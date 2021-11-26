АММИРАТО ШИПИОНЕ

Итальянский гуманист , исторический, политический деятель.

В 1547 приехал изучать право в Неаполь, где быстро вошел в круг неаполитанских гуманистов. В 1560–1569 работал над трудами по истории Неаполя: «О древностях Неаполитанского королевства», «Благородные семейства Неаполя», «Жизнь Иоанны королевы Неаполитанской», «Жизнь короля Владислава» и т. д. С 1569 во Флоренции, под покровительством семьи Медичи. По заказу Козимо Медичи (смотрите в статье Медичи ) написал «Флорентийскую историю». Несмотря на некоторую наивность и подчиненность сюжета общим априорным максимам, сочинение отличается широтой панорамы повествования и привлечением обильного материала источников, которые автор старается сопоставлять друг с другом. А занимался также генеалогией, развенчав множество фальсификаций и неточностей. Автор моральных сочинений (Opuscoli, Флоренция, 1583) и 143 «ученых бесед», навеянных отдельными сюжетами из сочинений Тацита (Discorsi sopra Cornelio Tacito, Флоренция, 1594), а также многочисленных речей, песен и диалогов на различные, в том числе философские, темы. В 1594–1598 обращался к европейским государям и папам с призывами (Orationes) к борьбе с турецкой опасностью.

Сочинения:

Dell’Istorie Fiorentine libri venti, dal principio della Città infino all’anno MCCCCXXXIV, nel quale Cosimo da Medici il vecchio fu restituito alla patria. Firenze, 1600;

Famiglie nobili napoletane. Firenze, 1580;

Delle famiglie nobili fiorentine. Firenze, 1615.

Автор статьи: Андронов И.Е.