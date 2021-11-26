ГАЛЛИ-БИББИЕНА

ГАЛЛИ-БИББИЕНА - семья итальянских сценографов, архитекторов и живописцев-декораторов 2-й половины XVII-XVIII веков.

Пред­ста­ви­те­ли позд­не­го ба­рок­ко , Галли-Биббиена соз­да­ва­ли пыш­ные ар­хитектурные де­ко­ра­ции пре­имущественно для по­ста­но­вок опер-се­риа; бла­го­да­ря дея­тель­но­сти во мно­гих го­ро­дах Ев­ро­пы бы­ли главными за­ко­но­да­те­ля­ми вку­са в об­лас­ти те­ат­раль­но-де­ко­рационного искусства сво­ей эпо­хи.

Ро­до­на­чаль­ник се­мьи - Джо­ван­ни Ма­рия (Стар­ший) (1618 или 1625 годы, Биб­бие­на, близ Бо­ло­ньи - 21.06.1665 год, Бо­ло­нья), обу­чал­ся в Бо­ло­нье у Ф. Аль­ба­ни и М. Альд­ро­ван­ди­ни. Пи­сал ве­ду­ты, фре­ски (в Па­лац­цо Ко­му­на­ле и церкви дель- Дже­зу в Бо­ло­нье и др.). Его дети - дочь, жи­во­пи­сец Ма­рия Ориа­на (1656-1749 годы), и сы­но­вья, Фер­ди­нан­до и Фран­че­ско, круп­ней­шие пред­ста­ви­те­ли ху­дожественной ди­на­стии.

Фер­ди­нан­до (18.08.1657 год, Бо­ло­нья - 03.01.1743 год, там же), учил­ся в Бо­ло­нье у М. Альд­ро­ван­ди­ни, К. Чинь­я­ни, Дж.А. Ман­ни­ни, Э. Ри­ва­ни (не­ко­гда ма­ши­ни­ста те­ат­ра в Вер­са­ле) и архитектора Дж.Дж. Мон­ти. Около 30 лет ра­бо­тал в Пар­ме (с 1697 года «пер­вый при­двор­ный ар­хи­тек­тор») и Пья­чен­це, ис­пол­нял де­ко­ра­тив­ные ра­бо­ты (в «Те­ат­ро Фар­не­зе» в Пар­ме, в церк­вах), оформ­лял празд­не­ст­ва, це­ре­мо­нии и спек­так­ли. В 1708 году при­гла­шён эрц­гер­цо­гом Кар­лом Ав­ст­рий­ским (бу­ду­щим императором Кар­лом VI ) в Бар­се­ло­ну, за­тем в Ве­ну (1712-1716 годы), где оформ­лял спек­так­ли и це­ре­мо­нии. В Ман­туе по­стро­ил «Те­ат­ро Реа­ле» (1731-1735 годы). В сце­но­гра­фии, от­ка­зав­шись от ре­нес­санс­но­го прин­ци­па сим­мет­рич­но­го по­ст­рое­ния де­ко­ра­ций, стре­мил­ся к соз­да­нию ди­на­мич­ной про­стран­ст­вен­но­сти за счёт глу­бин­ной диа­го­наль­ной пер­спек­ти­вы, со­вме­ще­ния различных то­чек зре­ния, жи­во­пис­но­го ил­лю­зио­низ­ма (ра­бо­тал в те­ат­рах Ве­не­ции, Не­апо­ля, Ге­нуи, Бо­ло­ньи, Ту­ри­на, Ми­ла­на, Ман­туи и др.). Его тео­ре­тические тру­ды об ар­хи­тек­ту­ре и за­ко­нах её пер­спек­тив­но­го изо­бра­же­ния ока­за­ли боль­шое воз­дей­ст­вие на ев­ропейскую сце­но­гра­фию XVIII - начале XIX веков. Отец сце­но­гра­фов и ар­хи­тек­то­ров Алес­сан­д­ро (1686-1748 годы), Ан­то­нио Лу­и­джи, Джо­ван­ни Ма­рии (Млад­ше­го) (1693 или 1694-1777 годы) и Джу­зеп­пе.

