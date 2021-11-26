АРЕТИНО (Aretino) Пьетро

Итальянский гуманист , комический поэт.

Сын сапожника. Жил в Перудже и Сиене, с 1517 — в Риме. Автор многочисленных сатирических эпиграмм и стихотворений, принесших А. славу в 1521–1522, когда при выборах нового папы он поддержал кандидатуру Джулио Медичи — будущего папы Климента VII . Известнейшее произведение А. — «Комедия о придворных нравах», высмеивавшая нравы римской знати и папского двора. Ссора с Климентом VII заставила А. искать новых покровителей, сначала в Мантуе, а затем в Венеции. Пользовался расположением императора Карла V . Автор множества сатирических и других стихотворений различных жанров и содержания — от религиозного до порнографического. Один из самых популярных итальянских авторов своего времени.

Автор статьи: Андронов И.Е.