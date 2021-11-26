ИОАНН СЕКУНД
ИОАНН СЕКУНД (Johannes Secundus) (настоящее имя и фамилия Ян Николай Эверартс, Everaerts) - нидерландский поэт.
Родился в семье имперского чиновника, друга Эразма Роттердамского. Изучал право в Буржcком университете. Писал на латинском языке. Дебютировал в 1529 году, выпустив (в соавторстве со своими двумя братьями) в Страсбурге переложение нескольких диалогов Лукиана. Автор 10 сборников элегий, од, эпиграмм, посланий и стихов других жанров (издание 1541 года), а также 3 сочинений в прозе - описаний поездок по Европе.
Цикл из 19 эротических cтихов «Поцелуи» («Basia»), воспевавших по образцу двух стихотворений Катулла поцелуи возлюбленной поэта (их сладость, множество, упоминания в мифах, обещание дальнейших ласк), - лучшее в творчестве Иоанна Секунда. Проникнутые эпикурейским оптимизмом, его стихи отличаются жизненностью образов; они вызвали много подражаний в поэзии XVI века, как на латинском (И. Дуза, Ян Лернуцкий, А. Эвфрений, Дж. Бьюкенен), так и на других языках (П. де Ронсар, Р. Белло, Ж. А. де Баиф, Дж. Флетчер, Г. Р. Векхерлин и др.).
Сочинения:
Opera omnia. Leyden, 1821. Vol. 1–2;
Эразм Роттердамский. Стихотворения. – Иоанн Секунд. Поцелуи. М., 1983.