ГУЖОН ЖАН

ГУЖОН ЖАН - французский скульптор и архитектор .

Све­де­ний о его жиз­ни со­хра­ни­лось не­мно­го; пред­по­ла­га­ют, что в мо­ло­до­сти он по­бы­вал в Ри­ме и обу­чал­ся у С. Сер­лио. Ран­ние ра­бо­ты Гужона (ко­ринф­ские по­ли­хром­ные ко­лон­ны, под­дер­жи­ваю­щие ор­га́н церкви Сен-Мак­лу, и Ка­пел­ла Сен-Ро­мен в Руа­не, около 1541 года) уже об­на­ру­жи­ва­ют хо­ро­шее зна­ком­ст­во с ан­тич­ной ар­хи­тек­ту­рой, трак­та­та­ми Вит­ру­вия (Гужон соз­дал ил­лю­ст­ра­ции и ком­мен­та­рии к его пер­во­му французскому из­да­нию - 1547) и Сер­лио; од­на­ко они ос­та­ют­ся един­ст­вен­ны­ми дос­то­вер­ны­ми ар­хитектурными про­из­ве­де­ния­ми Гужона. С 1544 года мас­тер ра­бо­тал в Па­ри­же, где соз­дал скульп­тур­ный де­кор ам­во­на церкви Сен-Жер­мен-л’Оксерруа (мра­мор­ные ба­рель­е­фы «Оп­ла­ки­ва­ние Хри­ста» и изо­бра­же­ния 4 еван­ге­ли­стов ; 1544-1545 годы, ны­не - Лувр, Па­риж).

Рас­цвет твор­че­ст­ва Гужона при­хо­дит­ся на го­ды прав­ле­ния ко­ро­ля Ген­ри­ха II. Са­мое про­слав­лен­ное из соз­да­ний Гужона - «Фон­тан не­вин­ных» («Фон­тан нимф») - бы­ло ча­стью гран­ди­оз­но­го ан­самб­ля де­ко­ра­тив­ных ра­бот по слу­чаю въез­да ко­ро­ля в Па­риж в 1549 году. Прин­ци­пи­аль­но но­вый, ан­ти­ки­зи­рую­щий ха­рак­тер оформ­ле­ния тор­жеств, сво­его ро­да ми­фо­ло­гический апо­фе­оз ко­ро­лев­ской вла­сти на­шёл вы­ра­же­ние в ар­хи­тек­ту­ре (ис­поль­зую­щей мо­тив римской три­ум­фаль­ной ар­ки) и скульп­тур­ном ук­ра­ше­нии фон­та­на: по­ми­мо рель­е­фов сти­ло­ба­та и ат­ти­ка, изо­бра­жаю­щих Три­то­на, Не­ре­иду и др., Гужон впи­сал в уз­кое вер­ти­каль­ное по­ле ме­ж­ду пи­ля­ст­ра­ми (с ка­ж­дой сто­ро­ны ар­ка­ды) оди­ноч­ные фи­гу­ры нимф, ко­то­рые и да­ли фон­та­ну его вто­рое название (в начале XIX века ори­ги­на­лы из кам­ня за­ме­не­ны ко­пия­ми и пе­ре­не­се­ны в Лувр ). Ком­по­зи­ци­он­ное раз­но­об­ра­зие дос­ти­га­ет­ся за счёт не­по­вто­ряю­ще­го­ся ли­ней­но­го узо­ра, его слож­ной рит­ми­ки; де­ко­ра­тив­ный эф­фект те­ку­чей, «де­ма­те­риа­ли­зо­ван­ной» фак­ту­ры кам­ня, упо­доб­лен­ной струя­ще­му­ся по­то­ку про­зрач­ной во­ды, стал од­ной из ве­ли­чай­ших на­хо­док ев­ропейской пла­сти­ки

В 1547-1562 годах Гужон ра­бо­тал в Лув­ре в со­труд­ни­че­ст­ве с архитектором П. Лес­ко, воз­глав­лял ра­бо­ты скульп­тур­ной мас­тер­ской, где ис­пол­нил (по слож­ной ал­ле­го­рической про­грам­ме, при уча­стии по­мощ­ни­ков) де­ко­ра­тив­ные рель­е­фы фа­са­да, вы­хо­дя­ще­го в Квад­рат­ный двор. Гужону при­над­ле­жит так­же «Три­бу­на ка­риа­тид» (1550-1551 годы) в За­ле ка­риа­тид Лув­ра, оче­вид­но, на­ве­ян­ная «Пор­ти­ком ка­риа­тид» Эрех­тей­о­на в афин­ском Ак­ро­по­ле. По­след­ней ра­бо­той, ко­то­рую свя­зы­ва­ют с име­нем Гужона, бы­ли изо­бра­же­ния 12 ме­ся­цев для па­риж­ской Ра­ту­ши. Вы­пол­нен­ные ме­ж­ду 1549 и 1559 годами, эти ба­рель­е­фы из де­ре­ва по­гиб­ли во вре­мя по­жа­ра Ра­ту­ши в 1871 году и из­вест­ны по со­хра­нив­шим­ся му­ля­жам. Ко­нец жиз­ни Гужона про­шёл в из­гна­нии в Бо­ло­нье: бу­ду­чи про­тес­тан­том, он в 1562 году по­ки­нул ро­ди­ну из-за ре­лигиозных пре­сле­до­ва­ний.

Гужон - круп­ней­ший скульп­тор зре­ло­го французского Ре­нес­сан­са. Все скульп­тур­ные ра­бо­ты Гужона воз­ник­ли в тес­ной свя­зи с ар­хи­тек­ту­рой; в про­ти­во­по­лож­ность «жи­во­пис­но­му» рель­е­фу итальянского Воз­ро­ж­де­ния гу­жо­нов­ские рель­е­фы под­чёр­ки­ва­ют плос­кость фо­на во имя гар­мо­нич­ной ко­ор­ди­на­ции скульп­тур­но­го де­ко­ра и ар­хи­тек­ту­ры. Ан­ти­ки­зи­ро­ва­нию Гужона труд­но оты­скать какие-либо па­рал­ле­ли в современной ему ев­ропейской скульп­ту­ре: за­им­ст­во­ван­ные Гужоном из ар­се­на­ла позд­не­эл­ли­ни­стического или мань­е­ри­стического искусства мо­ти­вы при­об­ре­та­ют у не­го зву­ча­ние под­лин­ни­ков древнегреческой клас­си­ки. Бли­же все­го к его твор­че­ст­ву, пред­вос­хи­щаю­ще­му французский клас­си­цизм XVII века, сто­ит по­эзия французской «Плея­ды».