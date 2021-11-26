КАТЕХИЗИС (катихизис)
(греч. ϰατήχησις – поучение, наставление, оглашение, от ϰατηχέω – поучать, обучать)
1) Изложениe основ к.-л. знания, гл. обр. религ. вероучения (см. Катехизация).
2) Книга, содержащая осн. положения христианского вероучения, представленные, как правило, в виде вопросов и ответов; жанр вероучительной лит-ры (подобная жанровая форма изложения основ вероучения существует в буддизме, исламе, митраизме). Примерами письм. фиксации крещальной катехезы в христианской Церкви первых веков являются «Доказательство апостольской проповеди» сщмч. Иринея Лионского (2 в.), «Поучения огласительные и тайноводственные» (347–348) свт. Кирилла Иерусалимского, «Большое огласительное слово» свт. Григория Нисского (4 в.), «Об обучении оглашенных» (400) блж. Августина, а по мнению некоторых исследователей, также и Дидахэ(кон. 1 в.). В средние века в качестве систематич. тем катехетич. наставлений к Символу веры и молитве Отче наш были добавлены Десять заповедей Божиих (Декалог) и церковные таинства, что составило структурную основу К. как учебно-дидактич. пособия.
Собственно первая книга под назв. «К.» была написана в Сев. Африке католич. португ. еп. Дьогу Ортишом ди Вильегашом – «Cathecismo Pequeno da doctrina…» – и издана в Лиссабоне в 1504. Наиболее значит. К. (получавшие и др. названия: doctrina, summa, enchiridion, compendium, institutio, elementa) появились в 16 в. в Зап. Европе в связи с Реформацией. В протестантской традиции наряду с К., авторами которых были Ф. Меланхтон (1524), И. Бугенхаген (1525), И. Бренц (1527–28), А. Альтхамер (1528), М. Мажвидас (1547; первая книга на литов. яз.), центр. место занимают «Enchiridion. Der kleine Catechismus... für die gemeine Pfarhern und Prediger...» («Малый» К.) и «Deutsch Catechismus» («Большой» К.) (оба 1529) М. Лютера. Предназначенные в качестве руководства соответственно для семьи и для церковной общины, «Малый» и «Большой» катехизисы возведены в разряд вероучительных книг лютеранства. Их характерной чертой является органичная связь с Библией, проповеднический стиль, ясность языка.
Католич. К. 16 в., среди которых – «Энхиридион» И. Гроппера (1538), «Суммa» П. Канизия (1555) и особенно популярная «Доктринa» кардинала Р. Беллармина (1-я ред. – 1597), переведённая на 56 языков, были реакцией на катехизисы Лютера. Офиц. статусом в католич. церкви обладает созданный по спец. декрету Тридентского собора«Catechismus romanus» («Римский катехизис», 1566). Вследствие католич. миссии в Америке К. стали первыми печатными книгами на этом континенте (Мехико, 1543; Лима, 1584).
К 16 в. относятся классич. К. Реформатской [«Женевский катехизис» Ж. Кальвина (1542) и «Гейдельбергский катехизис» (1563); с 1618 оба – символические книги реформатов] и Англиканской («A Catechism, that is to say, an Instruction to be learned of every person before he be brought to be confirmed by the Bishop», 1553) церквей.
Впоследствии в Зап. Европе появились не только разл. формы К., варьирующиеся в зависимости от пастырско-практич. нужд и конкретных адресатов, но и попытки концептуального переосмысления этого жанра. Так, наряду с иллюстрированными, поэтическими, миссионерскими, апологетическими, епархиальными, детскими, школьными К., катехизисами для взрослых и для клириков, встречаются К., построенные по принципу следования Священной истории («Catéchisme historique» К. Флери, 1683) либо отталкивающиеся от личностно-экзистенциальных вопросов человеческого бытия («De nieuwe Katechismus», 1966). Катехизич. лит-ра стран «третьего мира» отличается явной социальной направленностью и связью с теологией освобождения (Никарагуа – «Евангелие на Солентинаме» Э. Карденаля, 1975; Бразилия – «От жизни к Библии», 1972). Зародившаяся в католичестве в нач. 19 в. идея единого, или т. н. вселенского, К. («Катехизис Французской империи», 1806) нашла воплощение в созданном при папе Римском Иоанне Павле II в духе решений Ватиканского II собора «Катехизисе Католической Церкви» (1992, рус. пер. 1998).
Возникшие столетием позже, чем на Западе, православные К. формально отличались лишь расширенной структурой за счёт введения некоторых дополнит. разделов [о дарах Святого Духа, плоды веры, о «последних вещах» (эсхатология), заповеди блаженства]. Один из самых ранних православных К. – «Большой Катехизис» Лаврентия Зизания (1-я четв. 17 в.; церковнославянское изд. – 1627) – получил распространение только у рус. старообрядцев. Изданное в Женеве в 1629 «Исповедание веры» патриарха Константинопольского Кирилла Лукариса не было принято в православной среде ввиду явной кальвинистской направленности. Выдающимся памятником православной катехизич. лит-ры является первоначально написанное на латыни «Православное исповедание веры кафолической и апостольской Церкви Восточной» митр. Петра Могилы (лат. – 1642; греч. – 1643; церковнославянское изд. – 1685). Сыграв значит. роль в истории богословия, это сочинение с кон. 19 в. вызывало споры по поводу адекватности изложения православного вероучения и степени оказанного на сочинение влияния католич. схоластики. Первая собственно русская книга в жанре К. – «Букварь, или Первое учение отроком с катехизисом» (1720) – принадлежит архиеп. Феофану Прокоповичу. К наиболее значит. К. рус. православия относятся «Православное учение» (1765) митр. Платона (Левшина), «Сокращённый катехизис» (1782) и «Пространный катехизис» (1783) для юношества Ф. И. Янковича де Мириево, «Пространный христианский катехизис православной кафолической восточной Церкви» (1823) и «Начатки христианского учения, или Краткая Священная история и краткий катехизис» (1828) митр. Филарета (Дроздова), «Опыт христианского православного катехизиса» (1924) митр. Антония (Храповицкого), «Православный катехизис» (нач. 1950-х гг., изд. 1981) епископа РПЦЗ Александра (Семёнова-Тян-Шанского).
Среди К. др. поместных православных церквей: «Православный катехизис» (1940, рус. пер. 1954) чеш. еп. Горазда (Павлика); изданные в Америке «The Orthodox Faith» («Православная вера», т. 1–4, 1971–75) протопресвитера Фомы Хопко и «A new-style Catechism on the eastern orthodox faith for adults» («Новый катехизис восточно-православной веры для взрослых», 1969); семейный К. европ. франкоязычных общин Константинопольского патриархата «Dieu est vivant» («Бог жив», 1979).
3) Учебная дисциплина в христианских школах.
Автор статьи: Е. А. Пилипенко.