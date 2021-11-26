ДЖОНС ИНИГО

ДЖОНС ИНИГО (англ. Inigo Jones) - английский архитектор, сценограф, живописец.

Обу­чал­ся жи­во­пи­си, слу­жил ху­дож­ни­ком в се­мье Ман­нерс.

С 1598 года пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии и другим ев­ропейским стра­нам; в 1603-1604 годах на­хо­дил­ся в Да­нии, ра­бо­тал при дво­ре Кри­стиа­на IV . В 1613-1614/15 годах со­про­во­ж­дал Т. Го­вар­да, графа Арун­де­ла, в по­езд­ке в Ита­лию. Cтавил при английском дво­ре мас­ки Б. Джон­со­на и других дра­ма­тур­гов (1604-1640; со­хра­ни­лось около 450 ри­сун­ков).

Ос­но­вы­ва­ясь на Вит­ру­вии, С. Сер­лио, фло­рен­тий­ском те­ат­ре эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния , ввёл многие нов­ше­ст­ва в оформ­ле­ние спек­так­лей (в том числе ме­няю­щие­ся пер­спек­тив­ные де­ко­ра­ции и вра­щаю­щую­ся сце­ну, по­ка­зы­ваю­щую по­сто­ян­ную сце­ническую кон­ст­рук­цию с раз­ных сто­рон, сце­ну-ко­роб­ку с ар­кой и про­сце­ниу­мом). В 1615-1643 годах главный смот­ри­тель ко­ро­лев­ских зда­ний. В ар­хитектурных про­ек­тах ори­ен­ти­ро­вал­ся на рим­ско-клас­сическую тра­ди­цию; ос­но­во­по­лож­ник английского пал­ла­ди­ан­ст­ва. Изу­чал Сто­нхендж, ко­то­рый счи­тал ос­тат­ка­ми древнеримского хра­ма.

Сре­ди основных про­из­ве­де­ний: «Бан­кет­ный зал» - часть не­осу­ще­ств­лён­но­го проекта двор­ца Уайт­холл (1619-1622; на по­тол­ке жи­во­пись П.П. Ру­бен­са, 1635), ан­самбль площади Ко­вент-Гар­ден с церковью Святого Пав­ла (1630-1631; пе­ре­ст­рое­на в 1795), ча­сов­ня ко­ро­ле­вы в Сент-Джеймс­ском двор­це (1623-1625; все - в Лон­до­не); Ку­инс-ха­ус в Грин­ви­че (1616-1635; за­мы­ка­ет главную ось ан­самб­ля Грин­вич­ско­го мор­ско­го гос­пи­та­ля ).

Иллюстрация:

И. Джонс. «Бан­кет­ный зал» - часть не­осу­ще­ств­лён­но­го проекта двор­ца Уайт­холл в Лон­до­не. 1619-1622. Архив БРЭ.