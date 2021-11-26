КОЛОМБ МИШЕЛЬ

КОЛОМБ (Colombe) МИШЕЛЬ - французский скульп­тор.

Сын скульп­то­ра Фи­лип­па Ко­лом­ба (?-1457 годы), брат ху­дож­ни­ка-ми­ниа­тю­ри­ста Жа­на Ко­лом­ба (около 1430/1435 - 1493? годы). Один из наи­бо­лее зна­чительных скульп­то­ров французского Воз­ро­ж­де­ния, осу­ще­ст­вив­ших син­тез тра­ди­ций французской го­ти­ки и клас­сического сти­ля итальянского искусства. О ран­нем пе­рио­де твор­че­ст­ва Коломба из­вест­но лишь из до­ку­мен­таль­ных ис­точ­ни­ков. В ча­ст­но­сти, совместно с Ж. Фу­ке ра­бо­тал над про­ек­та­ми над­гро­бий по за­ка­зам Лю­до­ви­ка XI (1470 год) в церкви Нотр-Дам в Кле­ри, близ Ор­леа­на, и епископа Луи де Руо в Ту­ре (1478 год); в 1484 году в Му­ле­не уча­ст­во­вал в соз­да­нии празд­нич­ных де­ко­ра­ций по слу­чаю при­бы­тия в го­род суп­ру­ги гер­цо­га Бур­бон­ско­го.

Из­вест­ны два со­хра­нив­ших­ся про­из­ве­де­ния Коломба. По за­ка­зу ко­ро­ле­вы Фран­ции Ан­ны Бре­тон­ской соз­дал скульп­тур­ную часть гроб­ни­цы её ро­ди­те­лей - Фран­ци­ска II, гер­цо­га Бре­та­ни, и Мар­га­ри­ты де Фуа (со­бор Cвя­тых Пет­ра и Пав­ла в Нан­те , 1499-1507 годы, об­щий про­ект - Жа­на Пер­реа­ля, по­мощ­ни­ка­ми Коломба вы­сту­па­ли Г. Ре­ньо, Жан из Шар­тра, Же­ром из Фье­зо­ле и ано­ним­ный итальянский скульп­тор). Тра­ди­ци­он­ная позд­не­го­тическая ком­по­зи­ция над­гро­бия ти­па «gisant» (с ле­жа­щи­ми на крыш­ке сар­ко­фа­га фи­гу­ра­ми усоп­ших, фи­гу­ра­ми апо­сто­лов и свя­тых в ни­шах, ме­даль­о­на­ми с пла­каль­щи­ка­ми и ис­пол­нен­ны­ми в пол­ный рост ал­ле­го­рическими фи­гу­ра­ми Доб­ро­де­те­лей) со­че­та­ет­ся с ре­нес­санс­ны­ми ор­на­мен­ти­кой и приё­ма­ми в пе­ре­да­че фор­мы.

Ба­рель­еф «Бит­ва свя­то­го Ге­ор­гия с дра­ко­ном» (1509 год, Лувр, Па­риж ), соз­дан­ный для ка­пел­лы зам­ка Гай­он (не сохранился), - пер­вый мо­ну­мен­таль­ный рель­еф-кар­ти­на французского Воз­ро­ж­де­ния, в ко­то­ром об­рам­ле­ние вы­пол­не­но ге­ну­эз­ским скульп­то­ром Дж. Пак­кь­я­рот­ти (Ж. Па­ше­ро), а ком­по­зи­ция на­вея­на итальянскими об­раз­ца­ми - ра­бо­та­ми ге­ну­эз­ских скульп­то­ров из се­мей­ст­ва Гад­жи­ни и рель­е­фом До­на­тел­ло с под­но­жия ста­туи святого Ге­ор­гия (1415-1417 годы, Национальный му­зей Бард­жел­ло, Фло­рен­ция). Од­на­ко итальянский идеа­лизм и обоб­щён­ная трак­тов­ка форм ус­ту­па­ют ме­сто на­ту­ра­ли­стической точ­но­сти и жи­во­сти в отображении скаль­ных вы­сту­пов, рас­те­ний и других де­та­лей. Труд­но­сти в пере­да­че про­стран­ст­вен­ных пла­нов и пер­спек­тив­ных со­кра­ще­ний сви­де­тель­ст­ву­ют о пе­ре­ход­ном ха­рак­те­ре дан­но­го про­из­ве­де­ния от го­ти­ки к ре­нес­сан­су.

Иллюстрация:

М. Ко­ломб.«Бит­ва свя­то­го Ге­ор­гияс дра­ко­ном». Ба­рель­еф. Мра­мор. 1509. Лувр (Па­риж). Архив БРЭ.