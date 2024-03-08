ТУПАК АМАРУ

Тýпак Амáру ( исп. Túpac Amaru) (ок. 1545 — 24.09.1572, Куско) — последний верховный правитель инкского государства (Сапа Инка), внук ­11-го правителя Тауантинсуйу Уайна Капака, руководитель индейского сопротивления испанскому завоеванию. Центр подконтрольной ему территории находился в Вилькабамбе, расположенной в труднодоступном регионе монтаньи, в 150 км северо-западнее Куско (ныне археологический комплекс Эспириту Пампа, департамент Куско). Отказавшись подчиняться испанским колониальным властям после смерти своего старшего брата Титу Куси Юпанки в 1571, Т. А. вынудил вице-короля Перу Франсиско де Толедо перейти к решительным действиям. В обстановке секретности испанцы подготовили мощную военную экспедицию, и в конце мая 1572 началось широкомасштабное наступление на Вилькабамбу, завершившееся ее падением в конце июня 1572. Т. А. был вынужден бежать вместе с семьей, приближенными и мумифицированным телом своего отца, хранителем которого он являлся. Из-за предательства индейцев одного из покоренного инками племен ему не удалось скрыться, он был пленен и доставлен в Куско. Несмотря на просьбы о помиловании последнего Сапа Инки со стороны местных католических священников, он был приговорен к смертной казни и обезглавлен на центральной площади Куско. Это решение Ф. де Толедо вызвало осуждение со стороны представителей широких кругов населения как колонии, так и метрополии, включая, по некоторым сведениям, и короля Испании Филиппа II . Останки Т. А. предположительно захоронены на территории монастыря Санто-Доминго в Куско. Его имя стало символом сопротивления и борьбы за независимость в первую очередь в странах андского региона. Потомок Т. А. — Хосе Габриэль Кондорканки, принявший в его честь имя Тупак Амару II , возглавил крупнейшее антиколониальное восстание в Перу (1780–1783). Одно из леворадикальных повстанческих движений Перу последней четверти XX в. также было названо в честь последнего инкского правителя — Революционное движение имени Тупака Амару.

Лит. : Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства инков / Пер. со староисп. В. А. Кузьмищев; отв. ред. Ю. В. Кнорозов. Л., 1974; Зубрицкий Ю. А. Инки-кечуа: Основные этапы истории народа. М., 1975; История Перу с древнейших времен до конца ХХ в. М., 2000; Хемминг Д. Завоевание империи инков. Проклятие исчезнувшей цивилизации / Пер. с англ. Л. А. Карповой. М., 2003. М. С. Яковлев.