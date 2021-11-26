БЕСЕРРА Франсиско де (Becerra)

Испанский и латиноамериканский архитектор, крупнейший представитель стиля позднего испанского Возрождения — «эререско».

Обучался у своего отца, архитектора Алонсо Бесерра. Возвел несколько зданий в родном городе. С 1573 работал в Новом Свете, завершил возведение церкви Санто-Доминго в столице Новой Испании. Выиграв конкурс, с 1575 возглавлял строительство кафедрального собора в Пуэбло-де-лос-Анхелес (Мексика).

Создал проекты для сооружения каменных капелл в Тотемагуакане и Гуатинчане, церквей в столице и других населенных пунктах вице-королевства. Участвовал в возведении храма Сан-Агустин, Колехио Сан-Луис, хоров церкви Сан-Франсиско, порталов ряда церквей, в закладке собора в Куэрнаваке (Мексика).

В 1581 переехал в Кито, где разработал планы храмов Санто-Доминго и Сан-Агустин, начал сооружение трех мостов. По приглашению вице-короля М. Энрикеса де Альманса прибыл в Перу (1582).

Выиграл конкурс на строительство собора в Лиме и начал его возведение. Создал план крепости Кальяо для защиты столицы вице-королевства и план дворца вице-короля в Лиме. Возглавлял сооружение собора в Куско .

Автор статьи: Е. Ю. Лыкова.

© Российская Историческая Энциклопедия