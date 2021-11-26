ПОРТУГАЛЬСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ (Imperio Colonial Portugues)

Общее обозначение совокупности заморских территорий, управлявшихся Португалией в 15–20 вв.

Официальный термин «колониальная империя» в Португалии существовал лишь в 1930–1951 гг., в остальное время территории рассматривались как части единого государства и обозначались как «Заморская Португалия» (Ultramar Português).

Формирование португальской колониальной империи связано с португальскими мореплаваниями эпохи Великих географических открытий и началось с завоевания Сеуты в 1415 г. В континентальной Азии первые торговые посты были основаны в 1501 г. Для управления азиатскими и восточноафриканскими территориями в 1505 г. было учреждено вице-королевство Индии во главе с Франсишку де Алмейда.

Большинство мелких прибрежных владений Португалии в Западной Африке, обретённых в 15 в., уже в 16 в. было утрачено. В Экваториальной и Восточной Африке португальскими владениями были Ангола, Мозамбик, часть Мадагаскара, поселения в Кении, Танзании.

Португальская Индия представляла собой комплекс многочисленных мелких владений, сформировавшихся в начале 16 в. (Гоа, Диу, Даман, Бомбей, Каликут, Кочин, Цейлон и др.), такова же была структура Португальской Индонезии, в состав которой входили Молуккские острова, отошедшие Португалии по договору в Сарагосе (1512), в то время как Филиппинские острова – к Испании. Большинство их было утрачено в 17 в.

Португальские колонии в период пребывания в составе короны испанских королей (1580–1640) подверглись нападениям враждовавших с Испанией государств. Голландцы захватили большинство португальских территорий в Индийском и Тихом океанах. При поддержке англичан персы отвоевали Ормуз (1623), умножились нападения на владения в Бразилии. Были утрачены остров Сан-Томе, крепость Сан-Жорже-да-Мина (Золотой Берег, современная Гана) и другие. В Индонезии в руках португальцев остался лишь Восточный Тимор.

К 18 в. заморские территории Португалии (за исключением Бразилии) приносили португальской экономике преимущественно убытки. Метуэнский договор 1703 г. позволил англичанам оказывать давление на португальскую внешнюю торговлю. В результате все колониальные доходы Португалии уходили через посредников в Англию, Францию, Нидерланды.

В Бразилии с конца 17 в. добывалось золото, с 1730 г. алмазы. Её роль повысилась после переезда в Бразилию короля и двора (1808). Существовали планы переноса столицы империи в рамках проекта единого государства под названием «Объединённое королевство Португалии, Бразилии и Алгарви».

В 1836 г. был запрещён ввоз рабов в колонии, окончательно рабство в португальских владениях отменено в 1869 г. Процесс, начавшийся с отделения Бразилии в 1822 г., набирал силу, и в течение 19 в. колониальный вопрос приобрёл для Португалии большую остроту.

К концу 19 в. на африканские владения Португалии стали претендовать Великобритания и Германия. Притязания утратили характер политических и стали преимущественно экономическими. Португалия присутствовала на прибрежной полосе, а внутренние районы оставались неосвоенными.

Попытка соединить африканские владения Анголу и Мозамбик (т. н. Розовая карта) натолкнулась на противодействие Великобритании, стремившейся соединить свои северные и южные колонии в Африке. На Берлинской конференции 1884–1885 гг. Португалия пыталась противопоставить историческое право действительному контролю над территориями.

Португалия вынуждена была подчиниться Британскому ультиматуму 1890 г. К исходу 19 в. соглашения между Португалией, Бельгией, Германией и Великобританией определили границы португальских владений в Африке. Началась активная эксплуатация колоний, в которой принял участие капитал других государств, прежде всего Великобритании.

Португальская революция 1910 г. провозгласила автономию португальских колоний.

К середине 20 в. владениями Португалии оставались Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Гоа, Даман, Диу (Португальская Индия) острова Сан-Томе и Принсипе, Макао, острова Зеленого Мыса (совр. Кабу Верде), Восточный Тимор.

В период Второй республики (1933–1974) Португалия стремилась сохранить свои владения, переименовав их в «заморские провинции» (1951) и настаивала на том, что они являются не колониями, а неотделимой частью «многонациональной и многоконтинентальной нации» Португалии. Эти общественные настроения выразились в теории лузо-тропикализма – разновидности националистического романтизма, основанного на представлениях о единстве европейской Португалии и её «заморских владений».

В 1961 г. Португалия лишилась владений Гоа, Даман и Диу, аннексированных Индией. В начале 1960-х гг. в африканских «заморских провинциях» возникли политические партии, которые возглавили национально-освободительное движение, принявшее форму вооружённой борьбы.

Непосильная по затратам колониальная война в Африке к началу 1970-х привела экономику Португалии к крайнему истощению. Она стала важным фактором падения режима Салазара–Каэтану.

Демократизация режима в Португалии после «Революции гвоздик» и свержения фашизма (1974–1975) способствовала ликвидации Португальской колониальной империи. В 1975 г. с руководством освободительных движений в Африке были заключены соглашения о деколонизации.

В 1999 г. прекратил существование в качестве португальской территории Макао, переданный под управление КНР; в 2002 г. была формально признана утрата Восточного Тимора (независимость предоставлена в 1975 г., но de jure он продолжал оставаться португальским владением). Из всех португальских территорий, обретённых в ходе завоеваний и открытий, сегодня вне европейского континента существуют только острова Мадейра (c 1418) и Азорские острова (c 1427), составляющие 4 из 22 округов Португалии.

Масштабы исследовательской, торговой и колонизационной деятельности, которую развернула Португалия в 15–20 вв. на огромном пространстве земного шара, в сравнении с её человеческими и материальными ресурсами, не имеют аналогов в истории.

Автор статьи А.П. Черных