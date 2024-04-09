7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

ИМПЕРИИ И КОЛОНИИ. ВЗБУДОРАЖЕННАЯ ЕВРОПА

Бакуш Э. , Датон Х.

«Империи и колонии». Это были времена, когда европейцы только начинали исследовать африканские королевства... Когда четверть открытых земель попала под британский контроль... Когда колонии Африки, Мадагаскара, Индокитая и Новой Каледонии обогащали Францию «Прекрасной эпохи»... Когда Запад был образцом для подражания и в то же время соперником османских султанов... Когда Китай эпохи маньчжурской династии Цин, переживая кризис, устремлялся к революции... Когда расцветала загадочная и изысканная культура феодальной Японии...