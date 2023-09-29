Реду́кции в Парагва́е и Чикита́нии

Реду́кции в Парагва́е и Чикита́нии — государство иезуитов — миссии Иезуитского ордена («Общество Иисуса»), основанного в Париже испанцем Игнатием де Лойолой . Редукциями называли новые поселения индейцев, которые создавались испанцами в колониальных владениях для усиления контроля над коренным населением. Христианизации индейцев были призваны служить иезуитские редукции (миссии). Первые иезуиты появились в Южн. Америке в 1549 на территории Бразилии по призванию правительства Португалии. Здесь в процессе духовной конкисты индейцев была выработана особая тактика иезуитов по обращению коренного населения в христианство при помощи организации поселений под началом католических священников в районах, где не было организованных индейских обществ, так называемых «диких индейцев». Иезуиты проявляли гуманистический подход к индейцам. Индейцы получали защиту от жестокого обращения испанских колонизаторов. Изучение иезуитами местных индейских языков позволяло вести проповеди на родных для коренного населения языках. Благоприятно на деятельности иезуитов в Новом Свете сказался переход к созданию постоянных Р. Инициатором перехода иезуитов к созданию постоянных поселений был генерал ордена иезуитов Клаудиа Аквавива (возглавлял орден в 1581–1615). Такая политика каждодневного общения проповедника с паствой укрепляла христианизацию индейского населения.

Термин «государство иезуитов» или «республика иезуитов» условен и относится к самым крупным владениям иезуитов в Испанской Америке, в Парагвае. Поселения миссий не являлись самостоятельным государством, входили в состав вице-королевства Перу, подчинялись губернатору Асунсьона, посещались представителями светских властей (визитадорами) и выплачивали налоги в казну, но обладали широкой внутренней автономией. Иезуиты прибыли в Парагвай из Перу в начале XVII в. В этом районе не было драгоценных металлов и развитых индейский обществ, в период конкисты он не привлекал внимания испанцев. Благоприятный климат, плодородная земля, высокая численность индейского населения (самое многочисленное племя — гуарани) делали регион перспективным для земледелия и скотоводства. Неосвоенные территории позволили иезуитам легче создавать свои первые поселения. В 1607 иезуиты учреждают Парагвайскую «провинцию» в рамках вице-королевства Перу, в которую вошли обширные территории современных Боливии, Аргентины и Уругвая. Первой Р. в Парагвае стало поселение Нуэстра-­Сеньора-де-­Лорето в марте 1610, основанное иезуитами Хосе Катальдино и Симоном Масетой. Его жителями стали 200 семей гуарани. В октябре 1611 иезуиты получили от испанской короны монопольное право учреждения миссий в Парагвае. К 1620 число Р. достигло 13.

На востоке Боливии первые иезуитские миссии начали появляться в процессе колонизации в XVII в. В начале XVIII в. иезуиты проникли в восточные регионы Чаркас из Парагвая и основали миссии в Чикитании. С 1700 Р. в этом районе отделяются от парагвайских миссий, сохраняя привилегии и широкую автономию от испанских властей. Аудиенсия Чаркас постановила, что никто (креолы, метисы) не имеет право входить на территорию миссий без особого разрешения иезуитов под страхом большого штрафа. В Чикитании в 1721 была основана крупная миссия Сан-­Мигель, в 1748 — Сан-­Игнасио (постройки миссии сохранились до настоящего времени).

Обращенные в христианство иезуитами индейцы освобождались на 10 лет от уплаты налогов короне. Иезуиты старались проводить «духовную конкисту» мирными средствами, крестили индейцев только по их желанию, привлекали для разведывания новых территорий и христианизации индейцев уже обращенное в католическую веру коренное население. В ходе экспедиций иезуиты пытались привлечь встреченные индейские группы подарками и рассказами о благах жизни в Р., которые представляли собой изолированные от остального колониального мира, достаточно крупные поселения (3500–8000 индейцев). По достижении этого числа жителей, часть индейцев во главе со священниками переходила на новое место. Р. строились по четкому плану, характерному для испанских городов, улицы пересекались под прямым углом, в центре располагалась главная площадь с собором и городским советом, к ней примыкали кладбище и дом священников. Недалеко находилась школа и хранилище продовольственных запасов. Дома индейцев строились из сырого кирпича, с гладкими крышами, покрытыми соломой, без окон, с узкой дверью. В поселениях индейцы переходили к оседлости, внедрялось регулярное земледелие, распространялись новые сельскохозяйственные культуры, культивировался сахар, развивалось ремесленные производства, использовались металлические орудия. Индейцы с детства учились ремеслам. Было налажено текстильное производство. В ремесленных мастерских изготовлялись музыкальные инструменты, оружие, произведения искусства для украшения церквей. Появился свое­образный стиль искусства с характерными индейскими традициями (колоннообразные фигуры, орнаменты). Гордостью иезуитов были индейские оркестры и хоры. В духовную культуру иезуиты привнесли церемонию питья мате (парагвайский чай), проводили торжественные и красочные церковные праздники, стремились изжить полигамию индейцев. С раннего детства индейцы учились читать и писать на родном языке.

Индейцы получали в пользование земельные участки, кроме земли находящейся в общем пользовании Р., которую они обязаны были обрабатывать. Поголовье скота, пастбища и леса были общественной собственностью. Светскую власть в Р. осуществляли индейцы. Во главе стоял коррехидор с заместителем и три алькальда, четыре советника (regidor), префект полиции и др. Все они входили в городской совет кабильдо.

С середины XVIII в. иезуиты стали терять влияние в испанских владениях. В 1750 Испания и Португалия заключили договор, по которому последней отходили земли семи Р. по левому берегу р. Уругвай, индейцы (30 тыс. человек) покинули эти Р. В 1759 иезуиты были изгнаны из всех португальских владений, а в 1767 — из испанских. Колонии покинули более 2 тыс. иезуитов. Собственно миссионеров было немного, в Парагвае их число никогда не превышало 100 человек. Р. перешли под управление светских властей, опустели, пришли в упадок, в Парагвае многие из них были разрушены испанцами. В Чикитании иезуитские миссии не подверглись разрушению, перешли под управление францисканцев и сохранились до наших дней.

Лит. : Святловский В. В. Коммунистическое государство иезуитов в Парагвае в XVII и XVIII ст. Петроград, 1924; Caraman P. The Lost Paradise. The Jesuit Republic in South America. New York, 1973; Григулевич И. Г. Крест и меч. Католическая церковь в Испанской Америке, XVI–XVIII вв. М., 1982; Селиванов В. Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости. М., 1984; Коваль А. Иезуитские «редукции» в Южной Америке. М., 2001; Klaider J. K. Los Jesuitas en América Latina, 1549–2000. Madrid, 2007. И. В. Селиванова.