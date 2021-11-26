АРНО (фр. Arnaud, Arnaut, Arnault)

Французская семья, к которой в XVII веке принадлежал ряд видных религиозных деятелей, в том числе движения янсенизма.

Происходили из Оверни (Центр. Франция). Первый А., о котором достоверно известно, — Антуан А., сеньор де Ла-Мот и Вильнев (ум. 1585, Париж), перешедший из кальвинизма в католицизм после Варфоломеев­ской ночи (24 августа 1572) . Переехал в Париж в 1577. Приобретя сначала должность аудитора счетов, потом стал генеральным прокурором королевы-матери Екатерины Медичи . От второго брака с Анной Форже имел 12 детей, среди которых Антуан А., адвокат, и Иасаак А., основатель протестантской ветви А. — Арно де Корбвилль.

Автор статьи: Алтухова Н.И.

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