ЛЕВИТА ЭЛИАХУ
ЛЕВИТА ЭЛИАХУ - еврейский филолог, лексикограф, писатель.
Писал на идише. Спасаясь от гонений, семья Левиты переехала в Италию. С 1496 года жил в Венеции, в 1504-1509 годах - в Падуе, в 1514-1527 годах - в Риме, в 1541-1544 годах - в Германии.
Издал комментарий к грамматическому сочинению Моисея бен Иосифа Кимхи «Движение по пути знания» («Махалах шэвилей ха-даат», 1504; латинский перевод С. Мюнстера, 1531), труды по грамматике [«Избранный» («Ха-бахур», 1517) и «Главы Элиаху» («Пиркей Элияху», 1520; позднейшая редакия - 1546)] и лексикологии иврита [«Книга составления» («Сефер ха-харкава», 1518)].
Автор критической истории масоры «Традиция Масоры» («Масорет ха-масорет», 1538), где доказал, что знаки пунктуации и кантилляции созданы уже после завершения Талмуда. Этой же проблеме посвящён трактат «Доброе разумение» («Тув та‘ам», 1538).
Составил конкорданции Библии [«Книга упоминаний» («Сефер ха-зихронот», 1536)] и словари: «Метургеман» («Переводчик») - к языку таргумов (1541), «Тишби» – к ивритским словам Талмуда и средневековой еврейской литературы (1542), первый идиш-иврит-латинско-немецкий словарь - «Шмот дварим» («Названия вещей», 1542; 985 слов).
Один из основоположников светской литературы на идише: поэмы «Книга о Бове» («Буово д’Антона», 1507; издана в 1541 году) и «Парис и Вена» («Парис ун Вьене», 1508-1509) - переложения итальянских рыцарских и любовных романов; сатирические памфлеты «Разделяющий» («Ха-мавдил»), «О пожаре в Венеции» («Ойф ди срейфе фун Венедиг», оба частично изданы в 1926 году). Издал перевод Псалмов на идиш (1545).
Сочинения:
Bovo-Buch: a translation of the old Yiddish edition of 1541 with introduction and notes by Elia Levita Bachur. Tucson, 2003;
[Works] // Early Yiddish texts, 1100–1750 / Ed. J. Frakes. Oxf.; N.Y., 2004.