Фран­че­ско (12.12.1659 год, Бо­ло­нья - 20.01.1739 год, там же), учил­ся в Бо­ло­нье у Л. Па­зи­нел­ли и К. Чинь­я­ни (1672-1673 годы). Ис­пол­нял рос­пи­си церк­вей и двор­цов (Па­лац­цо Фан­туц­ци в Бо­ло­нье, 1678-1684 годы; Па­лац­цо Ду­ка­ле в Пья­чен­це, 1682 год, и др.). Позд­нее ра­бо­тал в Ри­ме, был при­двор­ным ар­хи­тек­то­ром в Ман­туе. По­стро­ил опер­ные те­ат­ры в Ве­не (1704 год), Нан­си (1708-1709 годы), «Те­ат­ро Фи­лар­мо­ни­ко» в Ве­ро­не (около 1715 года) и «Те­ат­ро Али­бер­ти» в Ри­ме (1720 год; оба - вме­сте с Ан­то­нио Луиджи). Оформ­лял спек­так­ли при­двор­но­го те­ат­ра в Ве­не, в те­ат­рах Ге­нуи, Не­апо­ля (опе­ры А. Скар­лат­ти), Ми­ла­на, Ве­ро­ны, Ве­не­ции и др. В 1726 году вер­нул­ся в Бо­ло­нью, где воз­глав­лял ака­демию Кле­мен­ти­на. Отец сце­но­гра­фа и архитектора Джо­ван­ни Кар­ло Си­чи­нио (1717-1760 годы), ра­бо­тав­ше­го в Бо­ло­нье, Ми­ла­не и Лис­са­бо­не (с 1752 года).

Джу­зеп­пе (05.01.1696 год, Пар­ма - начало 1757 года, Бер­лин), ра­бо­тал с от­цом в Ве­не над оформ­ле­ни­ем императорских празд­неств и це­ре­мо­ний; с 1727 года главный при­двор­ный ху­дож­ник те­ат­ра. По его про­ек­ту пе­ре­стро­ен Марк­граф­ский те­атр в Бай­рёй­те (1744-1748 годы; так­же де­ко­ра­тив­ные рос­пи­си, совместно с сы­ном Кар­ло) - один из луч­ших со­хра­нив­ших­ся ба­роч­ных те­ат­раль­ных за­лов. За­тем был «пер­вым те­ат­раль­ным ар­хи­тек­то­ром» в Дрез­де­не (по­стро­ил опер­ный те­атр в Цвин­ге­ре, 1737-1738 годы, не сохранилось; оформ­лял по­ста­нов­ки опер Н. Йом­мелли, И.А. Хас­се и др.); со­труд­ни­чал так­же с те­ат­ра­ми Ве­не­ции (сце­но­гра­фия опер А. Ви­валь­ди, 1742-1743 годы), Пра­ги, Бер­ли­на (с 1754 года), Мюн­хе­на, Лин­ца. Вир­ту­оз­но ис­поль­зо­вал ил­лю­зио­ни­стические про­стран­ст­вен­ные эф­фек­ты; од­ним из пер­вых при­ме­нил транс­па­рант­ные (про­све­чи­ваю­щие) де­ко­ра­ции. Ав­тор тео­ре­тического тру­да «Ар­хи­тек­ту­ра и пер­спек­ти­ва» («Architetture e prospettive», 1740-1743 годы). Отец сце­но­гра­фов Кар­ло Иг­на­цио и Фер­ди­нан­до Ан­то­нио (умер по­сле 1778 года).

