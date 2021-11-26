ДОМЕНИКО ВЕНЕЦИАНО
ДОМЕНИКО ВЕНЕЦИАНО - итальянский живописец.
Выходец из Венеции или Северной Италии, как художник сформировался под влиянием флорентийской школы. Один из основоположников ренессансной живописи во Флоренции.
Первым документальным свидетельством о Доменико Венециано является его письмо, адресованное Пьеро Медичи (1438 год). Известные по документам фресковые циклы (в Палаццо Бальони и Палаццо Приори в Перудже, 1437-1438 годы; во флорентийской церкви Сант-Эджидио, 1439-1445 годы) погибли, в то время как немногочисленные сохранившиеся произведения Доменико Венециано не документированы.
Сильно повреждённая фреска «Мадонна с Младенцем на троне» (Национальная галерея, Лондон) и «Мадонна с Младенцем» (Национальный музей искусств Румынии, Бухарест) говорят о знакомстве с работами Мазолино в ранний период творчества.
Доменико Венециано одним из первых стал использовать полномасштабные картоны, как свидетельствует фрагмент с изображением святого Иоанна Крестителя и святого Франциска (Музей Санта-Кроче, Флоренция).
В своих зрелых работах («Мадонна с Младенцем», Национальная галерея, Вашингтон; «Мадонна с Младенцем», собрание Б. Беренсона, Вилла Татти, близ Флоренции; тондо «Поклонение волхвов», Государственные музеи, Берлин) Доменико Венециано стремится к синтезу флорентийской (математически точные перспективные построения находят параллели в рельефах Донателло, а группы Мадонны с Младенцем - в рельефах Луки делла Роббиа) и нидерландской (появление детализированного пейзажа в качестве основной живописной темы в «Поклонении волхвов») традиций.
Главным произведением Доменико Венециано и одной из высших точек в развитии алтарной живописи итальянского Возрождения является «Алтарь святой Лючии» (середина 1440-х годов.; ныне разрознен). Он включает в себя центральную часть «Мадонна с Младенцем на троне с предстоящими святыми» (галерея Уффици, Флоренция) и 5-частную пределлу со сценами из жизни этих святых (Национальная галерея, Вашингтон; Государственные музеи; Берлин; музей Фицуильям, Кембридж).
Благодаря развитому колоризму живописи Доменико Венециано точная архитектурно-перспективная конструкция алтаря, математический характер которой подчёркивается вписанными в неё геометризованными фигурами, превращается в пространственную среду, насыщенную светом и воздухом. Колоризм Доменико Венециано предвосхищает обращение итальянских художников к масляной живописи, которое произошло в творчестве ученика и прямого продолжателя Доменико Венециано - Пьеро делла Франчески.
Иллюстрация:
Доменико Венециано. «Мадонна с Младенцем на троне с предстоящими святыми Франциском, Иоанном Крестителем, Зиновием и Лючией». Центральная часть «Алтаря святой Лючии». Сер. 1440-х годов. Галерея Уффици (Флоренция). Архив БРЭ.