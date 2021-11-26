КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ

КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ (Commedia dell’ar­te) - ко­ме­дия ма­сок, жанр итальянского те­ат­раль­но­го пред­став­ле­ния, ос­но­ван­ный на сце­нической им­про­ви­за­ции с уча­сти­ем ус­той­чи­вых пер­со­на­жей (ма­сок).

В на­зва­нии под­чёрк­нут профессиональный ха­рак­тер дея­тель­но­сти трупп комедии дель арте (итал. arte - про­фес­сия, ре­мес­ло). Ро­ди­на комедии дель арте - се­ве­ро-вос­ток Ита­лии. Пер­вый но­та­ри­аль­ный акт, фик­си­рую­щий об­ра­зо­ва­ние ак­тёр­ской труп­пы, да­ти­ру­ет­ся 1545 годом; пер­вые упо­ми­на­ния о пред­став­ле­ни­ях с уча­сти­ем ма­сок вос­хо­дят к 1550-м годам. Из не­сколь­ких трупп, воз­ник­ших в по­след­ней тре­ти XVI века, об­ще­ев­ро­пей­скую по­пу­ляр­ность сни­ска­ли «Дже­ло­зи» (сре­ди ак­тё­ров - Ф. Ан­д­реи­ни, соз­да­тель мас­ки Ка­пи­та­на, и его же­на Иза­бел­ла) и «Кон­фи­ден­ти» (ак­тёр этой труп­пы Т. Мар­ти­нел­ли при­дал клас­сическую фор­му мас­ке Ар­ле­ки­на, соз­дан­ной А. На­зел­ли по про­зви­щу Дзан Га­нас­са).

Мас­ка в комедии дель арте - это и эле­мент сце­нического кос­тю­ма (хо­тя с за­кры­тым ли­цом вы­сту­па­ли толь­ко буф­фон­ные пер­со­на­жи), и фик­си­рованными ам­п­луа ак­тё­ра, с ко­торым он пе­ре­хо­дил из пье­сы в пье­су и из труп­пы в труп­пу. Мас­ки от­ли­ча­лись ме­ж­ду со­бой кос­тю­мом, язы­ком и сю­жет­ной функ­ци­ей. К чис­лу по­сто­ян­ных от­но­си­лись мас­ки ста­ри­ков (отец или со­пер­ник ге­роя, не­ред­ко го­во­рив­шие на диа­лек­тах : ве­не­ци­ан­ский у Пан­та­ло­не, бо­лон­ский с ис­поль­зо­ва­ни­ем ла­ти­низ­мов у Док­то­ра), слуг или дзан­ни (сю­жет­ная функ­ция - та же, что у ра­ба в пал­лиа­те или у слу­ги в учё­ной ко­ме­дии; язык - бер­га­м­ский диа­лект; обыч­но вы­сту­па­ли в па­ре: лов­кий, хит­рый, ве­ду­щий ин­три­гу Бри­гел­ла или Ска­пи­но и ту­пой, гру­бый, не­отё­сан­ный, но вме­сте с тем ве­сё­лый и про­сто­душ­ный Ар­ле­кин или Труф­фаль­ди­но), слу­жан­ки (мас­ка эво­лю­цио­ни­ро­ва­ла от жен­ского ва­ри­ан­та Ар­ле­ки­на к об­ра­зу изящ­ной и ост­ро­ум­ной суб­рет­ки), Ка­пи­та­на (вос­хо­дит к об­ра­зу хва­ст­ли­во­го вои­на, сю­жет­ная функ­ция - со­пер­ник ге­роя; язык - ис­пан­ский или ло­ма­ный италь­ян­ский); влюб­лён­ных ге­ро­ев.

Юг Ита­лии до­ба­вил к это­му на­бо­ру мас­ки Ковь­ел­ло (ва­ри­ант Бри­гел­лы), Пуль­чи­нел­лы (ва­ри­ант Ар­ле­ки­на, пра­ро­ди­тель французского По­ли­ши­не­ля, английского Пан­ча и русского Пет­руш­ки), Тар­та­льи (ва­ри­ант ста­ри­ка), Ска­ра­муч­чи (ва­ри­ант Ка­пи­та­на). Ру­ко­во­ди­тель труп­пы ис­пол­нял функ­ции ад­ми­ни­ст­ра­то­ра, ре­жис­сё­ра и дра­ма­тур­га. Ак­тё­ры рас­по­ла­га­ли так называемым сце­на­ри­ем, где был рас­пи­сан по­ря­док дей­ст­вия, но от­сут­ст­во­вал текст ре­п­лик, ко­то­рые им­про­ви­зи­ро­ва­лись. До нас дош­ло в ру­ко­пи­сях или в пуб­ли­ка­ци­ях около 700 сце­на­ри­ев (пер­вый сце­на­рий опубликован в 1602 году, пер­вый сборник сце­на­ри­ев - в 1611 году). В но­менк­ла­ту­ре ма­сок от­ра­зи­лась сю­жет­ная схе­ма клас­сической ко­ме­дии (лю­бов­ная кол­ли­зия, пре­пят­ст­вия со сто­ро­ны ста­ри­ков-от­цов; ин­три­га, ко­то­рую ве­дут слу­ги), но в ре­пер­туа­ре комедии дель арте бы­ли и ге­ро­ические, и тра­ги­ко­мические, и пас­то­раль­ные пье­сы.

