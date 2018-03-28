Краткий курс истории. Гений Возрождения 28 марта 1483 года – одна из предполагаемых дат рождения итальянского художника и архитектора эпохи Ренессанса Рафаэля Санти.

28 марта 1483 года – одна из предполагаемых дат рождения итальянского художника и архитектора эпохи Ренессанса Рафаэля Санти.

Путь в Рим

Рафаэль рано лишился родителей. Однако отец, Джованни Санти, успел дать сыну, возможно, главное: первый опыт художника Рафаэль приобрел в отцовской мастерской. Считается, что одни из первых работ Рафаэль создал в 1499–1501 годах. Примерно тогда же он начал работать в мастерской Пьетро Перуджино в городе Перуджа. После 1504 года, когда Рафаэль переехал во Флоренцию, он познакомился с такими гениями-современниками, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, чьи техники живописи тщательно изучал. В Урбино Рафаэль познакомился с философом, литератором и меценатом, графом Бальдассаре Кастильоне, с которым его будет связывать крепкая дружба и переписка, в частности известные в истории искусства письма в связи с созданием Рафаэлем фрески «Триумф Галатеи».

Бывший весьма плодовитым художником, Рафаэль только во Флоренции написал примерно 20 Мадонн. С 1508 года и до конца дней он трудился в Риме, в частности, как официальный художник папского двора.

Именно в Риме Рафаэль создал тот классицистический стиль, по которому и в наше время легко узнаются его произведения. Возникновение «римского стиля» можно связать с созданием Рафаэлем «идеальных типов», вечной красоты. В своих картинах Рафаэль, не без влияния своих старших товарищей, Перуджино и Браманте, изображал архитектурные сооружения — центрические здания, ротонды с куполом, полуциркульные арки, воплощавшие идеальные пропорции и фундаментальные представления о красоте архитектуры. В основе своего нового художественного стиля Рафаэль также противопоставил несовершенству природы отвлечённый идеал, не имеющий изъянов.

Красота спасет мир

О Рафаэле очень трудно говорить, потому как это величайший художник всех времен. Все его работы идеально структурированы, конструктивны и гармоничны. В современном смысле он гениальный сценограф. Для него очень важны были момент слияния, единения Бога и человека, человека и природы, единство души и тела. Рафаэль был признан при жизни, не был предан забвению, но оказался особенно важен для неспокойного XIX века, цеплявшегося за гуманизм. Много обращались к творчеству Рафаэля деятели Золотого века русской литературы. «Красота спасет мир» –такую максиму вывел Ф.М. Достоевский, глядя на «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля.

В жизни

О внешности Рафаэля мы знаем благодаря двум автопортретам, выполненным с разницей примерно в 15 лет. Он был красивым человеком, вращался в высших кругах общества. Трудно сказать, были ли у него откровенные завистники. Судя по всему, даже с современником и другим гением Возрождения Микеланджело у Рафаэля не было соперничества. Художник постоянно уклонялся от попыток своего близкого друга, кардинала Бембо, женить его. Умер Рафаэль достаточно молодым, в возрасте 37 лет, вероятно заразившись римской лихорадкой. Заупокойную службу провел сам папа римский.

Большинство исследователей и знатоков творчества Рафаэля отмечают лёгкость и «пластичность» его таланта. Всегда готовый учиться, он впитывал в себя одно влияние за другим: нежность „задумчивых Мадонн“ Перуджино, „композиционный треугольник“ Леонардо да Винчи и, наконец, на последнем этапе творчества, мощную пластику фигур Микеланджело. Он много рисовал с натуры и постепенно, от эскиза к эскизу, достигал совершенства формы и равновесия композиции, часто прибегая к приёму калькирования рисунков (проверки их в зеркальном изображении).

Творчество не было для него горькой мукой или туманной, неясной целью. Стремительно совершенствуясь, Рафаэль всякий раз умел поставить себе вполне разрешимую задачу и воплощал в своем искусстве то, о чем другие могли только мечтать.