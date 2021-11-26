КАТЕХИЗИС (катихизис)

(греч. ϰατήχησις – по­уче­ние, на­став­ле­ние, ог­ла­ше­ние, от ϰατηχέω – по­учать, обу­чать)

1) Из­ло­жениe ос­нов к.-л. зна­ния, гл. обр. ре­лиг. ве­ро­уче­ния (см. Ка­те­хи­за­ция ).

2) Кни­га, со­дер­жа­щая осн. по­ло­же­ния хри­сти­ан­ско­го ве­ро­уче­ния, пред­став­лен­ные, как пра­ви­ло, в ви­де во­про­сов и от­ве­тов; жанр ве­ро­учи­тель­ной лит-ры (по­доб­ная жан­ро­вая фор­ма из­ло­же­ния ос­нов ве­ро­уче­ния су­ще­ст­ву­ет в буд­диз­ме, ис­ла­ме , мит­ра­из­ме). При­ме­ра­ми письм. фик­са­ции кре­щаль­ной ка­те­хе­зы в хри­сти­ан­ской Це­рк­ви пер­вых ве­ков яв­ля­ют­ся «До­ка­за­тель­ст­во апо­столь­ской про­по­ве­ди» сщмч. Ири­нея Ли­он­ско­го (2 в.), «По­уче­ния ог­ла­си­тель­ные и тай­но­вод­ст­вен­ные» (347–348) свт. Ки­рил­ла Ие­ру­са­лим­ско­го, «Боль­шое ог­ла­си­тель­ное сло­во» свт. Гри­го­рия Нис­ско­го (4 в.), «Об обу­че­нии ог­ла­шен­ных» (400) блж. Ав­гу­сти­на, а по мне­нию не­ко­то­рых ис­сле­до­ва­те­лей, так­же и Ди­да­хэ(кон. 1 в.). В сред­ние ве­ка в ка­че­ст­ве сис­те­ма­тич. тем ка­те­хе­тич. на­став­ле­ний к Сим­во­лу ве­ры и мо­лит­ве От­че наш бы­ли до­бав­ле­ны Де­сять за­по­ве­дей Бо­жи­их (Де­ка­лог) и цер­ков­ные та­ин­ст­ва, что со­ста­ви­ло струк­тур­ную ос­но­ву К. как учеб­но-ди­дак­тич. по­со­бия.

Соб­ст­вен­но пер­вая кни­га под назв. «К.» бы­ла на­пи­са­на в Сев. Аф­ри­ке ка­то­лич. пор­туг. еп. Дьо­гу Ор­ти­шом ди Виль­е­га­шом – «Cathecismo Pequeno da doc­trina…» – и из­да­на в Лис­са­бо­не в 1504. Наи­бо­лее зна­чит. К. (по­лу­чав­шие и др. на­зва­ния: doctrina, summa, enchiridion, compendium, institutio, elementa) по­яви­лись в 16 в. в Зап. Ев­ро­пе в свя­зи с Ре­фор­ма­ци­ей. В про­тес­тант­ской тра­ди­ции на­ря­ду с К., ав­то­ра­ми ко­то­рых бы­ли Ф. Ме­ланх­тон (1524), И. Бу­ген­ха­ген (1525), И. Бренц (1527–28), А. Альт­ха­мер (1528), М. Маж­ви­дас (1547; пер­вая кни­га на ли­тов. яз.), центр. ме­сто за­ни­ма­ют «Enchiridion. Der kleine Cate­chi­smus... für die gemeine Pfarhern und Pre­diger...» («Ма­лый» К.) и «Deutsch Ca­techismus» («Боль­шой» К.) (оба 1529) М. Лю­те­ра. Пред­на­зна­чен­ные в ка­че­ст­ве ру­ко­во­дства со­от­вет­ст­вен­но для се­мьи и для цер­ков­ной об­щи­ны, «Ма­лый» и «Боль­шой» ка­те­хи­зи­сы воз­ве­де­ны в раз­ряд ве­ро­учи­тель­ных книг лю­те­ран­ст­ва. Их ха­рак­тер­ной чер­той яв­ля­ет­ся ор­га­нич­ная связь с Биб­ли­ей, про­по­вед­ни­че­ский стиль, яс­ность язы­ка.

