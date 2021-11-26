КОЛОМБ МИШЕЛЬ
КОЛОМБ (Colombe) МИШЕЛЬ - французский скульптор.
Сын скульптора Филиппа Коломба (?-1457 годы), брат художника-миниатюриста Жана Коломба (около 1430/1435 - 1493? годы). Один из наиболее значительных скульпторов французского Возрождения, осуществивших синтез традиций французской готики и классического стиля итальянского искусства. О раннем периоде творчества Коломба известно лишь из документальных источников. В частности, совместно с Ж. Фуке работал над проектами надгробий по заказам Людовика XI (1470 год) в церкви Нотр-Дам в Клери, близ Орлеана, и епископа Луи де Руо в Туре (1478 год); в 1484 году в Мулене участвовал в создании праздничных декораций по случаю прибытия в город супруги герцога Бурбонского.
Известны два сохранившихся произведения Коломба. По заказу королевы Франции Анны Бретонской создал скульптурную часть гробницы её родителей - Франциска II, герцога Бретани, и Маргариты де Фуа (собор Cвятых Петра и Павла в Нанте, 1499-1507 годы, общий проект - Жана Перреаля, помощниками Коломба выступали Г. Реньо, Жан из Шартра, Жером из Фьезоле и анонимный итальянский скульптор). Традиционная позднеготическая композиция надгробия типа «gisant» (с лежащими на крышке саркофага фигурами усопших, фигурами апостолов и святых в нишах, медальонами с плакальщиками и исполненными в полный рост аллегорическими фигурами Добродетелей) сочетается с ренессансными орнаментикой и приёмами в передаче формы.
Барельеф «Битва святого Георгия с драконом» (1509 год, Лувр, Париж), созданный для капеллы замка Гайон (не сохранился), - первый монументальный рельеф-картина французского Возрождения, в котором обрамление выполнено генуэзским скульптором Дж. Паккьяротти (Ж. Пашеро), а композиция навеяна итальянскими образцами - работами генуэзских скульпторов из семейства Гаджини и рельефом Донателло с подножия статуи святого Георгия (1415-1417 годы, Национальный музей Барджелло, Флоренция). Однако итальянский идеализм и обобщённая трактовка форм уступают место натуралистической точности и живости в отображении скальных выступов, растений и других деталей. Трудности в передаче пространственных планов и перспективных сокращений свидетельствуют о переходном характере данного произведения от готики к ренессансу.
Иллюстрация:
М. Коломб.«Битва святого Георгияс драконом». Барельеф. Мрамор. 1509. Лувр (Париж). Архив БРЭ.