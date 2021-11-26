КАМЕРАРИЙ ЛЮДВИГ

Камерарий, Людвиг (нем. Camerarius) (22.01.1573, Нюрнберг — 04.10.1651, Гейдельберг) — ученый юрист, политический деятель, дипломат.

Внук Иоахима Камерария Старшего , известного гуманиста. С 1588 обучался в университете г. Альтдорф-бай-Нюрнберг. Позже учился в Хельмштедте, Лейпциге, Базеле. Именно в последнем он получил степень доктора права (1597).

После этого К. практиковал в имперском суде в Шпейере и в 1598 поступил на службу к курфюрсту Пфальцскому Фридриху V в качестве члена придворного суда. Однако вскоре перешел в политическую сферу. В 1603 и 1608 К. входил в состав депутатов рейхстага . В последующие годы был одним из членов тайного совета (с 1611). Играл достаточно заметную роль при дворе Кристиана I Ангальт-Бернбургского, штатгальтера Верхнего Пфальца и канцлера Курпфальца.

После избрания королем Богемии Фридриха V Пфальцского, К. переехал в 1619 в Прагу как глава военной канцелярии, а с 1620 занял должность вице-канцлера Силезии. Его политическая карьера в этом статусе была недолговечной, в 1620 К., вслед за Фридрихом V, отправился в изгнание в Гаагу. Первоначально в 1621–1622 он был агентом в Нижней Саксонии, позже участвовал в безуспешных переговорах с датчанами (см. Тридцатилетняя война ). Пропагандируемая им религиозная борьба не нашла поддержки и во Франции, на помощь которой К. надеялся. Тогда основное внимание он сосредоточил на сближении со Швецией как протестантским государством. Сам К. был кальвинистом (см. Кальвинизм ). В 1623 он выступал помощником шведских посланников в переговорах с Нидерландами о создании «евангелического альянса». К. был фактически главой «правительства в изгнании» вплоть до 1627, когда он был заменен Иоганном Иохамом Русдорфом (Фри). Еще годом ранее, находясь в Нидерландах, он поступил на шведскую службу. Его влияние сохранялось после смерти Густава Адольфа в 1632, но постепенно, а с 1641 окончательно он отошел от дел.

С именем К. связана находящаяся сегодня в Баварской Государственной библиотеке коллекция Collectio Camerariana. В ее состав входит не только его собственная корреспонденция с 1621, а также письма Мартина Лютера, Ульриха Цвингли, Филиппа Меланхтона и др., принадлежавшие его деду. Собрание содержит важные источники по Реформации, позднему гуманизму, «контрреформации», Тридцатилетней войне. Кроме того, возможно именно благодаря ему в Bibliotheca Palatina курфюрстов Пфальца попал трактат «De arte venandi cum avibus» (нем. Falkenbuch), посвященный соколиной охоте.

Долгое время жил в Гронингене, но в 1651 прибыл в Гейдельберг, где и скончался.

Лит.: Ludwig Camerarius und Lukas Friedrich Behaim. Ein politischer Briefwechsel über den Verfall des Reiches 1636—1648 / Hrsg. A. Ernstberger. München,1961; Ritter M: Camerarius, Ludwig // Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 3. Leipzig, 1876. S. 724—726; Schubert F. H. Ludwig Camerarius, 1573—1651. Eine Biographie. Kallmünz–München, 1955; Wolgast E. Ludwig Camerarius und die Politik der Kurpfalz vor und nach 1618. Zum Neudruck von Friedrich Hermann Schuberts Biographie über Ludwig Camerarius (1573–1651) // Historische Zeitschrift. 2014. № 299. S. 334—351.