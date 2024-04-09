7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

«ЗАВОЕВАТЕЛИ. КАК ПОРТУГАЛЬЦЫ ПОСТРОИЛИ ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ИМПЕРИЮ»

Кроули Р.

Книга британского историка Роджера Кроули посвящена эпохе великих завоеваний и географических открытий XV–XVI вв. За неполные тридцать лет правления короля Мануэла I португальским мореходам удалось укротить ветра Атлантики, покорить океаны и утвердиться в неизведанных землях – Васко да Гама открыл морской путь в Индию, Педру Кабрал достиг берегов Южной Америки, Франсишку ди Алмейда стал первым вице-королем Индии, Афонсу ди Албукерк основал колонии в Персидском заливе и Малакке… Автор живо и ярко описывает жизнь и подвиги этих бесстрашных мореплавателей, кораблекрушения, морские сражения и другие суровые испытания, выпавшие на долю основателей первой мировой империи. Роджер Кроули также рассказывает о навигации и кораблестроении, торговле, дипломатии и развитии науки в период португальской экспансии, который ознаменовал начало Нового времени.