Ан­то­нио Лу­ид­жи [01.01.1698 (по другим све­де­ни­ям, 16.01.1700 года), Пар­ма - 28.01.1774 года, Ми­лан], обу­чал­ся в Бо­ло­нье у Дж.Дж. дель Со­ле, Ф. То­рел­ли и М.А. Фран­че­ски­ни. В 1712-1717, 1721-1740 и 1745-1751 годы жил в Ве­не; с 1727 года «вто­рой при­двор­ный те­ат­раль­ный ар­хи­тек­тор». Со­труд­ни­чал с от­цом и бра­том Джу­зеп­пе в ра­бо­те над оформ­ле­ни­ем опер в при­двор­ном те­ат­ре. Ис­пол­нял жи­во­пис­ный де­кор церк­вей в Ве­не (церковь Святого Пет­ра, 1730-1732 годы), Прес­бур­ге (ны­не Бра­ти­сла­ва), Мель­ке, Гур­ке и др.; оформ­лял це­ре­мо­нии (по­гре­бе­ние императора Кар­ла VI в 1740 году). Ра­бо­тал так­же в Сие­не (в 1753 году по­стро­ил те­атр в Па­лац­цо Пуб­ли­ко; не сохранилось), Пис­тое, Ли­вор­но, Пар­ме, Ми­ла­не; во Фло­рен­ции ре­кон­ст­руи­ро­вал «Те­ат­ро дел­ла Пер­го­ла» (1755 год). В Бо­ло­нье по­стро­ил «Те­ат­ро Ко­му­на­ле» (1756-1763 годы), оформ­лял спек­так­ли (опе­ры К.В. Глю­ка, В. Ман­фре­ди­ни и др.), ис­пол­нил рос­пи­си в Па­лац­цо Ко­му­на­ле (1762-1763 годы) и др. Член ака­де­мии Кле­мен­ти­на. В Саб­био­не­те де­ко­ри­ро­вал церковь Воз­не­се­ния Бо­го­ма­те­ри (1768 год; воз­мож­но, по эс­ки­зам Фер­ди­нан­до); в Ман­туе по­стро­ил «Те­ат­ро Шен­ти­фи­ко» («На­уч­ный те­атр») в ака­де­мии Вир­ги­лиа­на (1767-1769 годы) и фа­сад церкви Сан-Бар­на­ба; ис­пол­нил рос­пись од­но­го из за­лов в Па­лац­цо Ду­ка­ле.

Кар­ло Иг­на­цио (кре­щён 08.02.1721 года, Ве­на - 1787 год, Фло­рен­ция), сын и уче­ник Джу­зеп­пе. Ра­бо­тал в Бай­рёй­те (с 1745 года), Мюн­хе­не (1753-1756 годы), Ри­ме, Бо­ло­нье, Лон­до­не; в 1763-1772 годы оформ­лял при­двор­ные спек­так­ли в Бер­ли­не (опе­ры И.А. Хас­се, И.Ф. Аг­ри­ко­лы и др.). За­тем ра­бо­тал в Не­апо­ле, Па­вии (соз­дал план «Те­ат­ро Гран­де», 1773 год), Санкт-Пе­тер­бур­ге (до 1778 года), Сток­голь­ме и Дротт­нинг­холь­ме. Сце­но­гра­фия Кар­ло Галли-Биббиена от­ме­че­на дроб­но­стью тща­тель­но вы­пи­сан­ных форм и су­хо­ва­то­стью ис­пол­не­ния. В 1767 году в Тре­ви­зо у не­го обу­чал­ся П. ди Г. Гон­за­го.

Сочинения:

Galli-Bibiena F. Varie opere di pro­spettiva… Bologna, [1704];

idem. L’architettura civile preparata sulla geometria… Parma, 1711;

idem. Direzione a giovani studenti nel disegno dell’architettura civile. Bologna, 1725;

idem. Direzioni delle prospettive teoriche… 2 ed. Bologna, 1753.

Иллюстрация:

Фран­че­ско Гал­ли-Биб­бие­на. Эс­киз ар­хи­тек­тур­ной де­ко­ра­ции для при­двор­но­го те­ат­ра в Ве­не. Ри­су­нок; тем­пе­ра. Со­б­ра­ние Тор­ди­ни (Ми­лан). Архив БРЭ.

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