ГАСПАРО ДА САЛО

ГАСПАРО ДА САЛО​ (настоящая фамилия Бер­то­лот­ти, Bertolotti) - итальянский мастер смычковых инструментов.

Из се­мьи му­зы­кан­тов и ин­ст­ру­мен­таль­ных мас­те­ров. Со­вер­шен­ст­во­вал­ся у Джи­ро­ла­мо ди Вир­ки в Бре­шии, в 1565 году при­знан мас­те­ром. Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель бре­ши­ан­ской шко­лы, ко­то­рый соз­дал клас­сический тип скрип­ки. Из­го­тав­ли­вал так­же аль­ты, вио­лы раз­ных раз­ме­ров, кон­тра­ба­сы и др. Ока­зал ог­ром­ное влия­ние на раз­ви­тие строи­тель­ст­ва струн­ных смыч­ко­вых ин­ст­ру­мен­тов. В чис­ле уче­ни­ков - его сын Фран­че­ско (1565 - не ра­нее 1614 годы), наи­бо­лее зна­ме­ни­тый уче­ник - Дж.П. Ма­джи­ни. Со­хра­ни­лось очень ма­ло ин­ст­ру­мен­тов ра­бо­ты Гаспаро да Сало (в том числе, по све­де­ни­ям Е.Ф. Ви­та­че­ка, не бо­лее 10 скри­пок). На скрип­ке его ра­бо­ты иг­рал У. Булль, на 3-струн­ном кон­тра­ба­се - Д. Дра­го­нет­ти, на аль­те ис­клю­чи­тель­но боль­шо­го раз­ме­ра - В.В. Бо­ри­сов­ский.

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