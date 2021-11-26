ДЕЛОРМ ФИЛИБЕР

ДЕЛОРМ (de l’Orme, Delorme) ФИЛИБЕР - Французский ар­хи­тек­тор и тео­ре­тик ар­хи­тек­ту­ры.

Учил­ся в Лио­не у сво­его от­ца, ка­мен­щи­ка Жа­на I Де­лор­ма (умер до 1543 года). С 1532 года (или 1533) жил в Ри­ме, где сбли­зил­ся с кру­гом гу­ма­ни­стов (в том числе с кар­ди­на­лом Жа­ном Дю Бел­ле и его сек­ре­та­рём Ф. Раб­ле), был вхож в мас­тер­ские и по­зна­ко­мил­ся с про­ек­та­ми Б. Пе­руц­ци и А. да Сан­гал­ло Млад­ше­го. Воз­мож­но, во 2-й половине 1530-х годов на­хо­дил­ся на во­енной служ­бе в Ита­лии. С 1545 года ру­ко­во­дил фор­ти­фи­кационным строи­тель­ст­вом в Бре­та­ни [в 1549 году был сме­нён на этом по­сту свод­ным бра­том Жа­ном II Де­лор­мом (ра­бо­тал ме­ж­ду 1544 годом и 1570)]. В 1547-1559 годах Делорм - ар­хи­тек­тор французского ко­ро­ля; с 1563 года ар­хи­тек­тор при дво­ре Ека­те­ри­ны Ме­ди­чи . С 1550 года ка­но­ник со­бо­ра Нотр-­Дам в Па­ри­же. Один из главных мас­те­ров французского Воз­ро­ж­де­ния , Делорм в сво­их про­ек­тах со­че­тал тра­ди­ции национального зод­че­ст­ва с мо­ти­ва­ми ан­тич­ной и итальянской ре­нес­санс­ной ар­хи­тек­ту­ры. За­ни­мал­ся сте­рео­то­ми­ей (искусством ка­мен­ной клад­ки); изо­брёл «фран­цуз­ский ор­дер», со­звуч­ный сти­ли­сти­ке мань­е­риз­ма . Основные про­из­ве­де­ния Делорма по боль­шей час­ти со­хра­ни­лись во фраг­мен­тах или в ри­сун­ках: зам­ки Сен-Мор (около 1544 год, 1560-е года), Ане (1547-1556), Ше­нон­со (га­ле­рея; 1556-1559); га­ле­рея Ген­ри­ха II и другие ра­бо­ты во двор­це Фон­тенб­ло (около 1552 года); над­гро­бие Фран­ци­ска I и его се­мьи в аб­бат­ст­ве Сен-Де­ни (1550-е годы), дво­рец Тю­иль­ри в Па­ри­же (стро­ил­ся с 1564 года; не со­хра­нил­ся).

Сочинения :

Nouvelles invention pour bien bastir et а̀ petits fraiz. P., 1561;

Le premier tome de l’architecture. P., 1567;

Traités d’architecture. P., 1988.

Иллюстрация:

Ф. Де­лорм. За­мок Ане. Глав­ный вход. 1547–56.

Архив БРЭ.