СЕВИЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА (La Real Casa de la Contratacion de Indias)

Служба, созданная в 1503 г. в городе Севилья, ведавшая морскими коммуникациями, соединявшими Испанию с ее владениями в Западном полушарии и их снабжением всем необходимым.

С.Т.П. также контролировала ввоз товаров и драгоценных металлов из Нового Света, в частности поступление в казну королевской пятины. В XVI-XVIII в С.Т.П. ежегодно поступало до 270,000 кг серебра и 40,000 кг золота из Испанской Америки. Фактически С.Т.П. сосредоточила в своих руках всю торговлю между Испанией и ее владениями в Новом Свете.

Управление С.Т.П. находилось в руках трех чиновников, назначаемых испанским монархом: фактора, казначея и счетовода-нотариуса.

Они должны были следить за количеством кораблей и товаров, посылаемых в американские владения и поддерживать связь с их административными органами, выбирать капитанов судов и нотариусов для экспедиций, снабжать их письменными инструкциями и решать, какие товары следует закупить для снабжения колонистов.

В 1519 г. была учреждена должность картографа, а в 1557 г. председателя С.Т.П. которому подчинялись счетовод, фактор и казначей. Официальный хронист С.Т.П. фиксировал историю Испанской Америки и ее технологического развития.

По мере расширения границ Испанской колониальной империи штат С.Т.П. увеличивался за счет многочисленных писцов, она стала одним из самых крупных и сложноорганизованных ведомств Испании.

В 1583 г. был создан специальный суд для нарушителей правил С. Т. П. Активное участие в делах С.Т.П. наиболее богатые севильские купцы.

В 1717 г. С.П. была переведена в г. Кадис , сменивший Севилью в качестве главного морского порта для коммуникации с американскими колониями, поскольку река Гвадалквивир, связывавшая Севилью с Атлантическим океаном стала несудоходной.

В 1790 г. С.Т.П. была упразднена.

Иллюстрация:

Здание Севильской Торговой Палаты (современный вид) .

Автор статьи: А.В. Калюта