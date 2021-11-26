ИШТВАНФИ МИКЛОШ

Иштванфи (венг. Istvаnffy), Миклош (08.12.1538, Кишашсоньфа, Венгрия — 01.04.1615, Виница, Хорватия) — венгерский историк, государственный деятель, дипломат.

Происходил из старинной дворянской семьи. Протеже архиепископа Эстергомского, гуманиста Миклоша Олаха, ученик гуманиста Яноша Жамбоки. Учился в Падуанском университете. Сделал блестящую карьеру, пройдя путь от служащего королевской канцелярии (с 1559) до наместника надора (с 1581). Был возвышен в бароны (1582). В разное время принимал участие в войнах с турками. Разрабатывал и подписывал условия Житваторокского мира с султаном (1606).

Главный труд И. — «История деяний венгров» («Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV»), задуманный как продолжение «Rerum Ungaricarum Decades» итальянского гуманиста Антонио Бонфини, освещавший события венгерской истории после смерти Матяша Корвина с 1490 по 1615. Основным содержанием «Истории» являются военные события, борьба с турками, дипломатические переговоры. И. опирался на труды А. Бонфини, Я. Жамбоки, Я. Дечи, Дж. Брута, И. Куспиниана, И. Бродарича, Ф. Форгача, Ш. Тиноди и др., но широко привлекал и архивные источники, устные свидетельства современников. Уделял большое внимание отдельным персоналиям, т. к. считал, что историю делают выдающиеся личности. Подчеркивал героизм и жертвенность соотечественников в борьбе с турками. Причину упадка страны после смерти Матяша И. видел в слабости королей и бездеятельности венгерских дворян, а выход — в верности Габсбургам , католицизму, противостоянии турецкому натиску. Турок он считал настоящей трагедией для Венгрии, а свою родину — защитным бастионом христианства. Поэтому И. стремился убедить своих читателей в мысли о том, что венгры не только борются с турками за свое выживание, но и спасают остальную Европу от смертельного врага. «История» И. издавалась в 1622, 1685, 1724—1758; в 1639 была переведена на венгерский (изд. в 2001).

Соч.: Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV. 1622. Magyarorszаg története 1490—1606 / Ford. Vindivich György. Vol. I—II. Debrecen, 1867—1871; A magyarok történetéből / Ford. Juhаsz L. Budapest, 1962; Magyarok dolgairól írt históriаja Tаllyai Pаl XVII. szаzadi fordítаsаban. Budapest, 2001—2003.

Ист.: Pаzmаny Péter összegyűjtött levelei / Kiad. Hanuy F. V. 1. Budapest, 1910; [Benda K.] Istvаnffy Miklós levele 1605-ből // Irodalomtörténeti közlemények. 1967. P. 187—190.

Лит.: Голенищев-Кутузов . И. Н. Гуманизм в Венгерско-Хорватском государстве // Голенищев-Кутузов И. Н. Итальянское Возрождение и славянские литературы XV—XVI веков. М., 1963; Гусарова Т. П. Иштванфи Миклош // Культура Возрождения. Энциклопедия. Т. 1. М., 2007. С. 706—707. Benits P. Bevezető // Istvаnffy Miklós magyarok dolgairól írt históriаja Tаllyai Pаl XVII. szаzadi fordítаsаban. Vol. 1. Budapest, 2001—2003. Gunst P. A magyar történetírаs története. Budapest, 2000. Kardos T. A magyarorszаgi humanizmus kora. Budapest, 1955. Klaniczay T. Magyar irodalom története. Vol. 1. Budapest, 1964. Klaniczay . T. Reneszаnsz és Bаrokk. Budapest, 1961. Szekély G. A XVI. Szаzadi Magyarorszаg és Istvаnffy történetírаsa /.Istvаnffy Miklós. A magyarok történetéből. Budapest, 1962.