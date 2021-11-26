КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ
КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ (Commedia dell’arte) - комедия масок, жанр итальянского театрального представления, основанный на сценической импровизации с участием устойчивых персонажей (масок).
В названии подчёркнут профессиональный характер деятельности трупп комедии дель арте (итал. arte - профессия, ремесло). Родина комедии дель арте - северо-восток Италии. Первый нотариальный акт, фиксирующий образование актёрской труппы, датируется 1545 годом; первые упоминания о представлениях с участием масок восходят к 1550-м годам. Из нескольких трупп, возникших в последней трети XVI века, общеевропейскую популярность снискали «Джелози» (среди актёров - Ф. Андреини, создатель маски Капитана, и его жена Изабелла) и «Конфиденти» (актёр этой труппы Т. Мартинелли придал классическую форму маске Арлекина, созданной А. Назелли по прозвищу Дзан Ганасса).
Маска в комедии дель арте - это и элемент сценического костюма (хотя с закрытым лицом выступали только буффонные персонажи), и фиксированными амплуа актёра, с которым он переходил из пьесы в пьесу и из труппы в труппу. Маски отличались между собой костюмом, языком и сюжетной функцией. К числу постоянных относились маски стариков (отец или соперник героя, нередко говорившие на диалектах: венецианский у Панталоне, болонский с использованием латинизмов у Доктора), слуг или дзанни (сюжетная функция - та же, что у раба в паллиате или у слуги в учёной комедии; язык - бергамский диалект; обычно выступали в паре: ловкий, хитрый, ведущий интригу Бригелла или Скапино и тупой, грубый, неотёсанный, но вместе с тем весёлый и простодушный Арлекин или Труффальдино), служанки (маска эволюционировала от женского варианта Арлекина к образу изящной и остроумной субретки), Капитана (восходит к образу хвастливого воина, сюжетная функция - соперник героя; язык - испанский или ломаный итальянский); влюблённых героев.
Юг Италии добавил к этому набору маски Ковьелло (вариант Бригеллы), Пульчинеллы (вариант Арлекина, прародитель французского Полишинеля, английского Панча и русского Петрушки), Тартальи (вариант старика), Скарамуччи (вариант Капитана). Руководитель труппы исполнял функции администратора, режиссёра и драматурга. Актёры располагали так называемым сценарием, где был расписан порядок действия, но отсутствовал текст реплик, которые импровизировались. До нас дошло в рукописях или в публикациях около 700 сценариев (первый сценарий опубликован в 1602 году, первый сборник сценариев - в 1611 году). В номенклатуре масок отразилась сюжетная схема классической комедии (любовная коллизия, препятствия со стороны стариков-отцов; интрига, которую ведут слуги), но в репертуаре комедии дель арте были и героические, и трагикомические, и пасторальные пьесы.
Комедия дель арте сыграла определяющую роль в формировании профессонального театра в Италии и за её пределами - особенно в Испании, где с 1572 года обосновался Дзан Ганасса, и во Франции, где театр итальянской комедии работал (с перерывами) с конца XVI века по конец XVIII века. На актёрскую технику Мольера, игравшего в парижском театре «Пти-Бурбон» в 1658-1660 годах, большое влияние оказал Т. Фьорилли, создатель маски Скарамуччи (во Франции - Скарамуш). Игравший в Париже с 1662 года Д. Бьянколелли превратил Арлекина из туповатого увальня в остроумного и циничного шута, а его жена, дочь и внучка создали образ невесты Арлекина - Коломбины (1683 год). Именно во Франции утвердилась маска Пьеро и персонажи комедии дель арте вошли в большую комедиографию (Ш. Дюфрени, Ж.Ф. Реньяр, П. Мариво). К. Гольдони боролся с комедией дель арте, но при этом использовал её маски; в творчестве К. Гоцци, его литературного противника, комедия дель арте пережила последний взлёт. В Германии к опыту комедии дель арте обращались романтики (Л. Тик, Э.Т.А. Гофман); в России (где труппы комедии дель арте гастролировали с 1733 года) - символисты (А.А. Блок) и наследовавшие традиции Серебряного века театральные режиссёры (Н.Н. Евреинов, В.Э. Мейерхольд, А.Я. Таиров, Е.Б. Вахтангов).
Издания:
Перетц В.Н. Итальянские комедии и интермедии, представленные при дворе императрицы Анны Иоанновны в 1733–1735 гг. Тексты. П., 1917;
Commedie dell’arte. Mil., 1985–1986. Vol. 1–2;
Pandolfi V. La commedia dell’arte. Storia e testo. 2 ed. Firenze, 1988. Vol. 1–6.
Дополнительная литература:
Миклашевский К. La commedia dell’arte, или Театр итальянских комедиантов XVI, XVII и XVIII столетий. СПб., 1914;
Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия (commedia dell’arte). 2-е изд. М., 1962;
Taviani F. La commedia dell’arte e la societа̀ barocca. Roma, 1969. Vol. 1–2.
Иллюстрации:
Ж. Калло. Капитан Эсгангарато – Капитан Кокодрилло (персонажи комедии дель арте). Офорт из серии «Балли ди Сфессания». 1622. Архив БРЭ.