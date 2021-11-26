ДЖОНС ИНИГО
ДЖОНС ИНИГО (англ. Inigo Jones) - английский архитектор, сценограф, живописец.
Обучался живописи, служил художником в семье Маннерс.
С 1598 года путешествовал по Италии и другим европейским странам; в 1603-1604 годах находился в Дании, работал при дворе Кристиана IV. В 1613-1614/15 годах сопровождал Т. Говарда, графа Арундела, в поездке в Италию. Cтавил при английском дворе маски Б. Джонсона и других драматургов (1604-1640; сохранилось около 450 рисунков).
Основываясь на Витрувии, С. Серлио, флорентийском театре эпохи Возрождения, ввёл многие новшества в оформление спектаклей (в том числе меняющиеся перспективные декорации и вращающуюся сцену, показывающую постоянную сценическую конструкцию с разных сторон, сцену-коробку с аркой и просцениумом). В 1615-1643 годах главный смотритель королевских зданий. В архитектурных проектах ориентировался на римско-классическую традицию; основоположник английского палладианства. Изучал Стонхендж, который считал остатками древнеримского храма.
Среди основных произведений: «Банкетный зал» - часть неосуществлённого проекта дворца Уайтхолл (1619-1622; на потолке живопись П.П. Рубенса, 1635), ансамбль площади Ковент-Гарден с церковью Святого Павла (1630-1631; перестроена в 1795), часовня королевы в Сент-Джеймсском дворце (1623-1625; все - в Лондоне); Куинс-хаус в Гринвиче (1616-1635; замыкает главную ось ансамбля Гринвичского морского госпиталя).
Иллюстрация:
И. Джонс. «Банкетный зал» - часть неосуществлённого проекта дворца Уайтхолл в Лондоне. 1619-1622. Архив БРЭ.