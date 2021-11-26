АРНО Антуан(фр. Arnaud)

Французский мыслитель, глава партии янсенистов (см. Янсенизм), прозванный Великим Арно.

Сын Антуана Арно Старшего. Под воздействием благочестивой матери и старшей сестры Анжелики избрал богословскую карьеру. С 1633 изучал теологию в Сорбонне (с 1641 — доктор богословия). Находился под сильным влиянием Ж. Дювержье де Оранна, аббата Сен-Сиранского монастыря (и потому более известного как Сен-Сиран) и проповедника янсенистских идей во Франции. В сентябре 1641 А. был рукоположен в пресвитеры. После смерти кардинала А. Ж. Ришелье , преследовавшего янсенистов, А. был допущен к преподаванию в Сорбонне (в 1643). Тогда же опубликовал труд «О частом причастии», в котором выступил против частой практики исповеди и причащения , утверждая, что только совершенный христианин достоин часто принимать участие в таинствах. В 1643—1644 А. выступил в защиту учения Янсения о благодати. Апологизировав в своих трудах близкий к кальвинистским идеям тезис Янсения — Бог посылает действенную благодать лишь тем, кто предопределен к спасению, — А. отвергал таким образом учение иезуитского богослова Л. Молины о взаимодействии благодати со свободной волей человека. После осуждения трактата Янсения папами Иннокентием X в 1653 и Александром VII в 1656 А. был изгнан из Сорбонны. Новая волна преследований янсенистов заставила его уехать в 1679 из Франции. В Нидерландах продолжал полемику с иезуитами в сочинении «Практическая мораль иезуитов, 1669—1683», защищал янсенизм от обвинений в ереси в книге «Призрак янсенизма» (1686). В соавторстве с П. Николем (1625—1695) написал популярный в Новое время учебник по логике. В годы изгнания вступил в философскую полемику с Н. Мальбраншем по поводу отношений между теологией и метафизикой.

Сочинения:

Всеобщая рациональная грамматика (Грамматика Пор-Рояля) / пер. с фр. Ю. С. Маслова и др. Л., 1991;

Логика, или Искусство мыслить / ред. А. Л. Субботин. М., 1991;

Œuvres / Ed. G. Dupré, J. Hautefage. 45 V. Lausanne, 1775—1783.

Автор статьи: Алтухова Н.И.