах - в Гер­ма­нии.

Из­дал ком­мен­та­рий к грам­ма­тическому со­чи­не­нию Мои­сея бен Ио­си­фа Ким­хи «Дви­же­ние по пу­ти зна­ния» («Ма­ха­лах шэ­ви­лей ха-да­ат», 1504; латинский перевод С. Мюн­сте­ра, 1531), тру­ды по грам­ма­ти­ке [«Из­бран­ный» («Ха-ба­хур», 1517) и «Гла­вы Элиа­ху» («Пир­кей Элия­ху», 1520; позд­ней­шая редакия - 1546)] и лек­си­ко­ло­гии ив­ри­та [«Кни­га со­став­ле­ния» («Се­фер ха-хар­ка­ва», 1518)].

Ав­тор кри­тической ис­то­рии ма­со­ры «Тра­ди­ция Ма­со­ры» («Ма­со­рет ха-ма­со­рет», 1538), где до­ка­зал, что зна­ки пунк­туа­ции и кан­тил­ля­ции соз­да­ны уже по­сле за­вер­ше­ния Тал­му­да. Этой же про­бле­ме по­свя­щён трак­тат «Доб­рое ра­зу­ме­ние» («Тув та‘ам», 1538).

Со­ста­вил кон­кор­дан­ции Биб­лии [«Кни­га упо­ми­на­ний» («Се­фер ха-зи­хро­нот», 1536)] и сло­ва­ри: «Ме­тур­ге­ман» («Пе­ре­во­дчик») - к язы­ку тар­гу­мов (1541), «Тиш­би» – к ив­рит­ским сло­вам Тал­му­да и средневековой еврейской литературы (1542), пер­вый идиш-ив­рит-ла­тин­ско-не­мец­кий сло­варь - «Шмот два­рим» («На­зва­ния ве­щей», 1542; 985 слов).

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков свет­ской литературы на иди­ше: по­эмы «Кни­га о Бо­ве» («Буо­во д’Ан­то­на», 1507; издана в 1541 году) и «Па­рис и Ве­на» («Па­рис ун Вье­не», 1508-1509) - пе­ре­ло­же­ния итальянских ры­цар­ских и лю­бов­ных ро­ма­нов; са­ти­рические пам­фле­ты «Раз­де­ляю­щий» («Ха-мав­дил»), «О по­жа­ре в Ве­не­ции» («Ойф ди срей­фе фун Ве­не­диг», оба час­тич­но изданы в 1926 году). Из­дал пе­ре­вод Псал­мов на идиш (1545).

Сочинения:

Bovo-Buch: a trans­lation of the old Yid­dish edition of 1541 with introduction and no­tes by Elia Levita Bachur. Tucson, 2003;

[Works] // Early Yiddish texts, 1100–1750 / Ed. J. Frakes. Oxf.; N.Y., 2004.