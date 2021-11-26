ДОМЕНИКО ВЕНЕЦИАНО

ДОМЕНИКО ВЕНЕЦИАНО - итальянский живописец.

Вы­хо­дец из Ве­не­ции или Северной Ита­лии, как ху­дож­ник сфор­ми­ро­вал­ся под влия­ни­ем фло­рен­тий­ской шко­лы. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков ре­нес­санс­ной жи­во­пи­си во Фло­рен­ции.

Пер­вым до­ку­мен­таль­ным сви­де­тель­ст­вом о Доменико Венециано яв­ля­ет­ся его пись­мо, ад­ре­со­ван­ное Пье­ро Ме­ди­чи (1438 год). Из­вест­ные по до­ку­мен­там фре­ско­вые цик­лы (в Па­лац­цо Баль­о­ни и Па­лац­цо При­ори в Пе­руд­же, 1437-1438 годы; во фло­рен­тий­ской церкви Сант-Эд­жи­дио, 1439-1445 годы) по­гиб­ли, в то вре­мя как не­мно­го­численные со­хра­нив­шие­ся про­из­ве­де­ния Доменико Венециано не до­ку­мен­ти­ро­ва­ны.

Силь­но по­вре­ж­дён­ная фре­ска «Ма­дон­на с Мла­ден­цем на тро­не» (Национальная га­ле­рея, Лон­дон) и «Ма­дон­на с Мла­ден­цем» (Национальный му­зей ис­кусств Ру­мы­нии, Бу­ха­рест) го­во­рят о зна­ком­ст­ве с ра­бо­та­ми Ма­зо­ли­но в ран­ний пе­ри­од твор­че­ст­ва.

Доменико Венециано од­ним из пер­вых стал ис­поль­зо­вать пол­но­мас­штаб­ные кар­то­ны, как сви­де­тель­ст­ву­ет фраг­мент с изо­бра­же­ни­ем святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля и святого Фран­ци­ска (Му­зей Сан­та-Кро­че, Фло­рен­ция).

В сво­их зре­лых ра­бо­тах («Ма­дон­на с Мла­ден­цем», Национальная га­ле­рея, Ва­шинг­тон; «Ма­дон­на с Мла­ден­цем», со­б­ра­ние Б. Бе­рен­со­на, Вил­ла Тат­ти, близ Фло­рен­ции; тон­до «По­кло­не­ние вол­хвов», Государственные му­зеи, Бер­лин) Доменико Венециано стре­мит­ся к син­те­зу фло­рен­тий­ской (ма­те­ма­ти­че­ски точ­ные пер­спек­тив­ные по­строе­ния на­хо­дят па­рал­ле­ли в рель­е­фах До­на­тел­ло, а груп­пы Ма­дон­ны с Мла­ден­цем - в рель­е­фах Лу­ки дел­ла Роб­биа) и ни­дер­ланд­ской (по­яв­ле­ние де­та­ли­зи­ро­ван­но­го пей­за­жа в ка­че­ст­ве основной жи­во­пис­ной те­мы в «По­кло­не­нии вол­хвов») тра­ди­ций.

Глав­ным про­изведением Доменико Венециано и од­ной из выс­ших то­чек в раз­ви­тии ал­тар­ной жи­во­пи­си итальянского Воз­ро­ж­де­ния яв­ля­ет­ся «Ал­тарь святой Лю­чии» (середина 1440-х годов.; ны­не раз­роз­нен). Он вклю­ча­ет в се­бя центральную часть «Ма­дон­на с Мла­ден­цем на тро­не с пред­стоя­щи­ми свя­ты­ми» (га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция) и 5-ча­ст­ную пре­дел­лу со сце­на­ми из жиз­ни этих свя­тых (Национальная га­ле­рея, Ва­шинг­тон; Государственные му­зеи; Бер­лин; му­зей Фи­цу­иль­ям, Кем­бридж).

Бла­го­да­ря раз­ви­то­му ко­ло­риз­му жи­во­пи­си Доменико Венециано точ­ная ар­хи­тек­тур­но-пер­спек­тив­ная кон­ст­рук­ция ал­та­ря, ма­те­ма­тический ха­рак­тер ко­то­рой под­чёр­ки­ва­ет­ся впи­сан­ны­ми в неё гео­мет­ри­зо­ван­ны­ми фи­гу­ра­ми, пре­вра­ща­ет­ся в про­стран­ст­вен­ную сре­ду, на­сы­щен­ную све­том и воз­ду­хом. Ко­ло­ризм Доменико Венециано пред­вос­хи­ща­ет об­ра­ще­ние итальянских ху­дож­ни­ков к мас­ля­ной жи­во­пи­си, ко­то­рое про­изош­ло в твор­че­ст­ве уче­ни­ка и пря­мо­го про­дол­жа­те­ля Доменико Венециано - Пье­ро дел­ла Фран­че­ски.

Иллюстрация:

До­ме­ни­ко Ве­не­циа­но. «Ма­дон­на с Мла­ден­цем на тро­не с пред­стоя­щи­ми свя­ты­ми Фран­ци­ском, Ио­ан­ном Кре­сти­те­лем, Зи­но­ви­ем и Лю­чи­ей». Цен­траль­ная часть «Ал­та­ря свя­той Лю­чии». Сер. 1440-х годов. Га­ле­рея Уф­фи­ци (Фло­рен­ция). Архив БРЭ.