САРАГОССКИЙ ДОГОВОР 1529

Сарагóсский договóр 1529 ( исп. Tratado de Zaragoza, порт. Tratado de Saragoça) — договор между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в Восточном полушарии. Заключен 22 апреля 1529 в Сарагосе. Дополнил Тордесильясский договор 1494 , по которому демаркационная линия была проведена лишь в Западном полушарии. Необходимость заключения договора возникла после достижения испанской экспедицией Ф. Магеллана в 1521 Молуккских о-вов, куда незадолго до этого прибыли португальцы. Переговоры начались в 1524, возобновились в 1525–1526, в условиях сближения Испании и Португалии и готовности императора Карла V Габсбурга , нуждавшегося в деньгах, пойти на уступки. Согласно С. д., демаркационная линия прошла в 297,5 лигах (около 1500 км) к востоку от Молуккских о-вов, вблизи 145° в. д. К востоку от нее находилась зона влияния Испании, к западу — Португалии. В качестве компенсации за отказ от притязаний на Молуккские о-ва Испания получила от Португалии 350 тыс. дукатов, сохранив при этом права на открытые ею Филиппинские о-ва (хотя и находившиеся в зоне влияния Португалии). Испания имела право выйти из договора при условии возврата компенсации. С. д. был признан утратившим силу по договору, заключенному в Сан-Ильдефонсо в 1777.

Ист .: European treaties bearing on the history of the United States and its dependencies / Ed. F. G. Davenport. Vol. 1. Washington, 1917. P. 146–198.

Лит .: Luque Talaván M. El Tratado de Zaragoza de 1529 en su contexto histórico-jurídico // Congreso Internacional de Historia «Primus circum­dedisti me». Madrid, [2019]. P. 345–362. В. А. Ведюшкин.