Ка­то­лич. К. 16 в., сре­ди ко­то­рых – «Эн­хи­ри­ди­он» И. Гроп­пе­ра (1538), «Суммa» П. Ка­ни­зия (1555) и осо­бен­но по­пу­ляр­ная «Доктринa» кар­ди­на­ла Р. Бел­лар­ми­на (1-я ред. – 1597), пе­ре­ве­дён­ная на 56 язы­ков, бы­ли ре­ак­ци­ей на ка­те­хи­зи­сы Лю­те­ра. Офиц. ста­ту­сом в ка­то­лич. церк­ви об­ла­да­ет соз­дан­ный по спец. дек­ре­ту Три­дент­ско­го со­бо­ра«Cate­chi­smus ro­ma­nus» («Рим­ский ка­те­хи­зис», 1566). Вслед­ст­вие ка­то­лич. мис­сии в Аме­ри­ке К. ста­ли пер­вы­ми пе­чат­ны­ми кни­га­ми на этом кон­ти­нен­те (Ме­хи­ко, 1543; Ли­ма, 1584).

К 16 в. от­но­сят­ся клас­сич. К. Ре­фор­мат­ской [«Же­нев­ский ка­те­хи­зис» Ж. Каль­ви­на (1542) и «Гей­дель­берг­ский ка­те­хи­зис» (1563); с 1618 оба – сим­во­ли­че­ские кни­ги ре­фор­ма­тов] и Анг­ли­кан­ской («A Catechism, that is to say, an Instruc­tion to be learned of every person before he be brought to be confirmed by the Bishop», 1553) церк­вей.

Впо­след­ст­вии в Зап. Ев­ро­пе поя­ви­лись не толь­ко разл. фор­мы К., варь­и­рую­щие­ся в за­ви­си­мо­сти от пас­тыр­ско-прак­тич. нужд и кон­крет­ных ад­ре­са­тов, но и по­пыт­ки кон­цеп­ту­аль­но­го пе­ре­ос­мыс­ле­ния это­го жан­ра. Так, на­ря­ду с ил­лю­ст­ри­ро­ван­ны­ми, по­эти­че­ски­ми, мис­сио­нер­ски­ми, апо­ло­ге­ти­че­ски­ми, епар­хи­аль­ны­ми, дет­ски­ми, школь­ны­ми К., ка­те­хи­зи­са­ми для взрос­лых и для кли­ри­ков, встре­ча­ют­ся К., по­стро­ен­ные по прин­ци­пу сле­до­ва­ния Свя­щен­ной ис­то­рии («Catéchis­me histo­rique» К. Фле­ри, 1683) ли­бо от­тал­ки­ваю­щие­ся от лич­но­ст­но-эк­зи­стен­ци­аль­ных во­про­сов че­ло­ве­че­ско­го бы­тия («De nieuwe Katechismus», 1966). Ка­те­хи­зич. лит-ра стран «третье­го ми­ра» от­ли­ча­ет­ся яв­ной со­ци­аль­ной на­прав­лен­но­стью и свя­зью с тео­ло­ги­ей ос­во­бо­ж­де­ния (Ни­ка­ра­гуа – «Еван­ге­лие на Со­лен­ти­на­ме» Э. Кар­де­на­ля, 1975; Бра­зи­лия – «От жиз­ни к Биб­лии», 1972). За­ро­див­шая­ся в ка­то­ли­че­ст­ве в нач. 19 в. идея еди­но­го, или т. н. все­лен­ско­го, К. («Ка­те­хи­зис Фран­цуз­ской им­пе­рии», 1806) на­шла во­пло­ще­ние в соз­дан­ном при па­пе Рим­ском Ио­ан­не Пав­ле II в ду­хе ре­ше­ний Ва­ти­кан­ско­го II со­бо­ра «Ка­те­хи­зи­се Ка­то­ли­че­ской Церк­ви» (1992, рус. пер. 1998).

