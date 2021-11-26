АГРИКОЛА, Микаэль (Agricola)

Религиозный деятель Финляндии , родоначальник финской литературы.

Учился в латинской школе в Выборге. С 1528 чиновник канцелярии епископа в Або. В 1531 рукоположен в священники. В 1536–1539 учился в Виттенбергском университете у М. Лютера и Ф. Меланхтона. По возвращении руководил кафедральной школой в Або (до 1548). Издал первый букварь финского языка (1542), перевел на финский язык ряд молитвенников Нового Завета (1548), части Ветхого Завета (1551–1552) и других религиозных сочинений. Возглавив в 1554 епархию Або, провел, по распоряжению Густава I, лютеранскую Реформацию в Финляндии. В 1556 направлен в составе дипломатической делегации в Москву для переговоров о мире. На обратном пути скончался. День смерти А. официально объявлен в Финляндии Днем финского языка.

Автор статьи: В. В. Рогинский.