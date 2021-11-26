КАРПАЧЧО ВИТТОРЕ

КАРПАЧЧО ВИТТОРЕ (Carpaccio; так­же встре­ча­ют­ся на­пи­са­ния Carpathius, Carpatio, Scar­pa­za, Scharpaza и др.) - итальянский жи­во­пи­сец, пред­ста­ви­тель ве­не­ци­ан­ской шко­лы.

Из се­мьи мо­ря­ков и ко­раб­ле­строи­те­лей. Воз­мож­но, по­се­тил Рим, Дал­ма­цию и Ближ­ний Вос­ток. Ис­пы­тал влия­ние жи­во­пис­ных но­ва­ций Ан­то­нел­ло да Мес­си­ны, ис­то­рических ком­по­зи­ций Джен­ти­ле Бел­ли­ни (смотрите Бел­ли­ни) и по­ве­ст­во­ва­тель­ных жи­во­пис­ных цик­лов ху­дож­ни­ков фер­рар­ской шко­лы, осо­бен­но Фран­че­ско дель Кос­сы. По­лу­чил из­вест­ность бла­го­да­ря мно­го­численным за­ка­зам цер­ков­ных об­щин и ре­лигиозных братств (ску­ол), иг­рав­ших боль­шую роль в об­щественной жиз­ни Ве­не­ции. К наи­бо­лее из­вест­ным из его жи­вопис­ных цик­лов от­но­сят­ся: «Ис­то­рия святой Ур­су­лы» (1490-1496 годы) для од­но­именной скуо­лы, «Ис­то­рия Хри­ста, свя­тых Ие­ро­ни­ма, Ге­ор­гия, Три­фо­на и бла­жен­но­го Ав­гу­сти­на» (1502-1507 годы) для Скуо­лы-Сан-Джорд­жо-де­льи-Скья­во­ни, «Ис­то­рия Ма­рии» (1504 год) для Скуо­лы-де­льи-Аль­ба­не­зи и «Ис­то­рия святого Сте­фа­на» (1511-1520 годы) для Скуо­лы-деи-Лань­е­ри. Стре­мясь к со­бы­тий­ной до­сто­вер­но­сти и за­ни­ма­тель­но­сти жи­во­пис­но­го рас­ска­за, Карпаччо на­сы­щал свои изо­бра­же­ния ле­генд вы­ра­зи­тель­ны­ми под­роб­но­стя­ми, боль­шое вни­ма­ние уде­лял пей­заж­ным ви­дам и ар­хитектурным мо­тивам («Сон свя­той Ур­су­лы», Га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция; «Смерть свя­то­го Ие­ро­ни­ма» и «Ви­де­ние бла­жен­но­го Ав­гу­сти­на», Скуо­ла-Сан-Джорд­жо-де­льи-Скья­во­ни; «Про­по­ведь свя­то­го Сте­фа­на», Лувр, Па­риж). При­да­вая пер­со­на­жам порт­рет­ное сход­ст­во с со­вре­мен­ни­ка­ми, вво­дя современные кос­тю­мы и изо­бра­жая ре­аль­ную ар­хитектурную сре­ду, за­став­лял вос­при­ни­мать ре­лигиозные ле­ген­ды как жи­вое со­бы­тие по­все­днев­ной жиз­ни Ве­не­ции. Его жи­во­пис­ной ма­не­ре прису­щи тон­кая по­этич­ность, мас­тер­ское вла­де­ние пер­спек­ти­вой, пе­ре­да­ча све­то­воз­душ­ной сре­ды. Кар­ти­ны «Кур­ти­зан­ки» (Му­зей Кор­рер, Ве­не­ция), «Охо­та на мор­ских птиц в ла­гу­не» (1490-1495 годы, Му­зей П. Гет­ти, Лос-Анд­же­лес), «Мо­ло­дой ры­царь» (1510 год, со­б­ра­ние Тис­сен-Бор­не­ми­са, Мад­рид) сто­ят у ис­то­ков бы­то­во­го жан­ра. В кон­це жиз­ни под влия­ни­ем искусства клас­сического Воз­ро­ж­де­ния , жи­во­пис­ных ал­та­рей Джо­ван­ни Бел­ли­ни и скульп­тур­ных про­из­ве­дений се­мьи Лом­бар­до вы­шел за рам­ки де­ко­ра­тив­ной по­ве­ст­во­ва­тель­но­сти, соз­да­вая ве­ли­че­ст­вен­ные ал­тар­ные кар­ти­ны («При­не­се­ние во храм», 1510 год, Га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция). Отец ху­дож­ни­ков Пьет­ро и Бе­не­дет­то Кар­пач­чо.

Иллюстрация:

В. Кар­пач­чо. «Ви­де­ние бла­жен­но­го Ав­гу­сти­на». 1502-1507 годы. Скуо­ла-Сан-Джорджо-де­льи-Скья­во­ни (Ве­не­ция).