КОРНЕЛЬ ДЕ ЛИОН

КОРНЕЛЬ ДЕ ЛИОН - французский живописец -портретист нидерландского происхождения.

О пе­рио­де обу­че­ния и юно­сти ху­дож­ни­ка ни­че­го не из­вест­но. Ра­бо­тал в Лио­не с 1533 года. Вы­яв­ле­ние в конце 1970-х годов ав­тор­ст­ва порт­ре­та Пье­ра Эме­ри­ка (1534 год, Лувр, Па­риж) по­зво­ли­ло объ­е­ди­нить в еди­ный кор­пус про­из­ве­де­ний Корнеля де Лион це­лый ряд близ­ких к не­му по сти­ли­стическим ха­рак­те­ри­стикам порт­ре­тов (все­го около 160), на­хо­дя­щих­ся во мно­гих со­б­ра­ни­ях Ев­ро­пы и США.

В 1533 году в Лио­не Корнель де Лион ис­пол­нил порт­рет (не сохр.) ко­ро­ле­вы Эле­о­но­ры, вто­рой же­ны ко­ро­ля Фран­ци­ска I; в по­сле­дую­щие го­ды при­об­рёл из­вест­ность как при­двор­ный жи­во­пи­сец сна­ча­ла до­фи­на (с 1541 года), позд­нее - ко­ро­лей Ген­ри­ха II (1548 год), Фран­ци­ска II и Кар­ла IX; по­лу­чил в 1547 году французское под­дан­ст­во. В 1551 году ве­не­ци­ан­ский по­сол Дж. Ка­пел­ло опи­сал уви­ден­ные им в мас­тер­ской ху­дож­ни­ка порт­ре­ты чле­нов ко­ро­лев­ской се­мьи; в 1564 году ко­ро­ле­ва Ека­те­ри­на Ме­ди­чи по­се­ти­ла ху­дож­ни­ка и вос­хи­ща­лась собственным порт­ре­том. При­двор­ная ари­сто­кра­тия и бо­га­тая ли­он­ская бур­жуа­зия так­же обес­пе­чи­ва­ли мас­те­ра за­ка­за­ми порт­ре­тов; не­ко­то­рые из них бы­ли вы­гра­ви­ро­ва­ны Ж. Ро­ви­лем уже в 1553 году для книги «Promptuarium iconum», из­дан­ной в Лио­не. Около 1569 года се­мья Конеля де Лиона пе­ре­шла из каль­ви­низ­ма в ка­то­ли­че­ст­во.

Про­дол­жая порт­рет­ную тра­ди­цию Ж. Пер­реа­ля, Корнель де Лион, не­со­мнен­но, ис­пы­тал влия­ние фла­манд­ской шко­лы и Й. ван Кле­ве. Все его порт­ре­ты вы­пол­не­ны мас­лом на де­ревянной дос­ке; как пра­ви­ло, они ма­ло­го фор­ма­та, фон - все­гда ней­траль­ный (го­лу­бо­ва­тый или олив­ко­вый). На про­тя­же­нии все­го твор­че­ст­ва ху­дож­ник со­хра­ня­ет при­вер­жен­ность оп­ре­де­лён­ной ком­по­зиционной схе­ме (по­во­рот го­ло­вы в 3/4, ре­же - ан­фас, при бо­ко­вом рас­се­ян­ном ос­ве­ще­нии сле­ва).

Луч­шие порт­ре­ты Корнеля де Лиона от­ме­че­ны не столь­ко про­ник­но­ве­ни­ем в ха­рак­тер мо­де­ли, сколь­ко эф­фект­ной фик­са­ци­ей её сию­ми­нут­но­го со­стоя­ния - вы­ра­же­ния ли­ца и взгля­да; бы­ст­рые маз­ки, тон­чай­шие лес­си­ров­ки ос­тав­ля­ют впе­чат­ле­ние боль­шой жи­во­сти и не­по­сред­ст­вен­но­сти при оче­вид­ном сход­ст­ве, так вы­со­ко це­нив­шем­ся за­каз­чи­ка­ми.

Сре­ди порт­ре­тов: Анн де Мон­мо­ран­си, мар­шал Фран­ции (1530-е годы, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бос­тон), Ека­те­ри­на Ме­ди­чи (1536 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние), Кле­ман Ма­ро (?) (ок. 1550 года, Лувр), «Жен­ский порт­рет» (ко­ро­ле­ва Клод ?) (ок. 1540 года, ГМИИ), Шарль де Ла­рош­фу­ко (1550-1555 годы, Лувр).

Иллюстрации:

Кор­нель де Ли­он. Порт­рет Габ­риел­лы де Ро­ше­шу­ар (?). 1550-е гг. Му­зей Кон­де (Шан­тийи). Архив БРЭ.