Воз­ник­шие сто­ле­ти­ем поз­же, чем на За­па­де, пра­во­слав­ные К. фор­маль­но от­ли­ча­лись лишь рас­ши­рен­ной струк­ту­рой за счёт вве­де­ния не­ко­то­рых до­пол­нит. раз­де­лов [о да­рах Свя­то­го Ду­ха, пло­ды ве­ры, о «по­след­них ве­щах» (эс­ха­то­ло­гия), за­по­ве­ди бла­жен­ст­ва]. Один из са­мых ран­них пра­во­слав­ных К. – «Боль­шой Ка­те­хи­зис» Лав­рен­тия Зи­за­ния (1-я четв. 17 в.; цер­ков­но­сла­вян­ское изд. – 1627) – по­лу­чил рас­про­стра­не­ние толь­ко у рус. ста­ро­об­ряд­цев. Из­дан­ное в Же­не­ве в 1629 «Ис­по­ве­да­ние ве­ры» пат­риар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Ки­рил­ла Лу­ка­ри­са не бы­ло при­ня­то в пра­во­слав­ной сре­де вви­ду яв­ной каль­ви­ни­ст­ской на­прав­лен­но­сти. Вы­даю­щим­ся па­мят­ни­ком пра­во­слав­ной ка­те­хи­зич. лит-ры яв­ля­ет­ся пер­во­на­чаль­но на­пи­сан­ное на ла­ты­ни «Пра­во­слав­ное ис­по­ве­да­ние ве­ры ка­фо­ли­че­ской и апо­столь­ской Церк­ви Вос­точ­ной» митр. Пет­ра Мо­ги­лы (лат. – 1642; греч. – 1643; цер­ков­но­сла­вян­ское изд. – 1685). Сыг­рав зна­чит. роль в ис­то­рии бо­го­сло­вия, это со­чи­не­ние с кон. 19 в. вы­зы­ва­ло спо­ры по по­во­ду аде­к­ват­но­сти из­ло­же­ния пра­во­слав­но­го ве­ро­уче­ния и сте­пе­ни ока­зан­но­го на со­чи­не­ние влия­ния ка­то­лич. схо­ла­сти­ки. Пер­вая соб­ст­вен­но рус­ская кни­га в жан­ре К. – «Бу­к­варь, или Пер­вое уче­ние от­ро­ком с ка­те­хи­зи­сом» (1720) – при­над­ле­жит ар­хи­еп. Фео­фа­ну Про­ко­по­ви­чу. К наи­бо­лее зна­чит. К. рус. пра­во­сла­вия от­носят­ся «Пра­во­слав­ное уче­ние» (1765) митр. Пла­то­на (Лев­ши­на), «Со­кра­щён­ный ка­те­хи­зис» (1782) и «Про­стран­ный ка­те­хи­зис» (1783) для юно­ше­ст­ва Ф. И. Ян­ко­ви­ча де Ми­рие­во, «Про­стран­ный хри­сти­ан­ский ка­те­хи­зис пра­во­слав­ной ка­фо­ли­че­ской вос­точ­ной Церк­ви» (1823) и «На­чат­ки хри­сти­ан­ско­го уче­ния, или Крат­кая Свя­щен­ная ис­то­рия и крат­кий ка­те­хи­зис» (1828) митр. Фи­ла­ре­та (Дро­з­до­ва), «Опыт хри­сти­ан­ско­го пра­во­слав­но­го ка­те­хи­зи­са» (1924) митр. Ан­то­ния (Хра­по­виц­ко­го), «Пра­во­слав­ный ка­те­хи­зис» (нач. 1950-х гг., изд. 1981) епи­ско­па РПЦЗ Алек­сан­д­ра (Се­мё­но­ва-Тян-Шан­ско­го).

Сре­ди К. др. по­ме­ст­ных пра­во­слав­ных церк­вей: «Пра­во­слав­ный ка­те­хи­зис» (1940, рус. пер. 1954) чеш. еп. Го­раз­да (Пав­ли­ка); из­дан­ные в Аме­ри­ке «The Orthodox Faith» («Пра­во­слав­ная ве­ра», т. 1–4, 1971–75) про­то­прес­ви­те­ра Фо­мы Хоп­ко и «A new-style Catechism on the eas­tern orthodox faith for adults» («Но­вый ка­те­хи­зис вос­точ­но-пра­во­слав­ной ве­ры для взрос­лых», 1969); се­мей­ный К. ев­роп. фран­коя­зыч­ных об­щин Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та «Dieu est vivant» («Бог жив», 1979).

3) Учеб­ная дис­ци­п­ли­на в хри­сти­ан­ских шко­лах.

Автор статьи: Е. А. Пи­ли­пен­ко.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)