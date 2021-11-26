БАРЛЕТИ Марин

Албанский историк.

Принимал участие в обороне г. Шкодера от турецких войск в 1474 и 1478. После взятия Шкодера османами эмигрировал в Италию. Стал знатоком истории, классической литературы и латинского языка .

Опубликовал в 1505 в Венеции сочинение «Об осаде Шкодера», а в 1508—1510 в Риме — «Историю жизни и подвигов Скандербега... принца эпиротов», заложив тем самым основы албанской историографии . В XVI в. «История» была переведена с латинского на ряд европейских языков. В дальнейшем эта книга послужила основой для изучения биографии Скандербега, вождя албанского антиосманского восстания, заложив основы его культа и оказав большое влияние на формирование национального сознания албанцев.

Автор статьи: А. В. Муравь­ева.

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