Комедия дель арте сыг­ра­ла оп­ре­де­ляю­щую роль в фор­ми­ро­ва­нии профессонального те­ат­ра в Ита­лии и за её пре­де­ла­ми - осо­бен­но в Ис­па­нии, где с 1572 года обос­но­вал­ся Дзан Га­нас­са, и во Фран­ции, где те­атр итальянской ко­ме­дии ра­бо­тал (с пе­ре­ры­ва­ми) с конца XVI века по конец XVIII века. На ак­тёр­скую тех­ни­ку Моль­е­ра, иг­рав­ше­го в па­риж­ском те­ат­ре «Пти-Бур­бон» в 1658-1660 годах, боль­шое влия­ние ока­зал Т. Фьо­рил­ли, соз­да­тель мас­ки Ска­ра­муч­чи (во Фран­ции - Ска­ра­муш). Иг­рав­ший в Па­ри­же с 1662 года Д. Бьян­ко­лел­ли пре­вра­тил Ар­ле­ки­на из ту­по­ва­то­го уваль­ня в ост­ро­ум­но­го и ци­нич­но­го шу­та, а его же­на, дочь и внуч­ка соз­да­ли об­раз не­ве­сты Ар­ле­ки­на - Ко­лом­би­ны (1683 год). Имен­но во Фран­ции ут­вер­ди­лась мас­ка Пье­ро и пер­со­на­жи комедии дель арте во­шли в боль­шую ко­ме­дио­гра­фию (Ш. Дюф­ре­ни, Ж.Ф. Рень­яр, П. Ма­ри­во). К. Голь­до­ни бо­рол­ся с комедией дель арте, но при этом ис­поль­зо­вал её мас­ки; в твор­че­ст­ве К. Гоц­ци, его литературного про­тив­ни­ка, комедия дель арте пе­ре­жи­ла по­след­ний взлёт. В Гер­ма­нии к опы­ту комедии дель арте об­ра­ща­лись ро­ман­ти­ки (Л. Тик, Э.Т.А. Гоф­ман ); в Рос­сии (где труп­пы комедии дель арте гастро­ли­ро­ва­ли с 1733 года) - сим­во­ли­сты (А.А. Блок) и на­сле­до­вав­шие тра­ди­ции Се­реб­ря­но­го ве­ка те­ат­раль­ные ре­жис­сё­ры (Н.Н. Ев­реи­нов, В.Э. Мей­ер­хольд, А.Я. Таи­ров, Е.Б. Вах­тан­гов).

Издания:

Пе­ретц В.Н. Италь­ян­ские ко­ме­дии и ин­тер­ме­дии, пред­став­лен­ные при дво­ре им­пе­рат­ри­цы Ан­ны Ио­ан­нов­ны в 1733–1735 гг. Тек­сты. П., 1917;

Commedie dell’arte. Mil., 1985–1986. Vol. 1–2;

Pandolfi V. La comme­dia dell’arte. Storia e testo. 2 ed. Firenze, 1988. Vol. 1–6.

Дополнительная литература:

Мик­ла­шев­ский К. La commedia dell’arte, или Те­атр италь­ян­ских ко­ме­ди­ан­тов XVI, XVII и XVIII сто­ле­тий. СПб., 1914;

Джи­ве­ле­гов А.К. Италь­ян­ская на­род­ная ко­ме­дия (com­media dell’arte). 2-е изд. М., 1962;

Tavi­ani F. La commedia dell’arte e la societа̀ ba­rocca. Roma, 1969. Vol. 1–2.

Иллюстрации:

Ж. Кал­ло. Ка­пи­тан Эс­ган­га­ра­то – Ка­пи­тан Ко­код­рил­ло (пер­со­на­жи ко­ме­дии дель ар­те). Офорт из се­рии «Бал­ли ди Сфес­са­ния». 1622. Архив БРЭ.

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