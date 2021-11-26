ГОЙЕН ЯН ВАН
ГОЙЕН ЯН ВАН - голландский живописец, рисовальщик и офортист.
Учился у И. ван Сваненбурга и др. в Лейдене, в 1617-1618 годах у Э. ван де Велде в Харлеме. Посетил Францию (1615-1616 годы). Работал в Харлеме (1616-1617, 1634 годы), Лейдене (до 1631 года) и Гааге (с 1632 года). Совершая поездки по Голландии, создавал многочисленные зарисовки, эскизы и этюды для своих картин, отличающиеся живостью и непосредственностью в передаче природы, насыщенные занимательными деталями. До 1626 года писал преимущественно архитектурные пейзажи, также картины на традиц. тему «Времена года».
После 1626 года живописная манера Гойена меняется. В небольших пейзажах с низким горизонтом и занимающим б. ч. композиции облачным небом, которое осеняет широкие равнины с пастбищами, полноводными реками, каналами и городами, морские берега, песчаные дюны, крестьянские хижины, он создаёт обобщённый образ голландской природы («Деревенский пейзаж», 1628, Штеделевский институт искусств, Франкфурт-на-Майне; «Дюны», 1629, Государственные музеи, Берлин; «Сенокос», 1630, ГМИИ, и др.). Мягкий, почти монохромный колорит с господством серо-зеленоватых и коричневых оттенков передаёт влажность воздуха, рассеянный свет пасмурного дня, изменчивую игру облаков («Колодец у хижины», 1633, Картинная галерея, Дрезден; «Река Маас у Дордрехта», 1643; «Зимний вид в окрестностях Гааги», 1645; обе - Эрмитаж, Санкт-Петербург, и др.). В 1651 году для муниципалитета Гааги исполнил огромную картину «Вид Гааги». Наследие Гойена составляет около 1200 картин и около 800 рисунков. Простые и ясные, полные тишины и лирического чувства работы мастера оказали сильное влияние на развитие пейзажной живописи в Голландии XVII века.