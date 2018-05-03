Краткий курс истории. Уильям Шекспир 3 мая (н. ст.) 1616 года считается вероятной датой смерти величайшего англоязычного писателя и одного из лучших драматургов мира – Шекспира. Удивительно, но все, что известно о Шекспире, представлено легендами, мнениями, отдельными документами и его великими произведениями. Споры о том, кто стоит за именем Уильяма Шекспира, не утихают до сих пор. Потерянные годы Шекспир родился в небольшом провинциальном городке Стратфорде, по преданию, 23 апреля (ст. ст.) 1564 года, в семье зажиточного горожанина, что позволило мальчику обучаться в местной школе. Он изучал азы грамматики и риторики, читал на латыни произведения великих мыслителей и поэтов прошлого. В 18 лет Уильям женился и...

3 мая (н. ст.) 1616 года считается вероятной датой смерти величайшего англоязычного писателя и одного из лучших драматургов мира – Шекспира. Удивительно, но все, что известно о Шекспире, представлено легендами, мнениями, отдельными документами и его великими произведениями. Споры о том, кто стоит за именем Уильяма Шекспира, не утихают до сих пор.

Потерянные годы

Шекспир родился в небольшом провинциальном городке Стратфорде, по преданию, 23 апреля 1564 года, в семье зажиточного горожанина, что позволило мальчику обучаться в местной школе. Его отец, Джон Шекспир (1530—1601), сын земледельца Ричарда Шекспира, был состоятельным ремесленником, часто избирался на различные значимые общественные должности. В 1565 году Джон Шекспир был олдерменом, а в 1568 году — бальи (главой городского совета). Также известно, что он не посещал церковных богослужений, за что платил большие денежные штрафы (возможно, что он был тайным католиком).

Юный Уильям изучал азы грамматики и риторики, читал на латыни произведения великих мыслителей и поэтов прошлого. В 18 лет Уильям женился Энн Хатауэй, дочери местного землевладельца, бывшей на восемь лет его старше, а спустя три года уехал в Лондон. О дальнейшем периоде, между 1585 и 1592 годом, исследователи говорят как о «потерянных годах» Шекспира. Существуют лишь предположения: от мнения о том, что Уильям прятался в Лондоне от преследования за браконьерство, до предположения, что он работал простым школьным учителем и поэтому не был замечен в официальных документах. Так или иначе, официальное начало его карьеры в театре приходится на 1590е годы.

Любимцы короля

К 1592 году относится первое упоминание о театральной карьере Уильяма в Лондоне. Но когда именно началась карьера Шекспира, сказать сложно: биографы полагают, что это могло произойти с середины 1580-х годов в любой момент. Достоверно мы знаем только то, что в 1592 году в дневнике антрепренёра Филипа Хенслоу упоминается историческая постановка Шекспира «Генрих VI», которая шла в принадлежавшем Хенслоу театре «Роза». В том же году в своем завещании ругает Шекспира драматург и прозаик Роберт Грин: принято считать, что Грин обвинял Шекспира в попытках сравняться с высокообразованными писателями, «университетскими умами».

В 1603 году король Яков I взял уже известную труппу Шекспира под свое покровительство, и она стала называться «Слуги короля». Шекспир стал очень богатым человеком, приобретал недвижимость, занимался инвестициями, купил дворянский титул с гербом. Он и его труппа построили несколько театров. Сперва, в 1599 году был основан знаменитый «Глобус», а в 1608 - «Блэкфрайерс», заново открытый на деньги Уильяма.

Принято считать, что незадолго до смерти Шекспир вернулся в Стратфорд, но продолжал посещать Лондон. Некоторые документы выставляют Шекспира склочным ростовщиком. Это, некоторые нестыковки и белые пятна в биографии Уильяма дали повод считать, что за его именем скрывалась целая группа авторов.

Также отметим тот не часто упоминаемый факт, что Уильям Шекспир был не только драматургом, но и актером. В первом официальном издании его произведений, выпущенном в 1623 году, Шекспир назван «главным актёром во всех этих пьесах». Также его близкий друг Джон Дэвис упоминал в 1610 году, что «добрый Уилл» играл «королевские» роли.

Существует традиционное мнение, что за несколько лет до своей смерти Шекспир переехал в Стратфорд. Одной из причин этого может служить то, что лондонские публичные театры неоднократно прекращали свою работу из-за вспышек чумы, и у актёров не было достаточно работы. После 1606—1607 года Шекспир написал всего несколько пьес, а после 1613 года вообще прекратил создавать их. Свои последние три пьесы он написал совместно с другим драматургом, возможно, с Джоном Флетчером, который сменил Шекспира на посту главного драматурга труппы «Слуги короля».

Феномен Шекспира

Творчество Шекспира, чье имя для Англии имеет такое же значение, как имя Александра Сергеевича Пушкина для России, условно разделяют на три периода. Первый – оптимистический, включает исторические хроники «Ричард III», «Генрих IV», комедии «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь» и др. Кстати, жанр комедии до Шекспира считался «низким». Второй – трагический, включает произведения «Гамлет», «Отелло», «Король Лир». Третий – романтический, фантастический, включающий менее популярные произведения Шекспира «Зимняя сказка», «Буря» и другие. Феномен Шекспира объясняется тем, что уже в далекую от нас эпоху Возрождения он затронул то, что принято называть общечеловеческими ценностями. Шекспир перенес на сцену человеческое умение любить и силу личности, показал внутренний мир человека и тем самым вывел драматургию того времени на новый уровень.