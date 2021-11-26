ГУЖОН ЖАН
ГУЖОН ЖАН - французский скульптор и архитектор.
Сведений о его жизни сохранилось немного; предполагают, что в молодости он побывал в Риме и обучался у С. Серлио. Ранние работы Гужона (коринфские полихромные колонны, поддерживающие орга́н церкви Сен-Маклу, и Капелла Сен-Ромен в Руане, около 1541 года) уже обнаруживают хорошее знакомство с античной архитектурой, трактатами Витрувия (Гужон создал иллюстрации и комментарии к его первому французскому изданию - 1547) и Серлио; однако они остаются единственными достоверными архитектурными произведениями Гужона. С 1544 года мастер работал в Париже, где создал скульптурный декор амвона церкви Сен-Жермен-л’Оксерруа (мраморные барельефы «Оплакивание Христа» и изображения 4 евангелистов; 1544-1545 годы, ныне - Лувр, Париж).
Расцвет творчества Гужона приходится на годы правления короля Генриха II. Самое прославленное из созданий Гужона - «Фонтан невинных» («Фонтан нимф») - было частью грандиозного ансамбля декоративных работ по случаю въезда короля в Париж в 1549 году. Принципиально новый, антикизирующий характер оформления торжеств, своего рода мифологический апофеоз королевской власти нашёл выражение в архитектуре (использующей мотив римской триумфальной арки) и скульптурном украшении фонтана: помимо рельефов стилобата и аттика, изображающих Тритона, Нереиду и др., Гужон вписал в узкое вертикальное поле между пилястрами (с каждой стороны аркады) одиночные фигуры нимф, которые и дали фонтану его второе название (в начале XIX века оригиналы из камня заменены копиями и перенесены в Лувр). Композиционное разнообразие достигается за счёт неповторяющегося линейного узора, его сложной ритмики; декоративный эффект текучей, «дематериализованной» фактуры камня, уподобленной струящемуся потоку прозрачной воды, стал одной из величайших находок европейской пластики
В 1547-1562 годах Гужон работал в Лувре в сотрудничестве с архитектором П. Леско, возглавлял работы скульптурной мастерской, где исполнил (по сложной аллегорической программе, при участии помощников) декоративные рельефы фасада, выходящего в Квадратный двор. Гужону принадлежит также «Трибуна кариатид» (1550-1551 годы) в Зале кариатид Лувра, очевидно, навеянная «Портиком кариатид» Эрехтейона в афинском Акрополе. Последней работой, которую связывают с именем Гужона, были изображения 12 месяцев для парижской Ратуши. Выполненные между 1549 и 1559 годами, эти барельефы из дерева погибли во время пожара Ратуши в 1871 году и известны по сохранившимся муляжам. Конец жизни Гужона прошёл в изгнании в Болонье: будучи протестантом, он в 1562 году покинул родину из-за религиозных преследований.
Гужон - крупнейший скульптор зрелого французского Ренессанса. Все скульптурные работы Гужона возникли в тесной связи с архитектурой; в противоположность «живописному» рельефу итальянского Возрождения гужоновские рельефы подчёркивают плоскость фона во имя гармоничной координации скульптурного декора и архитектуры. Антикизированию Гужона трудно отыскать какие-либо параллели в современной ему европейской скульптуре: заимствованные Гужоном из арсенала позднеэллинистического или маньеристического искусства мотивы приобретают у него звучание подлинников древнегреческой классики. Ближе всего к его творчеству, предвосхищающему французский классицизм XVII века, стоит поэзия французской «Плеяды».