ГАФУРИ ФРАНКИНО
ГАФУРИ ФРАНКИНО - итальянский музыкальный теоретик, композитор.
С 1484 года руководитель капеллы Миланского собора. Был дружен с Леонардо да Винчи, И. Тинкторисом. Автор месс и мотетов, около 15 трактатов о музыке (на латинском и итальянском языках), где рассматриваются вопросы определения, происхождения, классификации музыки, учение о контрапункте, музыкальной пропорции (числовые отношения как основа интервалов), консонансы, ритмика, нотация и др.
Нотные издания:
Collected musical works / Ed. L. Finscher. Roma, 1955-1960. Vol. 1-2 (Corpus mensurabilis musicae, X).
Сочинения:
Theorica musicae... Mil., 1492. Firenze, 2005;
Practica musicae... Mil., 1496. Bologna, 1972;
De harmonia musicorum instrumentorum opus. Mil., 1518. Bologna, 1972.