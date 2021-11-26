КАПРАРОЛА ВИЛЛА
КАПРАРОЛА ВИЛЛА (Дворец Фарнезе) - памятник архитектуры в Италии.
Находится в населённом пункте Капрарола, в 19 км к юго-востоку от города Витербо (область Лацио). Строительство дворца началось около 1521 года с возведения пятиугольной в плане крепости с бастионами в углах по проекту Антонио да Сангалло Младшего для кардинала Фарнезе (будущего папы Римского Павла III). В 1530-х годах руководство строительством перешло к Б. Перуцци, а в 1556 году - к Дж. да Виньоле, разработавшему по предложению нового владельца Алессандро Фарнезе другой проект (1556-1558 года), в котором уже существующая крепость трансформировалась в дворец. В процессе строительства (1559-1583 года) в центре дворца был создан круглый двор, образуемый двумя ярусами сводчатых арочных галерей; бастионы превращены в открытые площадки для прогулок, а склон холма, ведущий к парадному входу здания, оформлен террасами. Подъездная дорога заканчивается овальным двором, заднюю сторону которого оформляет рустованная лоджия; охватывающие двор полукруглые пандусы ведут ко второму двору трапециевидной формы, связанному двухмаршевыми лестницами со зданием дворца. Росписи интерьеров выполнены Т. и Ф. Цуккари, Я. Бертоей, Джованни деи Векки и А. Темпестой, Дж. А. да Варезе (зал Карт; иллюстрации смотри в статье Географические карты). Ведущая на 2-й этаж винтовая лестница, характерная для замковой архитектуры, выполнена в ордерных формах, что придаёт ей изысканный и причудливый вид.
Нижний партерный парк с садово-парковыми статуями и фонтанами разбит в 1557-1583 годах по проекту Виньолы. Верхний парк и Летний домик (Палаццина-дель-Пьячере), созданные архитектором Джакомо дель Дукой в 1584-1586 годах, отличает тесная связь природных и архитектурных форм. Сочетание сложных геометрических форм, противопоставление рустованных и гладких поверхностей, воплощение средневековых архитектурных мотивов средствами ренессансной архитектуры, смена видов и неожиданные ракурсы, связь архитектурного объёма с природой делают Дворец Фарнезе в Капрароле одним из важнейших памятников итальянского маньеризма.