ДЕЛОРМ ФИЛИБЕР
ДЕЛОРМ (de l’Orme, Delorme) ФИЛИБЕР - Французский архитектор и теоретик архитектуры.
Учился в Лионе у своего отца, каменщика Жана I Делорма (умер до 1543 года). С 1532 года (или 1533) жил в Риме, где сблизился с кругом гуманистов (в том числе с кардиналом Жаном Дю Белле и его секретарём Ф. Рабле), был вхож в мастерские и познакомился с проектами Б. Перуцци и А. да Сангалло Младшего. Возможно, во 2-й половине 1530-х годов находился на военной службе в Италии. С 1545 года руководил фортификационным строительством в Бретани [в 1549 году был сменён на этом посту сводным братом Жаном II Делормом (работал между 1544 годом и 1570)]. В 1547-1559 годах Делорм - архитектор французского короля; с 1563 года архитектор при дворе Екатерины Медичи. С 1550 года каноник собора Нотр-Дам в Париже. Один из главных мастеров французского Возрождения, Делорм в своих проектах сочетал традиции национального зодчества с мотивами античной и итальянской ренессансной архитектуры. Занимался стереотомией (искусством каменной кладки); изобрёл «французский ордер», созвучный стилистике маньеризма. Основные произведения Делорма по большей части сохранились во фрагментах или в рисунках: замки Сен-Мор (около 1544 год, 1560-е года), Ане (1547-1556), Шенонсо (галерея; 1556-1559); галерея Генриха II и другие работы во дворце Фонтенбло (около 1552 года); надгробие Франциска I и его семьи в аббатстве Сен-Дени (1550-е годы), дворец Тюильри в Париже (строился с 1564 года; не сохранился).
Сочинения:
Nouvelles invention pour bien bastir et а̀ petits fraiz. P., 1561;
Le premier tome de l’architecture. P., 1567;
Traités d’architecture. P., 1988.
Иллюстрация:
Ф. Делорм. Замок Ане. Главный вход. 1547–56.
Архив БРЭ.