ИОАНН СЕКУНД

ИОАНН СЕКУНД (Johannes Secundus) (настоящее имя и фамилия Ян Ни­ко­лай Эве­рартс, Everaerts) - ни­дерландский по­эт.

Ро­дил­ся в се­мье им­пер­ско­го чи­нов­ни­ка, дру­га Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го . Изу­чал пра­во в Буржcком университете. Пи­сал на латинском языке. Де­бю­ти­ро­вал в 1529 году, вы­пус­тив (в со­ав­тор­ст­ве со свои­ми дву­мя брать­ями) в Страс­бур­ге пе­ре­ло­же­ние не­сколь­ких диа­ло­гов Лу­киа­на . Ав­тор 10 сборников эле­гий, од, эпи­грамм, по­сла­ний и сти­хов других жан­ров (издание 1541 года), а так­же 3 со­чи­не­ний в про­зе - опи­са­ний по­ез­док по Ев­ро­пе.

Цикл из 19 эро­тических cтихов «По­це­луи» («Basia»), вос­пе­вав­ших по об­раз­цу двух сти­хо­тво­ре­ний Ка­тул­ла по­це­луи воз­люб­лен­ной по­эта (их сла­дость, мно­же­ст­во, упо­ми­на­ния в ми­фах, обе­ща­ние даль­ней­ших ласк), - луч­шее в твор­че­ст­ве Иоанна Секунда. Про­ник­ну­тые эпи­ку­рей­ским оп­ти­миз­мом, его сти­хи от­ли­ча­ют­ся жиз­нен­но­стью об­ра­зов; они вы­зва­ли мно­го под­ра­жа­ний в по­эзии XVI века, как на латинском (И. Ду­за, Ян Лер­нуц­кий, А. Эв­фре­ний, Дж. Бью­ке­нен), так и на других язы­ках (П. де Рон­сар, Р. Бел­ло, Ж. А. де Ба­иф, Дж. Флет­чер, Г. Р. Векхер­лин и др.).

Сочинения:

Opera omnia. Leyden, 1821. Vol. 1–2;

Эразм Рот­тер­дам­ский. Сти­хо­тво­ре­ния. – Ио­анн Се­кунд. По­це­луи. М., 1983.