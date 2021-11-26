ЖОАН III Благочестивый (João III o Piedoso)

король Португалии в 1521–1557 гг. из Ависской династии.

Сын короля Мануэла I от второй супруги, Марии (1482–1517), дочери Католических королей Фернандо II и Изабеллы I. Провозглашён наследником на Кортесах 1503 г. Учителя Жоана III, видные португальские гуманисты – Луиш Тейшейра и Томаш Торреш – привили ему уважение к образованности и понимание государственной пользы наук. Король Мануэл начал вводить наследника в дела управления королевством с 1514 г.; на престол Жоан III вступил в 1521 г. в возрасте 19 лет.

Жоан III пытался упорядочить управление метрополией и заморскими территориями. Продолжение политики завоеваний (захват прибрежных территорий современных Анголы и Мозамбика, укрепление позиций в Юго-Восточной Азии) становилось всё более затруднительным. Постоянная потребность в человеческих и материальных ресурсах метрополии без соответствующей финансовой отдачи всё более тяготила государство. Португальцам всё более сильное сопротивление оказывали турки и арабы, угрожая их владениям в Индии; были утрачены африканские владения Сафим, Азамор, Алькасер-Сегер и Арзила.

Неудачи на Востоке и в Африке Жоан III пытался компенсировать колонизацией Бразилии, где старался заселить и освоить обширные территории, вводя систему капитани́й и создавая централизованную администрацию, пытаясь обратить индейцев в христианство. Попытки Франции проникнуть в Бразилию были пресечены.

Отношения с Францией испытывали напряжённость из-за нападений французских корсаров на торговые корабли Португалии. С Англией поддерживались торговые отношения. Была реорганизована португальская фактория в Антверпене, расширены контакты с Польшей и Балтийскими странами.

Внешняя политика Жоана III была связана с разветвлёнными международными и торговыми интересами. Ради признания Испанией португальских прав на Молуккские острова и монополии на пряности по договору в Сарагосе 23.04.1529 Португалии пришлось уплатить 350 000 золотых дукатов. Во взаимоотношениях с Испанией Жоан III практиковал традиционную систему династических браков. Эта политика помогала достичь мира, но в конце XVI в. способствовала утрате независимости.

Во внутренней политике Жоан III проявил себя последовательным и деятельным правителем, инициатором мероприятий, усиливавших централизацию. Он упорядочил работу судебного, административного и фискального аппаратов государства в целях дальнейшего укрепления королевской власти. Кортесы в его правление созывались каждые 10 лет, всего трижды.

Ни внешние обстоятельства, ни внутренняя ситуация в стране не благоприятствовали начинаниям Жоана III. Растущие расходы короны не соответствовали доходам. Постоянный отток в заморские владения экономически и социально активного населения вёл к сокращению населения метрополии. В правление Жоана III разразился аграрный кризис, сопровождавшийся голодом. Страну поразил ряд эпидемий (1523, 1525, 1527, 1530 гг.), которые сильнее, чем утраты кораблей и военные потери, сократили численность населения.

Жоан III поддерживал тесные отношения c папским престолом, проводил в стране политику контрреформации. В 1536 г. ввёл Инквизицию (в 1547 г. в Португалии появился первый индекс запрещённых книг), в 1539 г. в Португалии начал функционировать инквизиционный трибунал. Жоан III содействовал основанию коллегий иезуитов в Лиссабоне, Коимбре, Браге, Эворе, Гоа и Баие.

При Жоане III была проведена реформа университета (1537), университет окончательно перенесён из Лиссабона в Коимбру и основан факультет искусств. В области культуры время правления Жоана III. знаменито галереей громких имён. Это историки Дамиан де Гоиш, Жоан де Барруш; литераторы Жил Висенте, Гарсиа де Резенде, поэты Камоэнш, Са де Миранда, Бернардин Рибейру; Дьогу де Тейве и другие.

Младший из его сыновей, Жоан (1537–1554) в 1552 г. вступил брак с дочерью Карла V и Изабел Португальской, от какового брака, уже после его смерти, родился унаследовавший португальскую корону предпоследний король Ависской династии, Себастьян, внук Жоана III.

Жоан III в истории трактуется одними как религиозный фанатик, для других он предстаёт справедливым, пекущимся о делах королевства монархом. Жоан III унаследовал раскинувшуюся в четырёх частях света империю в период её апогея, но именно при нём она начала клониться к упадку, что не было связано с его личностью. При Жоане III Португалия вступила в полосу затяжного экономического, финансового, демографического кризиса, вызванного негативными последствиями Великих географических открытий.

Исторические источники:

Andrade Fr. de. Chrónica de Dom Joam III. Lisboa, 1613

Andrade Fr. de. Chronica do Muyto Alto e Muyto Poderoso Rey destes Reynos de Portugal Dom João O III deste nome... 4 vol. Coimbra, 1796

Fr. Luis de Sousa. Anais de D. João III. Vol. 1–2. Lisboa, 1938

А.П. Черных