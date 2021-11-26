ДРЖИЧ МАРИН

ДРЖИЧ МАРИН - хорватский драматург .

Сме­нил мно­же­ст­во за­ня­тий: был сту­ден­том и од­но­вре­мен­но про­рек­то­ром Си­ен­ско­го университета, за­тем пе­ре­во­дчи­ком, сек­ре­та­рём, диа­ко­ном, пи­са­рем, ка­пел­ла­ном и так далее. В 1566 году без­ус­пеш­но под­стре­кал гер­цо­га Фло­рен­ции Ко­зи­мо I Ме­ди­чи сверг­нуть власть ари­сто­кра­тии в Дуб­ров­ни­ке.

На­чал пи­сать в конце 1540-х годов; об­ра­щал­ся к жан­рам учё­ной ко­ме­дии (com­me­dia erudita) [«Дя­дюш­ка Ма­рое» («Dun­do Maroje»), «Ску­пой» («Skup»), «Ис­то­рия со Стан­цем» («Novela od Stan­ca»)] и пас­то­раль­ной дра­мы с чер­та­ми ко­ме­дии [«Ти­ре­на» («Tirena»), «Ве­не­ра и Адо­нис» («Venera i Adon»), «Пла­кир» («Pla­kir»)]. Тра­ди­ции Плав­та со­че­та­лись у Држича с реа­ли­стической дос­то­вер­но­стью в изо­бра­же­нии дал­ма­ти­но-дуб­ров­ниц­кой жиз­ни.

В луч­шей ко­ме­дии «Дя­дюш­ка Ма­рое» (со­хра­ня­ет­ся в ре­пер­туа­ре современного хорватского те­ат­ра; поставлен в Московском те­ат­ре имени Евгения Вах­тан­го­ва, 1963 год) о пре­бы­ва­нии дуб­ров­чан в Ри­ме ре­нес­санс­ная идея на­сла­ж­де­ния жиз­нью от­тес­ня­ет­ся на вто­рой план но­вы­ми мо­ти­ва­ми (об­раз рас­чёт­ли­во­го тор­гов­ца, апо­ло­гия вер­но­сти се­мей­ным цен­но­стям). В ос­но­ве пас­то­раль­ных драм Држича - пе­ре­пле­те­ние фан­та­сти­че­ско­го и обы­ден­но­го, ми­фо­ло­ги­че­ско­го и бы­то­во­го, воз­вы­шен­но­го и ко­ми­че­ско­го. Твор­че­ст­во Држича име­ло боль­шое зна­че­ние для ста­нов­ле­ния дуб­ров­ниц­ко­го те­ат­ра. Свои­ми про­из­ве­де­ния­ми Држич ут­вер­ждал пре­вос­ход­ст­во дуб­ров­ниц­кой не­за­ви­си­мо­сти над не­во­лей Дал­ма­ции, по­ра­бо­щён­ной Ве­не­ци­ей; в то же вре­мя кри­ти­ко­вал об­щественную жизнь род­но­го го­ро­да, меч­тая о цар­ст­ве со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти. Пи­сал так­же сти­хи в ду­хе пет­рар­киз­ма , под­ра­жая по­эзии Ш. Мен­че­ти­ча.

Сочинения:

По­эты Дал­ма­ции эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния XV–XVI вв. М., 1959. С. 162–165;

Izabrana dela. Beograd, 1963.