Гуттен, Ульрих фон

Гу`ттен (нем. Hutten), Ульрих фон (21.04.1488, ок. Фульды, Германия — 29.08.1523, остров Уфнау на Цюрихском озере, Швейцария) — выдающийся немецкий гуманист (см. Ренессансный гуманизм ), литератор, политический публицист. Потомок старинного дворянского рода, по настоянию отца воспитывался в школе монастыря Фульды, но в 1505 вме­сте со старшим другом — гуманистом Кротом Рубеаном самовольно покинул ее и стал странствующим студентом. Учился в университетах Кельна, Эрфурта, Лейпцига, Ростока и др., дважды побывал в Италии (1512—1513 и 1515—1517), продолжал обучение в университетах Павии и Болоньи, ознакомился с Римом, где его потрясло падение нравов римской курии , одно время из-за недостатка средств служил за плату в войске императора Максимилиана I. Овладев вопреки традициям своего сословия глубоким знанием античного наследия и блестящим мастерством латинской речи, Г. рано прославился двумя книгами поэзии и неоднократно переизданным учебником стихосложения на латыни, но вскоре освоил и в прозе целый спектр литературных жанров. Из древних авторов он особенно любил Вергилия, Лукиана, Аристофана, из современных высоко ценил гуманистов Эразма Роттердамского и Иоганна Рейхлина. Г. стал страст­ным поборником гуманистических наук и просвещения, пропагандистом античной культуры, обличителем противников гуманистической учености, вел обширную переписку с единомышленниками в разных частях Германии. В программном стихотворении «Никто» (окончательный вариант — 1518), в диалоге «Фортуна» (1519) он энергично выступал против засилия схоластики и церковной цензуры, славил могущество разума и волевую активность человека, видел в развитии свободы слова и успехах светских наук путь к совершенствованию личности и общества. В автобиографическом послании другу, гуманисту В. Пирк­геймеру (1518), Г. восхваляет свой век и радость жить в пору расцвета наук и изгнания варварства. Г. стал одним из главных создателей шедевра эпохи Возрождения — «Писем темных людей» (1515—1517), анонимно изданной сатиры, в которой группа гуманистов пародировала переписку монахов и теологов (см. Теология), раскрывая их невежество, злобную нетерпимость к инакомыслию, нравственное убожество. С 1511—1512 Г. систематически обращался к актуальной политической тематике и в совершенстве овладел богатым арсеналом необходимой для публициста риторики. Он стал крупнейшим политическим публицистом Германии, выступал с тираноборческими инвективами против своеволия территориальных князей как препоны должному объединению страны под сильной властью императора (5 речей против герцога Ульриха Вюртембергского, 1515—1519; диалог «Фаларизм», 1517). С патриотических позиций он подверг резкой критике все уровни церковной иерархии во главе с папой римским и своекорыстную финансовую политику Рима в Германии; первым в Европе посмел опубликовать в 1518 трактат Лоренцо Валлы о подложности так называемого Константинова дара, которым церковь веками обосновывала свои теократические притязания; впервые издал найденную им серию антиримских источников по истории Германии. Начало Реформации, выступление М. Лютера против индульгенций (1517) Г. поначалу воспринял как обычную «грызню монахов» друг с другом, но смелая позиция Лютера на Лейпцигском диспуте 1519 с критикой церковных соборов побудила Г. высоко оценить национально-политическое значение Реформации и объявить себя сторонником Лютера, но с собственными задачами. Борясь против папства и его опоры в Германии — духовных князей, Г. призывал дворянство и города объединиться и начать открытую войну против Рима, надеясь усилить политическое значение рыцарства и возродить могуще­ство Империи (диалоги «Лихорадка II», «Вадиск, или Римская троица», «Разбойники», 1519—1520). Эти политические расчеты Г. провалились, как и его надежды на успех восстания части рыцарства под руководством Франца фон Зиккингена в 1522—1523 и личная попытка объявить «войну против попов», чтобы подать и другим пример борьбы за свободу Германии от Рима. Объявленный вне закона, Г. бежал в Швейцарию, где вскоре скончался. В 1529 был посмертно опубликован его диалог «Арминий» (1516—1519) — созданный под влиянием Тацита образ древнего борца за «германскую свободу». Диалог сыграл важную роль в развитии национального немецкого самосознания и оказал сильное воздействие на немецкую литературу и публицистику XVI—XX вв. Соч.: Гуттен У. фон. Диалоги. Публицистика. Письма. М., 1959; Письма темных людей.